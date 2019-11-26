Константинопольский патриарх на Афоне убеждал братию в необходимости единения с католиками

Константинопольский патриарх считает, что Православие и католичество отделяют не догматы, а лишь исторические разногласия, а потому единение между ними неотвратимо.

Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что между православными христианами и католиками существуют только исторические разногласия, но не догматические расхождения. Об этом он сказал во время своего последнего визита на Святую Гору Афон.

В частности, по сообщению источников СПЖ, во время посещения греческого монастыря Пантократор патриарх Варфоломей в присутствии братии и гостей монастыря утверждал, что единение Православной Церкви с римо-католиками неотвратимо.

По его мнению, разделение, которое сейчас существует между православными и католиками имеет исторические корни, но не находится в области догматов.

Патриарх Варфоломей убежден, что католики – «точно такие же христиане, как и мы». Также он особо отметил, что дарование папой Франциском частицы мощей святого апостола Петра является доказательством расположения католической церкви к Православной.

Источники СПЖ сообщили, что во время выступления патриарха Варфоломея присутствовали игумен монастыря Пантократор архимандрит Гавриил, игумен монастыря Ксенофонт архимандрит Алексий, игумен монастыря Ватопед архимандрит Ефрем, братия нескольких обителей и гости. Большая часть братии монастырей после таких слов главы Фанара пребывала в растерянности, однако никто из присутствующих не возразил патриарху Варфоломею. Кроме того, некоторые монахи после слов главы Фанара о том, что единение с католиками неизбежно – плакали.

Также очевидцы утверждают, что многочисленная охрана патриарха не разрешала никому из братии записывать выступление патриарха Варфоломея.

Ранее СПЖ писал, что в Бельгии патриарх Варфоломей и игумен Ксенофонта помолились с католиками.