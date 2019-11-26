Миссия особого назначения

Я познакомился с руководителем Войсковой Православной Миссии Игорем Евгеньевичем Смыковым в 2012 г., когда он вручал мне орден «Святого Страстотерпца Царя Николая II». Награждение проходило в присутствии чудотворной мироточивой иконы святого Царя-Мученика Николая II. Примечательно, что задолго до знакомства с Игорем Евгеньевичем я купил в Санкт-Петербургском Валаамском подворье большое изображение этой иконы, так как мне очень понравился изображенный на ней лик святого Государя. Нужно отметить, что лик на той иконе, что я купил, был как бы матовый, не совсем ясный. Лик же на мироточивой иконе был ярким, красочным, будто недавно написанный. Я поинтересовался об этом у Игоря Евгеньевича, и он мне рассказал, что лик постоянно обновляется. Потом несколько раз я был свидетелем мироточения святой иконы. В первый раз это было 1 февраля 2013 г. в патриаршей гостинице «Даниловская» в присутствии Первоиерарха РПЦЗ Митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Илариона и И.Е. Смыкова. Причем, капля миро на моих глазах появилась на внешней стороне стекла и как-то сбоку, не как обычные капли. Потом появилась вторая капля и в воздухе стало ощущаться легкое благоухание. По благословению Владыки мы пропели тропарь святому Царю-Мученику. Следующий раз, мне пришлось стать свидетелем сильного мироточения в Храме-на-Крови в Екатеринбурге, на месте убиения святой Царской Семьи, 15 июля 2013 года во время Царских дней. Миро тогда истекало по иконе сильно, и благоухание тоже было сильным.

Это чудо происходило в присутствии священника Храма на Крови о. Олега Шилкова, хранителя Чудотворной мироточивой иконы Царя Николая Олега Ивановича Бельченко и представителей православной общественности г. Екатеринбурга. Чудо мироточение было заснято на видео и доступно для просмотра на ютубе.

В 2015 году мы несколько дней объезжали с этой иконой Крым.

Незабываемым был визит святой иконы на остров Лемнос, на ежегодные Русские дни, в память русских людей, вынужденных бежать от красного террора и нашедших на греческом острове вечное упокоение. В самолете икона стояла на отдельном кресле. Мы постелили Императорский штандарт, поставили на него икону и стали читать акафист святому Царю-Мученику Николаю. Во время чтения весь самолет наполнился благоуханием, в молебне участвовали все стюардессы. Мироточение и благоухание продолжалось все дни пребывания иконы на Лемносе.

​ Меня всегда поражает и умиляет то особое отношение И.Е. Смыкова к своим, добровольно и по благословению Священноначалия принятым обязанностям — попечителя святой иконы. Он относится к ней так, как и подобает относиться к святой иконе любому православному: не как к изображению святого, а как к самому святому. В самолете, машине, поезде — он никогда не расстается с ней, всегда оказывает ей самые глубокие почести и требует, чтобы такие же почести оказывались ей со стороны других людей. Ведь, перед нами сам святой наш Государь Император Николай Александрович! Он стоит пред Престолом Господним и Божьей Волей являет нам свою святость и свое сильное заступничество. Сколько людей физически исцелилось через Его святую икону, а сколько исцелилось духовно!

Как и при Его земной жизни, ныне эта Икона Святого Государя несёт очень большое социальное служение, посещая монастыри и храмы, учебные заведения, воинские части и госпитали, больницы, богадельни, места лишения свободы.

Святой Царь из Горнего мира взирает на Своих верноподданных, совершая многие чудеса и исцеления, молясь о Богохранимой Державе Российской.

Хранитель Святого образа Государя Олег Иванович Бельченко и Игорь Евгеньевич Смыков объезжают города и веси нашего необъятного Отечества, даря русским людям уникальную возможность соприкоснуться с Чудом.

Особое направление деятельности Православной Миссии — установка бюстов Святому Царю Николаю Второму Александровичу в России и Зарубежье.

Миссия служения Игоря Евгеньевича по своему уникальна.

Это миссия особого назначения — народного служения Православной Самодержавной Монархии.

За многие годы своей деятельности он был отмечен многими российскими ведомственными и церковными наградами, иностранными династическими и монархическими орденами.

Да поможет Господь рабу своему Игорю и дальше нести свой тяжкий, но в высшей степени почетный крест службы святому Царю, его честной иконе!

Пётр Валентинович Мультатули,

Кандидат исторических наук,

Кавалер ордена Святого Страстотерпца Царя Николая,

Член Попечительского Совета Войсковой Православной Миссии.

Москва, 26 ноября 2019 года