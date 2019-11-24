Половина заемщиков РФ в 2019 г. отдали на платежи по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода

Половина российских заемщиков в 2019 году отдали на платежи по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода, сообщил РБК со ссылкой на расчеты Минэкономики. В 2018 году в этой группе было 42% заемщиков.

Такие оценки приведены в проекте плана работы правкомиссии по экономическому развитию и интеграции, который разработало Минэкономики. Согласно данным ведомства, половина российских заемщиков имеют показатель долговой нагрузки (ПДН) 50% и выше. Издание добавило, что в документе нет информации о количестве россиян с ПДН выше 50% в абсолютном выражении и о том, как проводились расчеты.

В планы министерства входит значительное сокращение доли граждан с высоким ПДН на десять процентных пунктов ежегодно. Так, в 2020 году доля заемщиков с ПДН выше 50% должна снизится до 40%, а в 2023—2024 годах — закрепиться на уровне 10%. В проекте не оговорены меры, за счет которых доля закредитованных граждан снизится, однако среди планов Минэкономики — принятие поправок в законодательство, дающих ЦБ возможность вводить прямые количественные ограничения на выдачу некоторых кредитов. Издание добавило, что изменения внесут до 1 июля 2020 года.

Ранее холдинг «Ромир» выяснил, что самой закредитованной группой в России является средний класс. При этом в аналитическом холдинге отмечают в целом снижение интереса россиян к потребительским кредитам и кредитам на неотложные нужды.

Напомним, Всемирный банк в июне назвал закредитованность населения одной из главных угроз российской экономике. В апреле населению было выдано почти 450 млрд руб. кредитов наличными, что можно считать рекордом — такого не было с 2012 года. В июле Минэкономики предупредило о взрыве проблемы с закредитованностью населения в 2021 году.