Экология и природные катаклизмы

Вопрос государственного регулирования выбросов парниковых газов

Автор: ИА “Русские Новости”

В Совете Федерации состоялись парламентские слушания «О концепции государственного регулирования выбросов и поглощений парниковых газов в контексте стратегических целей и задач Российской Федерации»

В Совете Федерации состоялись парламентские слушания «О концепции государственного регулирования выбросов и поглощений парниковых газов в контексте стратегических целей и задач Российской Федерации».Мероприятие провел председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

Сенатор напомнил, что в сентябре текущего года глава Правительства РФ подписал Постановление о принятии Парижского соглашения. «Но вопрос государственного регулирования выбросов парниковых газов на уровне нашего законодательства — не закрыт. В части нормотворческой работы предстоит еще многое сделать», — подчеркнул Алексей Майоров.

Парламентарий отметил, что в России принято несколько ключевых документов о снижении выброса парниковых газов. К ним можно отнести Климатическую доктрину РФ с комплексным планом по ее реализации до 2020 года, а также Стратегию экологической безопасности РФ на период до 2025 года.

Алексей Майоров также напомнил, что в 2016 году Правительством РФ была утверждена Дорожная карта по реализации комплекса мер, направленных на совершенствование государственного регулирования выбросов  парниковых газов, с целью подготовки к принятию Парижского соглашения.

«Однако в настоящее время не все пункты дорожной карты выполнены. В частности, ведется доработка Федерального закона о государственном регулировании выбросов и поглощений парниковых газов. Также готовится к подписанию Указ Президента о сокращении выбросов парниковых газов до 2030 года».

«Очевидно, что от национального регулирования выбросов и поглощений парниковых газов в значительной мере будет зависеть, насколько наша экономика будет конкурентоспособной в будущем», — подчеркнул Алексей Майоров.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Геннадий Орденов рассказал о глобальном тренде на низкоуглеродное развитие. Сенатор обратил внимание, что углеродный протекционизм набирает обороты на международном уровне, — сообщили нам в Совете Федерации РФ.

«В  Евросоюзе уже готовится комплекс таможенного регулирования на импорт продукции из стран, где выброс парниковых газов не регулируется. Помимо этого, в гражданской авиации с 2026 года вводятся углеродные сборы за международные авиаперелеты», — проинформировал Геннадий Орденов.

В парламентских слушаниях приняли участие заместитель председателя Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Наговицын, члены Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Дмитрий Кузьмин и Виктор Назаров, член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Дмитрий Шатохин, член Комитета СФ по экономической политике Юрий Важенин, Полномочный предствитель Правительства РФ в Совете Федерации Андрей Яцкин, представители Министерства экономического развития РФ, Министерства транспорта РФ, Рослесхоза, Росгидромета, Росприроднадзора, научно-экспертного сообщества.

По итогам обсуждения принят за основу проект рекомендаций.

СтраныРоссия
Предыдущая статьяТаможенники обнаружили более полутора миллионов упаковок для сигарет с признаками контрафактности

Объявления

Наиболее интересное

Ещё похожие новости

ТРАГЕДИЯ РОССИЙСКОГО ЛЕСА

Экология и природные катаклизмы
На фоне острого социально-экономического кризиса и экологических бедствий в России закономерно назрели и перезрели вопросы, касающиеся сохранения лесного фонда. Российский лес бесконтрольно вырубается, выжигается,...
Узнать больше

Россия горит. Лесные пожары в России распространились на площадь около 3 млн ГА

Экология и природные катаклизмы
Лесные пожары в Сибири распространились на площадь около 3 млн ГА. Об этом сообщает «Би-би-си», по данным космического мониторинга. Площадь возгорания продолжает расти. Совсем...
Узнать больше

Одобрен закон урегулирования обращения с отходами I-II классов опасности

Экология и природные катаклизмы
На 463-м заседании Совет Федерации одобрил внесение изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и Федеральный закон «О Государственной корпорации по атомной...
Узнать больше

Изменения в закон о рыболовстве повысят эффективность противодействия нарушениям в сфере незаконной добычи водных ресурсов

Экология и природные катаклизмы
Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров прокомментировал Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 13 и 53 Федерального закона «О рыболовстве...
Узнать больше
© При полной или частичной перепечатке материалов в интернете гиперссылка на ИА "Русские Новости" обязательна.