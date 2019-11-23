В Совете Федерации состоялись парламентские слушания «О концепции государственного регулирования выбросов и поглощений парниковых газов в контексте стратегических целей и задач Российской Федерации»

В Совете Федерации состоялись парламентские слушания «О концепции государственного регулирования выбросов и поглощений парниковых газов в контексте стратегических целей и задач Российской Федерации».Мероприятие провел председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

Сенатор напомнил, что в сентябре текущего года глава Правительства РФ подписал Постановление о принятии Парижского соглашения. «Но вопрос государственного регулирования выбросов парниковых газов на уровне нашего законодательства — не закрыт. В части нормотворческой работы предстоит еще многое сделать», — подчеркнул Алексей Майоров.

Парламентарий отметил, что в России принято несколько ключевых документов о снижении выброса парниковых газов. К ним можно отнести Климатическую доктрину РФ с комплексным планом по ее реализации до 2020 года, а также Стратегию экологической безопасности РФ на период до 2025 года.

Алексей Майоров также напомнил, что в 2016 году Правительством РФ была утверждена Дорожная карта по реализации комплекса мер, направленных на совершенствование государственного регулирования выбросов парниковых газов, с целью подготовки к принятию Парижского соглашения.

«Однако в настоящее время не все пункты дорожной карты выполнены. В частности, ведется доработка Федерального закона о государственном регулировании выбросов и поглощений парниковых газов. Также готовится к подписанию Указ Президента о сокращении выбросов парниковых газов до 2030 года».

«Очевидно, что от национального регулирования выбросов и поглощений парниковых газов в значительной мере будет зависеть, насколько наша экономика будет конкурентоспособной в будущем», — подчеркнул Алексей Майоров.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Геннадий Орденов рассказал о глобальном тренде на низкоуглеродное развитие. Сенатор обратил внимание, что углеродный протекционизм набирает обороты на международном уровне, — сообщили нам в Совете Федерации РФ.

«В Евросоюзе уже готовится комплекс таможенного регулирования на импорт продукции из стран, где выброс парниковых газов не регулируется. Помимо этого, в гражданской авиации с 2026 года вводятся углеродные сборы за международные авиаперелеты», — проинформировал Геннадий Орденов.

В парламентских слушаниях приняли участие заместитель председателя Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Наговицын, члены Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Дмитрий Кузьмин и Виктор Назаров, член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Дмитрий Шатохин, член Комитета СФ по экономической политике Юрий Важенин, Полномочный предствитель Правительства РФ в Совете Федерации Андрей Яцкин, представители Министерства экономического развития РФ, Министерства транспорта РФ, Рослесхоза, Росгидромета, Росприроднадзора, научно-экспертного сообщества.

По итогам обсуждения принят за основу проект рекомендаций.