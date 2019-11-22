Таможенники обнаружили более полутора миллионов упаковок для сигарет с признаками контрафактности

Более полутора миллионов упаковок для сигарет с признаками контрафактности были выявлены в ходе таможенного контроля должностными лицами Ростовского таможенного поста (ЦЭД).

Общество с ограниченной ответственностью подало на Ростовский таможенный пост (центр электронного декларирования) декларацию на экспорт на территорию Украины товара «коробки из негофрированного картона: пачка для сигарет…». Во время осуществления таможенного контроля с применением системы управления рисками в отношении товаров, указанных в декларации, возникли основания для проведения таможенного досмотра.

В ходе таможенного досмотра было установлено, что вывозимый на Украину товар в количестве 1 566 000 шт. содержит обозначения, сходные с комбинированным товарным знаком «PLAY» (правообладатель АО «Донской табак»). Данный товарный знак внесен в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации. Выпуск товара был приостановлен, правообладателю товарного знака была направлена информация о возможном нарушении его исключительных прав.

В ответ в Ростовскую таможню поступило заявление от правообладателя о том, что ни декларанту, ни производителю упаковки, ни организации, указанной на упаковках в качестве производителя табачной продукции, разрешения на использование товарного знака «PLAY» АО «Донской табак» не давало.

Упаковка для табачной продукции предположительно могла быть использована третьими лицами для производства нелегальной табачной продукции. На территории Ростовской области правоохранительными органами неоднократно выявлялись факты реализации подобной нелегальной табачной продукции под товарным знаком «PLAY», — сообщил нам представитель Ростовской таможни.

По выявленному факту возбуждено дело об административном правонарушении по ст.14.10 КоАП РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров), а товар – изъят.

Справка:

В соответствии со ст. 1229 Гражданского Кодекса РФ использование товарных знаков без разрешения правообладателя является незаконным и влечет за собой гражданскую, административную, уголовную ответственность, установленную действующим законодательством РФ. При этом, согласно ст. 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.