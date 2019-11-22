В Париже распродан уникальный архив адмирала Колчака

Организаторы торгов, на которых был выставлен уникальный архив одного из главных фигур Белого движения времен Гражданской войны адмирала Александра Колчака, предполагали, что он вызовет большой ажиотаж. Большой? Невероятный! В зале номер 12 в знаменитом парижском аукционном доме Drouot не было свободных мест и многие вынуждены стоять у дверей в проходе.

Как «РГ» рассказал Иван Бирр из экспертного кабинета Tessier & Sarrou, который курировал торги и приводил в порядок документы, письма, фотографии, переданные родственниками легендарного адмирала, на многие из них заранее поступили заочные биды — предложения приобрести за определенную сумму. «Несколько десятков», — ответил эксперт на вопрос о количестве таких заявок. По словам Ивана Бирра, кстати, потомка белоэмигрантов, они поступали как от местных коллекционеров, так и из России. Правда, от кого именно, уточнять не стал.

Самым дорогим лотом оказался тот, что был в самом начале аукциона и обозначен как 1 bis. Это грамота императора Николая II о награждении в начале Первой мировой Александра Колчака, тогда капитана I ранга, орденом Святого Георгия 4-й степени «за выдающуюся боевую деятельность в течение настоящей войны». Этот лот спровоцировал настоящую баталию между сидящим в первом ряду молодым человеком плотного телосложения лет за тридцать и неким инкогнито, который предпочел делать предложения по телефону через представителя аукционного дома. Довольно быстро цена лота при стартовой оценке в 7000 евро поднялась до ста тысяч, а затем медленно, но верно устремилась еще выше. На отметке в 165 000 евро замерла. Телефонный инкогнито выбросил белый флаг и грамота досталась его противнику, сидящему в зале. Экспертный «эстимейт» был превышен в рекордные 25 раз!

Когда через пару часов, где-то ближе к середине аукциона, обладатель ценного документа вышел в коридор размять ноги, я пытался узнать, кто он и откуда. То, что россиянин, у меня не было сомнений. Увы, называть себя он не стал, а также отказался как-либо комментировать торги. Правда, был предельно вежлив, подтвердив, что соотечественник. «Из Москвы?» — спросил его. «Москва, Санкт-Петербург… Из России, и это главное», — ответил он и вернулся на свое место.

Должен констатировать, что молодой человек активно скупал и остальные престижные лоты.

Архив адмирала многие десятилетия хранила его жена, которая вместе с сыном эмигрировала во Францию

Кстати, ему достался лот 89, который, как предполагал эксперт Иван Бирр, должен был стать «коронкой» аукциона. Речь идет о «серой папке» с несколькими редчайшими документами. В том числе в ней находились рукописная декларация Временного правительства в Омске с исправлениями Колчака, в которой, в частности, говорится, что возглавляемое им правительство «приняло на себя задачу ввести воссоединенную Россию в круг великих демократий мира». Там же черновик «Точка зрения адмирала Колчака о земле и политике», сделанный им собственноручно, а также еще шесть документов того же периода — всего 12 листов.

После непродолжительной борьбы лот при стартовой цене в 40 000 евро стал собственностью молодого россиянина за 70 тысяч евро. Он же приобрел десятки писем Колчака его супруге Софьи Федоровне, а их была примерно треть из 391 лота, выставленного на нынешние торги. Справедливости ради отметим, что некоторые из них были куплены также по телефону и французом явно русской внешности из местных, но, откровенно говоря, его конкурентные возможности по большому счету оставляли желать лучшего. «Эстимейт» этих писем в основной своей массе колебался в пределах 1500-3000 евро, но многие из них ушли за 8000-12 000, а некоторые и за 20 000 и даже 70 000 евро. Догадайтесь, кто выложил эту сумму? Все тот же молодой россиянин.

Примерно такая же картина сложилась и с наиболее интересными фотографиями, имеющими отношение к адмиралу. Так редкое и, как говорят, единственное фото Колчака в детском возрасте было продано за 32 500 евро (при оценке в 800 евро).

Из прочих артефактов аукциона Колчака стоит выделить телеграмму за подписью главы Временного правительства Керенского и князя Львова, в которой они предлагают Колчаку срочно усилить охрану бывшей царской семьи. Она также ушла выше оценки почти в четыре раза за 27 000 евро.

Что касается Евангелие (лот 322) с закладкой в виде Георгиевской ленты, которое сопровождало Александра Колчака в Полярной экспедиции, то и оно поставило рекорд на парижском аукционе: его продали в 32 с лишним раза дороже оценки — за 65 000 евро.

Оценивая итоги аукциона, эксперт Иван Бирр заявил «РГ»: «Это было феноменально! Он превзошел все наши самые смелые ожидания! Аукцион наглядно показал интерес к личности адмирала и его роли в истории России».