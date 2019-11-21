Квалификационная коллегия судей Волгоградской области — стремительная и инновационная

О нерасторопности российского правосудия ходят легенды, однако, когда речь заходит о принятии «нужных» решений, отечественная Фемида может действовать с поразительной скоростью даже там, где законы предписывают судьям наоборот не торопиться. Показательная в этом смысле история произошла в Волгоградской области, где местная Квалификационная коллегия судей в 4 дня лишила статуса бывшего председателя и судью Клетского районного суда, хотя по закону на эту процедуру предусмотрен длительный срок.

Заурядная процедура продления полномочий обернулась для бывшего председателя Клетского районного суда Волгоградской области самым настоящим кошмаром. По действующему законодательству работавший на этом посту продолжительное время Рашад Набиев, тем не менее, должен был участвовать в конкурсе на должность на общих с остальными претендентами основаниях и представить в Квалификационную коллегию судей Волгоградской области документы, подтверждающие его право на замещение этой должности, в том числе и об отсутствии двойного гражданства.

Казалось бы, формальная процедура, если бы не одно «Но»: неожиданный ответ из Министерства Внутренних дел республики Азербайджан о наличии у Рашада Набиева «принадлежности» к гражданству этой страны, датированный 31 января 2019 года. Дальнейшие события и особенно та стремительность, с которой они развивались, позволяют говорить о наличии во всем происходящем признаков предопределенности.

Квалификационная коллегия судей Волгоградской области заподозрила наличие у Рашада Набиева гражданства республики Азербайджан (и это через десять лет его нахождения на государственной службе!). Для того, чтобы максимально оперативно опровергнуть это предположение, в МВД Азербайджана были отправлены соответствующие запросы, на которые поступили вполне однозначные ответы: Рашад Набиев не имеет прописки на территории республики Азербайджан, паспорта гражданина этой страны и не является гражданином республики Азербайджан.

Тем не менее, в марте того же года Квалификационная коллегия судей приняла решение не рекомендовать Рашада Набиева на должность председателя Клетского районного суда, а 26 апреля Набиев на основании все той же «принадлежности» к гражданству Азербайджана был лишен и полномочий судьи, причем, узнал он об этом только 29 апреля.

Дело в том, что после мартовского решения Коллегии Набиев официально взял отпуск для прояснения ситуации со своим правовым статусом в Миграционной службе Азербайджана и МВД Республики, о чем было прекрасно известно членам Квалификационной коллегии и ее председателю. Тем не менее, 22 апреля было принято решение назначить на 26 апреля (то есть, через 4 дня) заседание, основным вопросом которого должно было стать лишение Рашада Набиева судейского статуса.

По его домашнему адресу даже выезжали сотрудники Коллеги, правда, не понятно, с какой целью, учитывая, что они располагали информацией о том, что Набиев находился в тот момент в Астраханской области.

Квалификационная коллегия применила чудеса техники и оповестила Набиева через мессенджер What’s app, правда не понятно по какому номеру телефона т.к. это сообщение так и не дошло до адресата.

В итоге в назначенный день и час заседание состоялось без участия Набиева, и его заочно лишили полномочий.

Отвечая на вопрос судьи Верховного Суда Российской Федерации, для чего нужна была такая спешка, зачем нужно было назначать заседание по вопросу лишения человека полномочий судьи за 4 дня, тем самым ущемляя его в реализации своего права на защиту, представитель Квалификационной коллегии судей Волгоградской области предельно честно ответил:

— Ситуация вокруг Рашада Набиева вызвала в обществе вообще и в судейском корпусе в частности достаточно сильный резонанс и Коллегия хотела, как можно скорее разобраться с этим делом.

Что ж, претензий к скорости принятия решений, действительно, нет. Оперативности работы Коллегии можно только позавидовать. Можно сделать однозначный вывод, что квалификационная коллегия Волгоградской области побила рекорд в скорости принятия решения среди всех квалификационный коллегий РФ.

Но не стоит забывать о том, что квалификационная коллегия Волгоградской области является и самой технологичной коллегий в РФ. Именно эта коллегия впервые в России стала применять мессенджер What’s app для оповещения о предстоящем заседании. Этот подход коллегии действительно революционен и заслуживает отдельной награды в номинации “самая продвинутая квалификационная коллегия России”.

После этого случая можно сделать вывод, что квалификационная коллегия Волгоградской области выбрала свой особый путь где закон, права человека и консервативные процедуры уступают место прогрессу и развитию.

Источник: Общественно-политическая газета «Трибуна»