Царский Крестный ход в Подмосковье 2019

После нескольких слякотных пасмурных осенних недель, в канун праздника Архистратига Михаила, распогодилось. Днём засветило солнце, подморозило, и земля покрылась инеем. Словно Небесные силы разогнали на время воинство князя мира сего.

В один из таких дней Хоругвеносцы решили провести Крестный ход в память Царственных мучеников, Императора Павла I и Архистратига Божия Михаила со всеми Небесными силами.

Помнится, много лет назад в далёком 1996 году, мы уже шли в эти дни Крестным ходом со знаменем Архистратига Михаила в самом сердце Москвы и России, вокруг Собора Василия Блаженного вместе с Патриархом Алексием II. Это было необычайное явление по всем меркам! Идти с таким знаменем впереди Патриарха, и он всё это видел и благословлял. Да, помнится многие в то время нападали на Святейшего, клеветали, а он не отвечал, молился и работал Богу. Только тогда, когда он неожиданно для нас преставился, мы поняли насколько много он сделал для нашей Церкви, для России. Сколько храмов и монастырей было восстановлено! Сколько людей тогда обратились к Богу!

В те годы мы вместе с Владимиром Николаевичем Осиповым, Вячеславом Михайловичем Клыковым и другими православными патриотами-монархистами проводили Крестные ходы, молитвенные стояния и народные собрания в центре Москвы — на Никольской улице, у памятника Кириллу и Мефодию, на Васильевском спуске и у восстановленного Казанского Собора. Но видно это мешало тёмным силам закабалять, забесовлять Москву и Россию. Поэтому нам постепенно стали запрещать всё это. Не нравилось всё это силам подземельным, того и гляди могло сгинуть их главное капище с ВИЛом. Поначалу нас, как каких-то бандитов, стали окружать ОМОНом, внутренними войсками, а затем и вовсе запретили – мол, мешаете москвичам кататься на машинках, дорогу перегораживаете.

Но с тех пор Крестные ходы не прекратились. Душа христианская ведь просит деяний. Стали больше ходить по полям и лесам. Ну, а мы хоругвеносцы если не в Москве – так в Подмосковье или дальше. Велика Россия.

И вот мы снова собрались для своего главного Дела на земле — Хоругвеношения. Леодин Донатович, Виктор Дмитрич, Валерий, Алексий, Александр и Степан.

Леодин Донатович взял Крест – навершие, изготовленный в 90-е. Степану дали икону Императора Павла I. Алексий взял хоругвь с Царём мучеником Николаем II и Царевичем Алексием с надписью на обратной стороне «Вокруг измена, трусость и обман» (слова Царя Николая ). Валерий взял хоругвь с Архистратигом Михаилом с надписью на обратной стороне «Крестный ход идёт ад трепещет». Эти хоругви были сделаны Екатериной Даниловной для Хоругвеносцев ещё до прославления Царственных мучеников. Александр фотографировал, а Виктор Дмитрич молился.

Шли по безлюдным местам, по просёлочной дороге, с пением молитв, было легко и радостно, так бы и идти всё время. Местами злобно лаяли собаки, а мы шли и пели «Царства земнаго лишение, узы и страдания многоразличные, кротко претерпел еси..». В конце пропели «Боже Царя храни!» Виктор Дмитрич сказал, что перед нашим возвращением прилетела стайка синиц. «Да это Дух Божий», — сказал Леонид Донатович. «Он является то голубем, то бабочкой,то радугой, то лучами солнца сквозь пасмурное небо».

Затем братская трапеза. Но перед этим мы неожиданно обрели старинные церковные хоругви на металле с двухсторонними изображениями: Спасителя и трёх святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, Благовещения Пресвятой Богородице и Преображения. Правда, они требуют реставрации.

Вспоминали уроженца города Луганска – Владимира Ивановича Даля, день рождения которого 22 ноября. Так же помянули других русских писателей близких ему по духу.

В заключении Леонид Донатович зачитал свою поэму – «Памятник» (Ответ Марату Гельману). Тот составил в 2009 году список 100 неофаштстов России, куда наряду с Клыковым В.М., Осиповым В.Н., Бабуриным С.Н. и многими другими известными патриотическими лидерами был включен и Леонид Донатович…

Так прошёл обычный для нас крестоходный день. И таких дней за последние, как минимум четверть века, было очень много…

Заместитель Главы СПХ

Левченко Валерий Александрович