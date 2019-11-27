Закон и беззаконие

Мотивом суицида следовательницы из Сочи стало изнасилование коллегой и травля

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Мария Клочкова Фото: страница Марии Клочковой во «ВКонтакте»
Мария Клочкова Фото: страница Марии Клочковой во «ВКонтакте»

23-летняя следовательница из Сочи Мария Клочкова могла совершить суицид после изнасилования со стороны коллеги. Информацию об этом в понедельник, 25 ноября, в паблике «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте» опубликовала пользовательница Анна Клочкова, представившаяся сестрой погибшей.

Под опубликованной в паблике новостью о самоубийстве Марии Клочковой многие комментаторы негативно высказывались о погибшей, ее психическом состоянии и людях, допустивших ее к службе. Через некоторое время им начала отвечать пользователь Анна Клочкова, заявившая, что Мария была ее сестрой.

Она подчеркнула, что покончившая с собой была «прекрасным человеком и очень ответственной» и не имела психологических проблем. По ее словам, 6 октября Мария попала в больницу с кровотечением — предположительно, девушка была изнасилована одним из коллег. По словам Анны Клочковой, после этого Мария стала считать себя «позором семьи» и не стала писать заявление, так как боялась огласки и что об этой истории будут писать всевозможные СМИ.

Анна Клочкова добавила, что руководство Марии якобы было в курсе изнасилования и обещало помочь с переводом ее сестры на службу в другой город, а также уволить виновного. Но по факту, пишет Анна, изнасиловавший ее сестру сотрудник полиции продолжает служить.

25 ноября стало известно, что покончившую с собой Марию Клочкову оскорбляло ее начальство. По словам однокурсниц Клочковой, начальник «называл ее тупой». Она также рассказывала подругам, что руководитель кидал в нее флешки с обвинительным заключением.

 

Источникlenta.ru
СтраныРоссия
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