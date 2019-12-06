Наука и технологии

Всероссийский конкурс журналистики Tech in Media 2019

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В рамках форума «Глобальное технологическое лидерство» состоялась церемония награждения победителей IX Всероссийского конкурса журналистики Tech in Media 2019. В 2019 году конкурс был посвящён Национальной технологической инициативе – государственной программе мер по поддержке развития в России перспективных отраслей, которые в течение следующих 20 лет могут стать основой мировой экономики.

Телеканал «Наука» победил в номинации ««Лучшая передача, телевизионный или радиосюжет» с проектом «Искусственный разум. Фильм 1». Материал стал лучшим в треке «Искусственный интеллект и машинное обучение». Фильм рассказывает об искусственном интеллекте, который проникает во все новые сферы нашей жизни. Какие границы возможностей у искусственного разума и может ли он когда-нибудь заменить человеческий.

Награды вручались в 5 номинациях: «Лучшая публикация в федеральные СМИ», «Лучшая публикация в региональном СМИ», «Лучшая публикация в специализированном СМИ», «Лучшая передача, телевизионный или радиосюжет» и «Лучшая публикация в интернет-блоге».

Справочно:

Tech in Media – Всероссийский конкурс инновационной журналистики. Ежегодно конкурс проводится РВК с целью развития профессионального сообщества авторов, которые пишут о технологиях, науке и венчурном бизнесе в России. Проведение конкурса также помогает привлекать внимание широких слоев общества к вопросам инновационного развития России.

СтраныРоссия
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