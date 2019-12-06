Какие фильмы Москва смотрела дольше всех

Телеканал «Синема» обратился в Фонд Кино и к бессменному, проработавшему в киноцентре все 30 лет со дня его открытия, и на основе их данных составил список фильмов, которые демонстрировались в кинотеатре дольше других.

Возглавляет список «Великая красота» Паоло Соррентино. Фильм стоял в репертуарной сетке «Соловья» 6 лет и 3 месяца, и последний показ ленты прошёл накануне закрытия, 30 ноября 2019 года. Второе место по продолжительности показа занимает картина Питера Гринуэя «Повар, вор, его жена и её любовник», которая показывалась на экранах киноцентра 5 лет. Замыкает тройку лидеров — «Магия лунного света» Вуди Аллена: её результат — 4 года, 11 месяцев. Как и «Великая красота» «Магия» показывалась до самого закрытия кинотеатра, последний её сеанс состоялся днём 1 декабря 2019 года.

Из хитов последних лет в рейтинге оказались такие фильмы, как «Светская жизнь», «Идеальные незнакомцы», «Ла-Ла Ленд», «Человек-паук: Возвращение домой», «Приключения Паддингтона» и другие.

На последних строчках рейтинга расположились картины «Последний портрет» актёра и режиссёра Стэнли Туччи и «Убийство в «Восточном экспрессе» Кеннета Браны — они продержались 9 и 7 месяцев соответственно. То есть, если в обычном кинотеатре фильмы традиционно прокатывают около 1,5 месяцев (или и того меньше), то в «Соловье» аутсайдер топа демонстрировался в 5 раз дольше.

Продлевая картинам жизнь на большом экране, киноцентр увеличивал и их кассу: например, «Отель «Гранд Будапешт» Уэса Андерсона, по словам Медведева, в «Соловье» собрал рекордные 20 млн. руб. – это примерно 9,5% от всего заработка фильма в российском прокате.

Также в беседе с телеканалом «Синема» Владимир Медведев опроверг устоявшееся мнение, что киноцентр работал по французской системе – когда фильмы показывают до тех пор, пока на них не начинает ходить меньше 15 человек. По его словам, они работали по собственной системе – под лозунгом «субъективное на объективной основе». То есть, чтобы попасть в репертуар киноцентра фильм должен был быть не просто кассовым, но и высокохудожественным. Иногда это происходило и на условиях эксклюзивности.

Владимир Медведев, директор по кинопрокату киноцентра «Соловей»:

«Киноцентр фактически делал историю российского кино. В 90-е Киноцентр по личной договоренности с итальянским посольством показывал «Гибель богов» Лукино Висконти – фильм о становлении и крахе нацизма, никогда не выходивший в официальный прокат ни в СССР, ни позднее в России. А в 2010-е Warner Bros. в порядке исключения разрешили «Соловью» показывать «Великого Гэтсби» целый год. В остальных кинотеатрах прокат был строго ограничен до полугода».

По словам Владимира Медведева, киноцентр был обречен еще 12 лет назад, когда здание выкупили инвесторы, далекие от мира кино. Все это время «Соловей» пытались спасти. Но так как Союз кинематографистов России продал все его акции, то ни Никита Михалков, ни даже Владимир Мединский не смогли остановить разрушение кинотеатра с тридцатилетней историей. В новом здании планируют оставить пять залов кинотеатра, но Медведев считает, что «это смешно» – они не ровня старому «Соловью» с 24 залами.

«»Соловью» подрезали крылья на взлёте. Это очень и очень печально» – резюмировал Медведев закрытие и начало сноса культового киноцентра.Но дело киноцентра будет жить, считает Иван Кудрявцев, заместитель генерального директора компании «Цифровое телевидение» и главный редактор телеканала «Синема». И по крайней мере к топу «Соловья», что был составлен киноканалом, зрители точно будут возвращаться.

Иван Кудрявцев, главный редактор телеканала «Синема»:

«Мы получили абсолютно уникальные данные: подборку фильмов, за которые годами системно голосовала рублём Москва начала века. Этот топ очень много скажет вам об истинных вкусах москвичей, о фильмах, которые действительно сработали. Я бы назвал это «В избранное навсегда»: топ, который нужно добавить в закладки каждому синефилу, и по которому спустя десятилетия историки будут судить о нашей с вами сегодняшней кинокультуре.

Топы составляют и будут составлять редакции и критики, но есть топы, которые вершит сама история. В истории «Соловья» поставлена точка, но у нас остался этот великий рейтинг. И мы надеемся, что точка на поверку окажется многоточием, и что продолжение – следует».