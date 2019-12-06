Пропали 64 млрд рублей выделенные на развитие аэропортов Дальнего Востока

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил разобраться в причинах недоведения денег из бюджета на развитие аэропортов на Дальнем Востоке. Об этом сказал во вторник журналистам вице-премьер — полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев по итогам заседания Правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока и Байкальского региона.

«Из 470 аэропортов и посадочных полос, которые существовали в 1991 году [на Дальнем Востоке] по сути осталась одна шестая часть, при этом Министерство транспорта сегодня докладывало о том, что они делают все возможное в рамках сегодняшнего финансирования». «Но это не так», — добавил он. Трутнев сообщил, что председатель правительства «дал поручение изучить этот вопрос отдельно и представить ему доклад о том, как это произошло, кто виноват с предложениями о наказании виновных».

Вице-премьер объяснил, что «в 2013 году из государственных федеральных целевых программ было выделено на развитие аэропортового хозяйства 106,1 млрд рублей, из них более 64 млрд пропали в силу того, что были плохо подготовлены проекты, несвоевременно проведена государственная экспертиза, а часто просто госэкспертиза не приняла эти проекты». «В результате деньги просто перераспределись, аэропорты не были построены или не были реконструированы», — подчеркнул он.

Вице-премьер констатировал, что на данный момент у жителей Дальнего Востока «нет возможности доехать до больницы, до роддома, то есть это прямая угроза жизни людей на Дальнем Востоке». По его данным, «около 70% территорий не обладает достаточной авиационной доступностью».

Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка уточнил, что «речь идет о 40 аэропортах на Дальнем Востоке». По его словам, «это те аэропорты, без которых, как правило, людям вовремя не попасть в больницу или роддом». Министр добавил, что также речь идет «о 15 пунктах пропуска, которые расположены на юге Дальнего Востока на границе с Китаем, которые сегодня остаются узким местом в развитии торгово-экономического сотрудничества с КНР».

Галушка отметил, что «об этих первоочередных объектах сегодня шла речь». Он рассчитывает, что все эти проекты будут реализованы.

Развитие системы КПП

Трутнев отметил, что «существующие пункты пропуска не отвечают тому, что происходит на Дальнем Востоке, регион развивается, — появляются новые предприятия, требуются новые транспортные магистрали».

«На сегодняшней день экспортные возможности обеспечиваются на 17 млн тонн грузов, а потенциал до 2020 года — около 70», — отметил вице-премьер. Он убежден, что «надо в несколько раз увеличить пропускные способности, построить новые пункты пропуска, реконструировать имеющиеся».

Вице-премьер также сообщил о предложении распространить на дальневосточные пункты пропуска правила работы свободного порта Владивосток, в частности, переход на круглосуточный режим работы, уменьшение количества проверяющих.