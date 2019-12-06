В Санкт-Петербурге откроют Музей боевого братства России

В канун Дня героев Отечества, 7 декабря (суббота), в Санкт-Петербурге будет открыт первый в России Музей боевого братства, который создаст экспозиционное единство, объединенное тематикой локальных конфликтов, в которых затронуты интересы России за последние 30 лет.

Музей боевого братства России открывает экспозицию, в которой представлены экспонаты, объединенные одной историей – историей воина-добровольца, который стоит на защите интересов Родины в Донбассе, Сирии, Чечне, Афганистане, Приднестровье, Южной Осетии, Абхазии.

На торжественном открытии Музея выступят российская рок-певица Юлия Чичерина, российская рок-группа «Декабрь», сербский доброволец и легендарный снайпер Деян Берич. Писатели, публицисты, спортсмены, артисты – все в этот день соберутся на открытии уникальной арт-площадки под названием «Музей боевого братства России».

Музейно-выставочный центр «Музей боевого братства России» является структурным подразделением просветительского центра патриотического воспитания «Ленинградский доброволец». Главная задача просветительского центра – реализация президентской программы о патриотическом воспитании молодёжи. Основатель и руководитель ПЦ ПВ «Ленинградский доброволец» – Герман Владимиров.

Общий экспозиционный фонд Музея боевого братства России насчитывает более 1000 экспонатов. ПЦ ПВ «Ленинградский доброволец» реализовывает десятки социальных проектов, которые хорошо известны не только в Санкт-Петербурге, но и в Москве, Ростове-на-Дону, Орле, Тамбовской и Липецкой областях, на Донбассе и в других регионах. Один из последних таких проектов – «Три дня без войны». За время деятельности ПЦ ПВ «Ленинградский доброволец» передано более 30 тонн гуманитарной помощи.