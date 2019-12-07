Генерал-лейтенант С. Инаркаев награждён орденом «Слава России»

5 декабря 2019 года в Наградном Комитете Международной награды общественного признания «Слава России» состоялось вручение Ордена «Слава России» советнику Председателя Правления Парламентского Центра «Комплексная безопасность Отечества» генерал-лейтенанту Сайд-Селиму Дудаевичу Инаркаеву.

Высокой награды генерал-лейтенант С. -С. Д. Инаркаев удостоен за заслуги в обеспечении национальной безопасности.

Орден «Слава России» учреждён в 1999 году и внесён в государственный реестр Геральдического комитета при Президенте Российской Федерации.

В название и основу легло изображение скульптуры «Слава России» работы скульптора В. Кафки. Эта скульптура возвышалась на территории проводимой в 1882-м году крупнейшей Всероссийской Художественно-Промышленной Выставки, а после ее окончания была признана символом успехов отечественного предпринимательства.

Сама скульптура не сохранилась до нашего времени. Но по немногочисленным фотографиям ее копия была восстановлена в экспериментально- художественном объединении «Вель» скульптором Владимиром Ананьиным и стала символом Международной награды общественного признания «Слава России». В конце 2003 года в своей резиденции награду принял Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.

В Наградной комитет Ордена «Слава России» входят потомки именитых российских предпринимателей 19-го века и представители культуры, науки, образования.

За годы своего существования Награда «Слава России» была вручена более 300 кавалерам. Среди них не только предприниматели, но и люди, работающие на поприще науки, образования, культуры, государственной службы.

Орденом «Слава России» награждаются граждане Российской Федерации, иностранные граждане, а также лица без гражданства, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, общественные организации, объединения, юридические лица за деятельность, направленную на обеспечение сохранения и развития национальных приоритетов, содействие укреплению и сохранению мира на земле, дружбы и согласия между народами, выдающиеся заслуги в защите Отечества, экономике, науке, культуре, искусстве, воспитании и просвещении, развитие лучших традиций и устоев отечественного предпринимательства, благотворительности и меценатства.

Кавалеры ордена “Слава России”:

Алексий II, Патриарх Московский и Всея Руси

Абалкин Леонид Иванович, научный руководитель Института экономики РАН

Абылгазиев Игорь Ишеналиевич, главный федеральный инспектор в Москве аппарата Полномочного Представителя Президента РФ по ЦФО

Александров Борис Юрьевич, президент компании «Росагроэкспорт»

Алиханов Тигран Абрамович, ректор Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского

Агаев Ваха Абуевич, заместитель председателя комитета по финансовому рынку Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

Вольский Аркадий Иванович, президент РСПП

Гаврилов Валерий Васильевич, глава Дмитровского района Московской области

Галумов Эраст Александрович, генеральный директор издательства «Известия»

Горин Виктор Сергеевич, генеральный директор ОАО «Мострансагентство»

Грязнова Алла Георгиевна, ректор Финансовой академии при Правительстве РФ

Ефанов Владимир Владимирович, президент Благотворительного фонда «Милосердие»

Жуков Василий Иванович, ректор Российского государственного социального университета

Зайцев Вячеслав Михайлович, генеральный директор ОАО «Московский дом моды Славы Зайцева»

Митрополит Илларион, Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви

Катырин Сергей Николаевич, зам. председателя Общественной палаты при Президенте РФ

Его высочество принц Майкл Кентский (Российско-Британская торговая палата)

Лихачев Василий Николаевич, зам. председателя комитета Совета Федерации по международным делам

Лужков Юрий Михайлович, мэр города Москвы

Миронов Сергей Михайлович, председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ

Миронов Сергей Павлович, генеральный директор Медицинского центра УД Президента РФ

Пантелеев Евгений Алексеевич, министр Правительства Москвы

Платонов Владимир Михайлович, председатель Московской Городской Думы

Поденок Андрей Евгеньевич, президент Московской ассоциации предпринимателей

Примаков Евгений Максимович, президент ТПП РФ

Ресин Владимир Иосифович, первый заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы

Романенко Юрий Викторович, летчик-космонавт

Собянин Сергей Семенович, руководитель аппарата Правительства РФ

Степашин Сергей Вадимович, председатель Счетной Палаты РФ

Строев Егор Семенович, губернатор Орловской области

Ткачев Александр Николаевич, губернатор Краснодарского края

Самойлов Сергей Николаевич – советник Президента РФ

Смирнов Игорь Николаевич – президент Приднестровской Молдавской Республики

Шохин Александр Николаевич, президент Российского союза промышленников и предпринимателей

Чалый Алексей Михайлович – председатель Законодательного собрания Севастополя

город Москва

город Екатеринбург