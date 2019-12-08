Генеральные перспективы исторической практики России в реалиях глобального социума

«Итак, любовь к совершенному есть источник религиозной веры. Именно на этом пути человек становится верующим в подлинном и чистом смысле слова»

Иван Ильин

Характерной чертой нашего времени является универсализация законов общественной жизни и превращение человеческого сообщества в глобальный социум, функционирующий по всеобщим канонам мировой целостности. Субъективный настрой человеческой воли полностью исчерпал свои созидательные ресурсы и в идеальных устремлениях мировых религий обозначил главные социально-нравственные ориентиры в действиях народных масс — максимальной «этнополитической сплоченности», духовной «независимости», «национальной свободы» в иудаизме, инициированной в стародавнем «прошлом» бегством евреев из «египетского плена»; личностной «определенности», душевной «сосредоточенности», нравственной отрешенности индивидов от всего внешнего в буддизме, нацеленном на обретение ими «нирваны» как основы «настоящего»; личной «самоотверженности», героической жертвенности христиан в утверждении «будущего» с их призывом «Люби своего ближнего, как самого себя» (Мтф.: 22, 39); правовой «унификации», всемирной «идентификации» поведения людских масс в исламе с его заповедью Джихада как «священной войны с неверными». В условиях глобализации человеческого сообщества такие предельно «субъективные», крайне разноплановые, «идеальные» настроения коллективной воли людей в нравственном обустройстве совместной жизни должны быть приведены к взаимному примирению на основе конструктивных требований научного разума в постижении объективных связей бытия. Ныне законы научного мышления должны стать ведущим регулятором общественной практики глобального социума, согласующим разноречивые идеалы мировых религий в проектировании социально-исторического будущего и представляющим необходимые зависимости объективной реальности в качестве конструктивных ориентиров разумных усилий человечества. В этой объективно-научной детерминации исторического развития глобального социума национальные центры развития научных знаний становятся «генеральными субъектами» продуманной социальной политики суверенных государственных сообществ.

Самоутверждение научного разума в управлении практической жизнью глобального социума требует от науки максимальной концентрации своих интеллектуальных ресурсов в постижении универсальных зависимостей мировой целостности и «конструктивного» преодоления концептуальных «ограничений» исследовательской практики ушедшего ХХ века с его стратегией «глобальной конкуренции», политического соперничества национальных сообществ за власть в развитии человечества. Энергетическая мощь современной науки отвергает «разрушительную логику» социального конфликта в качестве методологического руководства жизненной практикой глобального социума. Важнейшим законом науки прошлого столетия был принцип постоянства скорости света в вакууме, признававший величину 300000 км/сек максимальной в развертывании объективных процессов. В соответствии с данным постулатом была определена общая продолжительность исторического генезиса мировой реальности как равная интервалу времени в 10-20 млрд лет. Однако закон постоянства скорости света представляет динамические процессы во Вселенной лишь в плане осуществления прямолинейной структуры пространства и не учитывает возможности претворения в объективном мире закономерностей искривленных траекторий ускоренного движения физических тел — сферической или гиперболической геометрии. Эта «идейная ограниченность» релятивистской физики прошлого века в описании содержательной полноты пространственно-временных зависимостей объективного мира ставит «под сомнение» адекватность ее результатов истинному положению вещей, объективным фактам окружающей действительности.

Глобальным ФАКТОМ объективной действительности служит необъятная «ТЕМНОТА» мирового Космоса, поглощающего и скрывающего в своих глубинах все излучения небесных светил. Эта бескрайняя «Ночь» космической реальности может быть концептуально «оправдана» постоянно нарастающим «ускорением» потоков электромагнитного излучения, разрывающим бытийную связь, непрерывность энергетических импульсов. При объяснении энергетических зависимостей такого «разреженного» космического пространства можно предложить для описания его количественных параметров «гипотезу» о реализации в объективном мире универсального закона «постоянства ускорения» электромагнитного сигнала, выражением которого служит величина 300000 км/сек2 (300000 км/сек в квадрате). Если мы введем указанный «эвристический принцип» в процедуру вычисления возраста Вселенной, то в итоге получим величину в один триллион 289 миллиардов лет (1,289 1012). Данный результат, установленный на основе введения теоретических допущений, получает «фактическое» подтверждение на основе выявления его эмпирического «прообраза» в историческом генезисе мировой целостности, представленного динамикой семи-кратного цикла необходимых изменений бытия с закономерным ускорением их темпоральных зависимостей на 4-х структурных уровнях своей организации (См.: Л.А. Гореликов, Темпоральные основы развития мировой целостности // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.16879, 10.10.2011 / http://www.trinitas.ru/rus/doc/0016/001c/00161886.htm).

Автор неоднократно демонстрировал обнаруженные им темпоральные закономерности в научных сборниках и публикациях на различных информационных сайтах, не встречая существенных возражений коллег по научно-исследовательскому цеху, но также и не находя какой-то идейной поддержки с их стороны в реализации собственных исследовательских проектов (См.: Л.А. Гореликов, Идейные начала современного «русского мировоззрения» в научно-философской концепции «онтологического символизма» // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567,публ.22199, 16.06.2016; Л.А. Гореликов, К вопросу о разумном будущем человечества: в продолжение диалога с Г.И. Шиповым о Конце Света // «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.25008, 15.12.2018 / http://www.trinitas.ru/rus/doc/0012/001g/00124597.htm). Однако подобная практика замалчивания «революционных» научных открытий в описании действительности, концептуально-логическая, теоретическая «небрежность» в научном определении темпорально-временных, глобальных параметров мировой целостности, не учитывающая универсальный размах закономерных связей во Вселенной, может обернуться для современного глобального социума очередной исторической трагедией в результате «случайного» энергетического «взрыва» в практике мирового сообщества, как это произошло в Чернобыле. В связи с реальностью такой угрозы я обращаюсь с предложением к академику А. Т. Фоменко как одному из наиболее авторитетных и перспективно мыслящих представителей современной отечественной науки с предложением лично проверить «корректность» проделанных мной вычислений в определении длительности космической эволюции. Ближайшее будущее в развитии мировой цивилизации будет связано с реализацией идейных потенциалов «глобальной научной революции», к развертыванию которой должно быть нравственно готово и российское общество: ХХ век полностью исчерпал свои интеллектуальные ресурсы в созидании будущего.

На сегодняшний день в историческом пространстве гражданской жизни РФ можно выявить 4 главных центра социально-политических устремлений. Это, во-первых, «Семья» как финансовое средоточие либерально-олигархических, радикально-правых, «прозападных» космополитических кругов российского общества. Во-вторых, «Кремль» как «умеренно-правый» организационный центр по обеспечению военно-политического суверенитета российского социума в современном мире. В-третьих, «Коммунисты-интернационалисты» как «левый центр» российских политических сил в борьбе за социальную «справедливость» и «коллективно-выверенный» исторический курс развития страны. Наконец, «Русские патриоты» как «анти-западный блок» революционно настроенных российских народных масс, нацеленный на утверждение «национальной свободы», максимальной политической независимости российского социума в претворении будущего. К перечисленным группировкам социально-гражданских сил российского общества следует добавить еще «интеллектуальный центр» самоопределения социально-практических ресурсов страны, организационно представленный Российской Академией Наук и призванный установить наиболее надежные практические пути в претворении разумного будущего человечества.

Наиболее «верный путь» исторического развития страны был бы надежно обеспечен политическим союзом «умеренных» общественных сил в лице «право-центристского» кремлевского госаппарата и «лево-центриского» коммунистического движения народных масс с удержанием от радикальных действий как «прозападных либералов», так и «национал-патриотов». Однако подрывная стратегия Запада по социальной раскачке российского государственного корабля, по дестабилизации российского политического сообщества не позволит такому союзу состояться и приведет к определяющему влиянию «олигархата» на политику Кремля с подавлением сопротивления патриотических сил в стране. Юридическим основанием генерализации этого антинародного курса в жизни современной РФ будут служить положения статьи №13 Конституции РФ о запрете «национально-государственной идеологии» и статьи №15 того же документа «о превосходстве международного права» над российским законодательством.

Антинациональный курс либерально-олигархических кругов российского общества усилит радикальное расхождение социальных сил на «правых» и «левых», провоцируя в стране кризисную ситуацию, равно способную и к революционному прорыву гражданских масс в разумном обустройстве своей «совместной жизни», и к окончательному размежеванию российского населения на «рабочую массу» и «правящую элиту». В современной РФ опять не срабатывает «созидательная логика» исключения противоречий, а действует разрушительная логика «социального конфликта», выражающая столкновение непримиримо враждебных социальных сил — мирового олигархата и трудового народа России. Власть правых кругов в российском обществе обеспечивается согласованностью действий госаппарата и олигархата, направляемых идейным руководством западных спецслужб. Социальная слабость патриотических кругов обусловлена идейными разногласиями коммунистов и патриотов, преодоление которых требует подключения «третьей», консолидирующей силы.

Такой «третьей конструктивной силой» в созидании суверенного будущего России на основе согласования действий «коммунистов» и «патриотов» должна стать направляющая роль РАН в руководстве общественной практикой. Сегодня практический успех совместных действий патриотической оппозиции может быть надежно закреплен в социальной действительности широким «революционным прорывом» научной мысли в описании мировой целостности. В условиях глобального социума «формально-юридическое право» государственной власти на управление общественной практикой должно все более подкрепляться в реализации своих полномочий требованием объективно-научной обоснованности принимаемых решений. Социально-практическая дилемма в управлении обществом между «волей Большинства» и «волей Капитала» должна быть разрешена на основе признания безусловного приоритета «воли Науки» в проектировании разумного будущего человечества.

Идеальные мотивы «научно-технического творчества» питают жизненные надежды россиян в созидании достойного будущего: религиозные устремления народных масс в культе «совершенного существа» получают сегодня практическое завершение в интеллектуальной культуре познания научной Истины.

Л.А.Гореликов – д.ф.н., профессор, академик Ноосферной общественной академии наук