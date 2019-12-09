В Крыму проводится проверка по факту нападения на сотрудников полиции

8 декабря 2019 г. в ночное наряд ДПС на патрульном автомобиле нес службу по надзору за дорожным движением на территории Ленинского района.

В поселке Багерово полицейскими был замечен автомобиль «Митсубиси Аутлендер», движение которого указывало на то, что находящийся за рулем гражданин может находиться в состоянии опьянения. Однако на законные требования об остановке водитель не отреагировал и предпринял попытку скрыться.

На помощь в задержании машины правонарушителя был вызван второй наряд ДПС на патрульном автомобиле.

Преследуемый автомобиль остановился возле одного из домов. Из машины вышли четыре человека, а из домовладения — еще несколько мужчин, поведение которых указывало на то, что граждане нетрезвы.

Мужчины начали оскорблять сотрудников полиции, находящихся при исполнении служебных обязанностей, угрожать им, на замечания не реагировали.

Оценив ситуацию, согласно положениям Федерального закона №3 ФЗ «О полиции», один из сотрудников ДПС принял решение о применении табельного огнестрельного оружия и произвел один выстрел в воздух.

В ходе конфликта двоим полицейским были причинены телесные повреждения.

По подозрению в нанесении телесных повреждений сотрудниками полиции были задержаны и доставлены в ОМВД России по Ленинскому району трое жителей одного из сел Ленинского района возрастом от 28 до 45 лет, — сообщил нам представитель МВД по Республике Крым.

Пострадавшие сотрудники полиции госпитализированы.

По факту произошедшего МВД по Республике Крым проводит проверку. Собранные материалы переданы в следственные органы для принятия соответствующего процессуального решения.