Крымская таможня с начала года за нарушение срока временного ввоза транспортных средств возбудила более 150 дел об АП

С начала года Крымской таможней по факту нарушения срока временного ввоза возбуждено 158 дел об административных правонарушениях. По результатам рассмотрения дел назначено наказание в виде административного штрафа на общую сумму 156 тыс. руб. По решению судебных органов конфисковано 19 транспортных средств. Изъято 25 транспортных средств за неосуществление их вывоза с территории Евразийского экономического союза позднее 6 месяцев со дня истечения предельного срока. Теперь их владельцам предстоит не только уплатить административный штраф в размере от 1,5 до 2,5 тыс. рублей, но и перечислить в федеральный бюджет таможенные пошлины, налоги.

Крымская таможня напоминает, что иностранные физические лица могут ввозить транспортные средства для личного пользования, зарегистрированные в государстве, не являющемся членом Союза, без уплаты таможенных платежей на срок своего временного пребывания, но не более чем на один год (статья 264 Таможенного кодекса ЕАЭС). Лица государств-членов Союза вправе ввозить транспортные средства для личного пользования, зарегистрированные в государстве, не являющемся членом Союза, на срок не более одного года при условии предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов.

Временно ввезенные транспортные средства для личного пользования до истечения срока, в течение которого они могут временно находиться на таможенной территории Союза, подлежат таможенному декларированию в целях вывоза с таможенной территории Союза, выпуска в свободное обращение или в иных целях в соответствии с ТК ЕАЭС, — сообщил нам представитель Крымской таможни.

Если до истечения установленного срока временно ввезенный автомобиль не был вывезен, частью 1 статьи 16.18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией товаров и (или) транспортных средств, явившихся предметами административного правонарушения, или без таковой.

Вместе с тем, обращаем внимание, что в соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 268 ТК ЕАЭС обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов прекращается, в том числе, при одновременном соблюдении следующих условий:

таможенное декларирование таких транспортных средств с целью вывоза с таможенной территории Союза осуществляется не позднее 6 месяцев со дня истечения срока, в течение которого временно ввезенные транспортные средства для личного пользования могут временно находиться на таможенной территории Союза;

в отношении таких транспортных средств не наступил срок уплаты таможенных пошлин, налогов в связи с передачей данных транспортных средств в нарушение требований статьи 264 ТК ЕАЭС.