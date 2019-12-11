Закон и беззаконие

Крымская таможня с начала года за нарушение срока временного ввоза транспортных средств возбудила более 150 дел об АП

Автор: ИА “Русские Новости”
Таможня

С начала года Крымской таможней по факту нарушения срока временного ввоза возбуждено 158 дел об административных правонарушениях. По результатам рассмотрения дел назначено наказание в виде административного штрафа на общую сумму 156 тыс. руб. По решению судебных органов конфисковано 19 транспортных средств. Изъято 25 транспортных средств за неосуществление их вывоза с территории Евразийского экономического союза позднее 6 месяцев со дня истечения предельного срока. Теперь их владельцам предстоит не только уплатить административный штраф в размере от 1,5 до 2,5 тыс. рублей, но и перечислить в федеральный бюджет таможенные пошлины, налоги.

Крымская таможня напоминает, что иностранные физические лица могут ввозить транспортные средства для личного пользования, зарегистрированные в государстве, не являющемся членом Союза, без уплаты таможенных платежей на срок своего временного пребывания, но не более чем на один год (статья 264 Таможенного кодекса ЕАЭС). Лица государств-членов Союза вправе ввозить транспортные средства для личного пользования, зарегистрированные в государстве, не являющемся членом Союза, на срок не более одного года при условии предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов.

Временно ввезенные транспортные средства для личного пользования до истечения срока, в течение которого они могут временно находиться на таможенной территории Союза, подлежат таможенному декларированию в целях вывоза с таможенной территории Союза, выпуска в свободное обращение или в иных целях в соответствии с ТК ЕАЭС, — сообщил нам представитель Крымской таможни.

Если до истечения установленного срока временно ввезенный автомобиль не был вывезен, частью 1 статьи 16.18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией товаров и (или) транспортных средств, явившихся предметами административного правонарушения, или без таковой.

Вместе с тем, обращаем внимание, что в соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 268 ТК ЕАЭС обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов прекращается, в том числе, при одновременном соблюдении следующих условий:

таможенное декларирование таких транспортных средств с целью вывоза с таможенной территории Союза осуществляется не позднее 6 месяцев со дня истечения срока, в течение которого временно ввезенные транспортные средства для личного пользования могут временно находиться на таможенной территории Союза;
в отношении таких транспортных средств не наступил срок уплаты таможенных пошлин, налогов в связи с передачей данных транспортных средств в нарушение требований статьи 264 ТК ЕАЭС.

СтраныРоссия
Предыдущая статьяВ Крыму проводится проверка по факту нападения на сотрудников полиции
Следующая статьяКрымские таможенники пополнили музеи культурными ценностями

Объявления

Наиболее интересное

Ещё похожие новости

Астраханские таможенники выявили крупную партию контрафактных товаров

Закон и беззаконие
На посту ДПС «Ерзовский» г. Волгограда должностными лицами отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров Астраханской таможни остановлено транспортное средство марки «MAN», следовавшее...
Узнать больше

Сочинские таможенники задержали 4 автомобиля при попытке незаконного ввоза в Россию

Закон и беззаконие
Сочинские таможенники продолжают выявлять махинации с временно ввозимыми транспортными средствами международной перевозки. На таможенном посту МАПП Адлер были остановлены 4 иностранных транспортных средства с...
Узнать больше

В Крыму проводится проверка по факту нападения на сотрудников полиции

Закон и беззаконие
8 декабря 2019 г. в ночное наряд ДПС на патрульном автомобиле нес службу по надзору за дорожным движением на территории Ленинского района. В поселке Багерово...
Узнать больше

Крымские таможенники изъяли более 2,5 тысяч единиц пробников и тестеров

Закон и беззаконие
Пять литровых бутылок с прозрачными жидкостями, предположительно, парфюмерная вода, почти 2,5 тысячи пробников и 12 тестеров духов известных брендов выявили крымские таможенники у шести...
Узнать больше
© При полной или частичной перепечатке материалов в интернете гиперссылка на ИА "Русские Новости" обязательна.