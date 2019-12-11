Крымские таможенники пополнили музеи культурными ценностями

Шестого декабря 2019 года крымские таможенники передали на постоянное хранение в научную библиотеку Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского книгу «Ранке, ЧЕЛОВЂКЪ.2» 1904 года издания, относящуюся к категории культурных ценностей, а два револьвера направлены для передачи в Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицина.

Незаконное перемещение книги и двух револьверов было пресечено сотрудниками Джанкойского таможенного поста Крымской таможни во взаимодействии с коллегами пограничниками в 2018 году.

Печатное издание, созданное более 100 лет назад, без письменного декларирования пытался вывезти из Российской Федерации гражданин Украины. Два револьвера полностью покрытые следами коррозии, без мушек и прицельных прорезей с неподвижными курками, барабанами и спусковыми крючками вследствие окисления, были выявлены у гражданки Украины, следовавшей на территорию Российской Федерации.

Согласно заключениям таможенных экспертов, представленная на экспертизу книга относится к категории культурных ценностей как печатное издание, созданное более 100 лет назад, а револьверы относятся к категории культурных ценностей как предметы и их фрагменты, полученные в результате археологических раскопок.

Постановлениями судебных инстанций книга и револьверы конфискованы в собственность государства. По решению Министерства культуры Российской Федерации ценности переданы на постоянное хранение в научную библиотеку и музей, — сообщил нам представитель Крымской таможни.

В ближайшее время, 12 декабря, в Крымский этнографический музей крымские таможенники передадут еще одну культурную ценность, обращённую в судебном порядке в собственность государства.