Сочинские таможенники задержали 4 автомобиля при попытке незаконного ввоза в Россию

Сочинские таможенники продолжают выявлять махинации с временно ввозимыми транспортными средствами международной перевозки.

На таможенном посту МАПП Адлер были остановлены 4 иностранных транспортных средства с абхазскими номерами, прибывшие из Абхазии: MERCEDES BENZ E320, BMW-325, TOYOTA CROWN MAJESTA, MERCEDES BENZ. Машины ввозились в Россию как транспортные средства международной перевозки (ТСМП). В ходе таможенного контроля был выявлен ряд нарушений, а также факты подделки документов.

Владельцев данных авто «оформили» на работу в абхазскую фирму якобы водителями, выдав им трудовой договор, командировочное удостоверение, путевой лист и другие фиктивные документы. Мошенники вручили гражданам также бланки поддельных таможенных деклараций с поддельными печатями, уверяя, что с этими документами они беспрепятственно пересекут границу.

— Попытка беспошлинного ввоза автомобилей в личных целях зачастую реализуется через фиктивное трудоустройство в абхазскую фирму (в качестве водителя, курьера), от имени которой гражданину выдаётся комплект документов, предъявляемый таможенному органу при оформлении временного ввоза, — комментирует ситуацию заместитель начальника таможни Михаил Цветинский. — Данные документы незаконны, поскольку использование автомобилей в личных целях противоречит условиям ввоза транспортных средств международной перевозки (международная перевозка грузов, пассажиров и (или) багажа). При выявлении таких фактов покупатели автомобилей обременяются дополнительным налогообложением в части уплаты таможенных пошлин с последующей перспективой конфискации транспортных средств.

Владельцы авто пояснили, что планировали использовать их в личных целях. Информацию о продаже иномарок они получили из сети Интернет, где их привлекла низкая цена, гарантии «абсолютной безопасности» и «официальное оформление документов».

Согласно законодательству РФ использование заведомо подложного документа квалифицируется как уголовное преступление. Таким образом, в действиях граждан усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов). Материалы по данным фактам переданы по подследственности в отдел полиции Адлерского района УВД по городу Сочи, — сообщил нам представитель Сочинской таможни.

Сочинская таможня напоминает, что использование фиктивных документов в целях таможенного оформления транспортных средств влечёт за собой уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством.