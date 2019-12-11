Закон и беззаконие

Астраханские таможенники выявили крупную партию контрафактных товаров

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На посту ДПС «Ерзовский» г. Волгограда должностными лицами отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров Астраханской таможни остановлено транспортное средство марки «MAN», следовавшее с товаром по маршруту г. Бишкек (Республика Кыргызстан) – г. Ростов, г. Пятигорск (Российская Федерация), водитель которого не предоставил документы, подтверждающие таможенное декларирование перемещаемых товаров.

При осмотре транспортного средства выявлено более 30 тысяч туб силиконового герметика, около одной тысячи пар спортивной обуви торговой марки «Asics», более 13 000 игровых наборов, пластмассовых игрушек, электронных часов и настольных игр, маркированных товарными знаками «L.O.L. surprise», «M&Ms», «Hello Kitty», «Маша и Медведь», «BEN10 ALIEN FORCE», «SPIDER-MAN», «PAW PATROL», «MONOPOLY банк без границ», «THOMAS & FRIENDS», «BARBIE» и компании «DISNEY ENTERPRISES, INC». Указанная продукция обладает признаками контрафактности. Правообладатели указали, что общий размер ущерба для них составил более 19 миллионов рублей.

На упаковке товаров присутствует надпись на иностранном языке «MADE IN CHINA». Единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Евразийского экономического союза отсутствует, — сообщил нам представитель Астраханской таможни.

В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении виновных лиц к уголовной и административной ответственности.

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