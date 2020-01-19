История

Владимир Путин пообещал заткнуть «поганый рот» переписчиков истории документами

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Владимир Владимирович Путин. Фото: пресс-служба президента России
Владимир Владимирович Путин. Фото: пресс-служба президента России

Российский президент Владимир Путин заявил о намерении «заткнуть поганый рот» фальсификаторам истории правдивой информацией. Об этом глава государства заявил в Санкт-Петербурге на встрече с ветеранами и представителями патриотических организаций, — сообщает «МК».

Президент России Владимир Путин рассказал, что в стране будет открыт центр архивных документов о Второй мировой войне.

«Мы заткнем поганый рот, который открывают некоторые деятели за бугром для того, чтобы достичь сиюминутных политических целей, мы заткнем его правдивой фундаментальной информацией», — заявил глава государства во время встречи с ветеранами и представителями патриотических организаций в Санкт-Петербурге.

По его словам, будет сделан центр архивных документов. Это позволит разобраться с теми, кто пытается переиначить историю и подать ее в ложном свете. Президент добавил, что эти люди пытаются «принизить роль наших отцов и дедов, наших героев, которые погибали, защищая свою Родину и практически весь мир от коричневой чумы».

Путин добавил, что эти сайт и центр будут открытыми для россиян и граждан стран всего мира. По его словам, Россия не позволит даже «попыток представить историю в совершенно дурном свете».

Также он напомнил о том, что происходит в Израиле, где ни на секунду не позволяют забыть о Холокосте. В ближайшее время Путин поедет в эту страну на открытие памятника жертвам блокады Ленинграда. При этом глава государства напомнил, что из всех потерь СССР в годы Великой Отечественной войны почти 70% пришлось на сегодняшнюю Россию.

Ранее, в день 75-летия освобождения Варшавы, МИД Польши распространил заявление, в котором выразил уважение в отношении красноармейцев, участвовавших в борьбе с нацизмом. При этом в комментарии ведомства указывалось, что Красная армия «не принесла полякам свободы».

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