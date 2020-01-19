Россия обвинила Украину в «насильственной украинизации»

МИД России призвал международные правозащитные институты ООН, ОБСЕ и Совета Европы оценить политику «насильственную украинизации», проводимой властями Украины. Так в Москве отреагировали на принятие Верховной радой закона «Об общем среднем образовании», заявляется на сайте дипведомства.

«Вопреки заключению Венецианской комиссии при подготовке закона украинскими властями не были проведены консультации с представителями национальностей, проживающих на Украине. Таким образом, официальный Киев продолжает идти по пути насильственной украинизации, ассимиляции неукраиноязычного населения в нарушение Конституции страны и обязательств в сфере защиты прав человека и национальных меньшинств», — говорится в сообщении.

Закон «Об общем среднем образовании» был принят на Украине 16 января. По мнению МИД России, этот документ подвергает русский язык двойной дискриминации. В частности, закон предусматривает возможность получать образование на родном языке с 1 по 11 (12) класс для детей украиноязычных граждан и представителей коренных народов.

Меньшинства, говорящие на языках Евросоюза, смогут обучаться на родном языке до пятого класса с постепенным увеличением времени преподавания на украинском языке — с 20% до 60% к девятому классу. Русскоговорящим детям можно будет учиться на родном языке до пятого класса, а затем не менее 80% уроков должно преподаваться для них на украинском языке. Под такие меры попадают также белорусский язык и идиш.