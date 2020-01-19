Закон и беззаконие

Британская полиция признала украинский «тризуб» экстремистским символом

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Иллюстрация: «Европейская правда».
Иллюстрация: «Европейская правда».

Полиция Великобритании по борьбе с терроризмом признаёт татуировку с изображением украинского «тризуба» знаком принадлежности к экстремистской группировке. Об этом говорится в руководстве, разосланном ведомством преподавателям и медицинским работникам в рамках программы борьбы против радикализации общества.

Как сообщает «Европейская правда», руководство распространяется с целью выявления лиц, склонных к «террористическому насилию». В разделе, посвящённом татуировкам, украинский «тризуб» расположен рядом со свастикой и иной нацистской символикой.

Это вызвало возмущение посольства Украины в Великобритании, которое в своём «Твиттере» назвало включение «тризуба» в перечень экстремистской символики «возмутительным». Дипломаты потребовали от Национального антитеррористического управления Великобритании (NCTPN) убрать символ страны из иллюстраций в печатных материалах, передает РИА Новости.

В дипмиссии выразили возмущение фактом внесения национального символа Украины в подобные пособия, добавив, что любые оправдания неприемлемы.

«Помещение тризуба, конституционного национального символа и герба Украины в пособие по борьбе с экстремизмом, изданное антитеррористическим управлением для британских учителей и медперсонала, более чем возмутительно. Любые объяснения неприемлемы. Мы требуем убрать тризуб из пособия и принести официальные извинения», — заявила дипмиссия в твиттере.

NCTPN объединяет британские правоохранительные органы по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Организация подотчетна британскому правительству.

Ранее до того как «тризуб» стал официальным гербом Украины, традиционно являлся символом радикального украинского национализма.

 

СтраныВеликобритания Украина
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