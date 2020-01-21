Карантин в Астрахани

В школах Астрахани с 21 по 27 января приостановлен учебный процесс.

По данным мониторинга управления Роспотребнадзора по Астраханской области, на 3 неделе 2020 года (с 13.01.2020 по 19.01.2020) в целом по совокупному населению Астраханской области отмечается превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ и гриппом на 21,1%, в том числе среди детей в возрасте 7-14 лет — на 42,7%. По г.Астрахани в целом по совокупному населению отмечается превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ и гриппом на 46,7%, в том числе среди детей в возрасте 7-14 лет — на 24,6%.

По сравнению с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости по области на 17%, по г.Астрахани — на 34,2%. Рост заболеваемости обусловлен увеличением количества заболевших в детской возрастной группе 7-14 лет: по области — на 42,7%, по г.Астрахани — на 78%.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в г. Астрахани Санитарно-противоэпидемической комиссией при Правительстве Астраханской области принято решение о приостановлении учебного процесса с посещением государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования (общеобразовательные организации), среднего профессионального образования и дополнительного образования на территории г.Астрахани, за исключением школ-интернатов с круглосуточным пребыванием детей и дошкольных групп образовательных организаций с 21.01.2020 по 27.01.2020 включительно.