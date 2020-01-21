Черногорские страницы «Ключи от Храма Евангелиста Луки» («Само Слога Србина Спасава»)

Да, действительно, там, на Балканах, в Сербии и в Черногории, Косово и Боснии, и, как говорится, «далее везде» – мир и тишина бывают очень редко. А в основном, всю историю идет Война. Помните, не так давно, когда американская авиация бомбила Белград, мы митинговали у посольства США в Москве, и закидывали его стены бутылками с тушью и чернилами. А один известны русский художник даже выстрелил по посольству из гранатомёта . . . Потом было несколько мощных митингов на Горбатом мосту, недалеко от т. н. «Белого дома», при штурме которого «центурионами» Ельцина у нас погибло несколько тысяч человек . . . .

Да, мощные митинги тогда мы проводили:

КОСОВО JЕ СРБИJА! ЖИВЕЛА СРБИJА!

Москва. Молитвенное стояние, митинг в поодержку Сербов Косово и Метохии.

Но были, конечно, и мирные передышки. Помню, мы ездили в деревню Сербка, под Одессой, где в Храме Апостола и Евангелиста Луки, до самой своей кончины, служил мой предок Сербский священник, писатель, трибун и воин, Радо Симонович-Никшич. Там и могила его, и других Никшичей, на деревенском кладбище:

Поездка же Хоругвеносцев была такой:

В конце августа 2004 года состоялась поездка Союз Православных Хоругвеносцев и Союз Православных Братств в Малороссию. В течение шести дней мы преодолели около четырёх тысяч километров по территории Московской, Тульской, Липецкой, Воронежской, Ростовской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской областей. Пересекли три могучих реки – Дон, Днепр, Южный Буг и побывали на берегу Азовского и Чёрного морей. В Одессе – одном из мест наших остановок мы приняли участие в Конгрессе Русских общин, где познакомились со многими настоящими русскими людьми, патриотами, хранящими верность Великой России, Православию и Русскому Народу. Но самым интересным и значимым для нас в эту поездку было посещение села Сербка, расположенного в 50 км от Одессы, о чём и хочется рассказать подробнее.

Первоначально был план заехать в Сербку вечером по дороге в Одессу, но темнеет в конце августа быстро, и мы не успевали засветло. Встал вопрос о ночлеге. У поста милиции узнали о ближайшем храме, который находился в селе Кимовка. Храм , как мы узнали позже у батюшки, во имя Св. Благоверного Князя Александра Невского был виден далеко с дороги. Недавно выстроенный, он радовал глаз своей ухоженностью. Однако был вечер, служба закончилась и храм был закрыт. Батюшку нам помогли найти жители села, который быстро разместил нас на ночлег у одной из прихожанок – матушки Тамары, которая рассказывая о своей нелёгкой жизни на мягком и задушевном малороссийском языке, как говорят во многих деревнях, накормила нас и разместила на ночлег. В этом эпизоде, как впрочем, и во время других встреч с людьми в Малороссии обращала на себя необычайная отзывчивость, доброта людей, особенно когда ты говорил, что мы едем из Москвы.

Выехали рано утром часов в пять, когда ещё было темно. Со стороны Чёрного (Русского) моря, словно предвестники чего-то, вспыхивали зарницы. К селу Сербка подъехали, когда уже рассвело. Село, как и многие сербские поселения в Малороссии, растянулось вдоль белой горы, так что окружающий ландшафт напоминал оставленную сербами Родину.

Видно было, что в недалеком прошлом село было крепким и процветающим, но встречающиеся изредка брошенные, полуразрушенные дома молча говорили о том, что жизнь здесь, как и везде занеладилась. Многие стали уезжать в поисках заработка.

Храм расположился в центре села. Было видно, что и его не обошло разорение, но сейчас его восстанавливали. У околицы дома рядом с храмом стояли двое мужчин и с интересом смотрели на нас. Один из них Виктор Петрович Приложенко позже рассказывал нам: «Отвёз жену на базар, и, возвращаясь домой на машине, поехал сам не понимая почему по дороге мимо храма. Вижу какие-то люди в форме — десантники … или мелькнула мысль — черногорцы приехали из Сербии». Ранее он один раз встречался с родственником Леонида Донатовича известным сербским поэтом сказителем Бошко Вуйячичем, приезжавшим сюда трижды, и жалел, что не смог встретится в другой раз – куда-то отъезжал. И вот теперь с мыслью о том, что в этот раз ему повезло, он подошел к нам и спросил, чем может помочь. Мы тоже обрадовались, когда узнали, что человек прекрасно знает о сербской истории храма и села. Его товарищ Иван Петрович Коваленко провел нас к о. Георгию – приходскому священнику.

По дороге он рассказал нам историю разрушения храма, когда несколько человек, приехав на тракторе, зацепили купол тросом и стали тянуть. Купол накренился и начал рушиться… Но в это момент ударила молния и поразила всех участников, а один из стоявших на верху храма упал и разбился насмерть. Вспоминал, какая была красивая кованая ограда вокруг и был ухожен двор, – он тогда в хрущёвские времена был маленьким мальчиком, но образ былого память запечатлела.

Отец Георгий открыл и провёл нас в храм, где состоялся более обстоятельный разговор о цели нашей поездки, о нас, об истории храма и что мы планируем в будущем. Леонид Донатович Симонович-Никшич рассказал о последней поездке в Сербию и Черногорию. О встрече там с Бошко Вуйчичем и его плане собирания рода Никшичей. В настоящее время храм украсил выполненный в древнерусском стиле иконостас. Поразительно, что некоторые иконы выполнены на ярко красном фоне, таком же, как и мироточивая икона Царственных Мучеников Союза Православных Хоругвеносцев.

Выйдя из храма, мы попрощались с батюшкой. Когда благословение брал Леонид Донатович, послышались раскаты грома. Посреди ясного неба пошел дождь.

Далее Виктор Петрович показал нам дорогу на сельское кладбище. В самом его начале располагалась старая его часть, поросшая полынью и безсмертником. Древние могильные кресты местами вросли на половину в землю, по их форме было видно, что кресты сербские… Виктор Петрович подвёл нас к уже современной могиле и сказал, что, жаль что вы так поздно приехали – почти не осталось уже в живых Никшичей здесь. Дождь усилился… Огромные бриллиантовые капли, переливаясь на солнце, кропили всё вокруг. Кладбище находилось на пригорке, и с этого места была видна церковь, далее село под горою, а с горы доносился стук колес проходящего поезда…

Когда сели в машину к Виктору Петровичу он неожиданно сказал: «Знаете, я Вам Леонид Донатович, подарю замок с ключом от храма, древний, который стоял на его дверях. Когда храм разоряли, я его сохранил, а затем немного даже отреставрировал и думал подарить его сербам, но случай не свёл меня с ними. И вот когда этим утром я поехал по другой дороге и встретил Вас, то это не спроста…». У его дома мы остановились, зашли во двор, обсаженный по краям виноградом. Дождь почти прекратился. Виктор Петрович вынес замок с ключом, размеры замка нас поразили – огромный – килограмм десять на вес со старинными латунными ручками – такой впору и на Храм Христа Спасителя поставить. «А вот ключ, я его хромировал и поэтому он сейчас так блестит, этим ключом Ваши предки открывали храм, а теперь я дарю его вместе с замком Вам, Леонид Донатович!» — и он передал все это в руки Главе Союза Православных Хоругвеносцев, Председателю Союза Православных Братств России, Председателю общества «Славяно-Сербия» Леониду Донатовичу Симоновичу – Никшичу.

Немного постояли, обменялись адресами, договорились, что обязательно приедем ещё специально на более длительное время. На обратном пути проехали мимо храма и за селом в поле остановились. Дождь прекратился окончательно, а вдали над храмом появилась яркая радуга…

Уже на обратной дороге 1 сентября в Воронежской области мы остановились пообедать в придорожном кафе, и в этот момент по телевидению прошло сообщение о захвате заложников в Беслане. Уставшие, погруженные в свои планы и уже привыкшие за последнее десятилетие к подобному, мы ещё не знали, что последствия этого теракта будут, возможно, поворотными в истории России…

Заместитель Главы Союза Православных Хоругвеносцев, заместитель Председателя Союза Православных Братств по Украине Валерий Александрович Левченко.

(К визиту Митрополита Черногорского и Приморского Амфилохия в Россию) 23 января / 5 февраля 1995 года

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.

«Свидетельство даже до смерти истины Христовой в Церкви Божией именуется мученичеством, и Сам Христос, «Свидетель верный» (Откр. 16, 5) на то родился и на то пришел в мир, чтобы «свидетельствовать об Истине» (Ин. 18, 37) и чтобы в крестных страданиях отдать жизнь Свою для искупления многих – то есть нас с вами, грешных…» – вот такие мысли приходили в голову, когда поздно вечером шел я по ночной Москве, возвращаясь со встречи Митрополита Черногорского и Приморского Амфилохия с представителями Союза Православных Братств, которая произошла в воскресенье в храме Святителя Николая на Берсеневской набережной. Встреча Черногорского Владыки и его секретаря, редактора журнала «Светигора» священника Радомира Никчевича, с братствами и прихожанами началась с панихиды по Русским и Сербским воинам, во время двух Мировых войн и уже в наши с вами – последние времена — на поле брани убиенным. По окончании заупокойной службы, отслуженной настоятелем храма игуменом Кириллом (Сахаровым), Владыка Амфилохий обратился к прихожанам с пастырским словом. Слушали его затаив дыхание. Ибо сама священная история Сербского героизма и мученичества говорила устами Черногорского Митрополита. По окончании проповеди Владыка Амфилохий совершил чин елеопомазания, после чего подарил всем образки Богородицы сербского письма и деревянные крестики со словами «Овим Победjyj» – «Сим Победиши!». Теперь этот простой деревянный крестик согревает и мою грудь. Отвечать на слово Владыки Амфилохия отец Кирилл благословил автора этой статьи. Но сначала о самом главном – о самой заупокойной службе. Удивительная служба. Светлая, печальная и торжественная. Было ясное ощущение – Русские, Сербы и Черногорцы в сущности есть Единый Православный Народ, который сегодня вот уже несколько лет ведет войну с силами зла, ополчившегося на Церковь Христову… Единый Православный Народ – ЕДИНОКРОВНЫЙ, ЕДИНОПЛЕМЕННЫЙ, ЕДИНОВЕРНЫЙ, ЕДИНОЯЗЫЧНЫЙ, ЕДИНОЦЕРКОВНЫЙ, ЕДИНОПРЕДСТОЯЩИЙ.

Вот стоим все вплотную друг к другу, малое стадо, сбившись близ амвона на площадке не более 10 метров. Дальше, за нами — пустой полуразрушенный темный Храм. Перед нами же — раскрытые Царские Врата и темные лики икон. Взыскующе смотрит Спаситель с Образа Его Нерукотворенного древнего письма. А рядом Богородица – умиленно, Святитель Николай – благостно, а Архистратиг Небесного Воинства Михаил-Архангел – грозно, и меч огненный змеится в его руке. Свечи, свечи горят перед Распятием, и отсвет их трепещущий озаряет лики и лица. И раздается в тишине храма голос священника:

— Помяни, Господи, воинов Русских и воинов Сербских, на поле брани убиенных… Торжественным древлеправославным обрядом служит отец Кирилл, настоятель этой древней прекрасной церкви Святителя Николая, что на Берсеневской набережной, прямо напротив восстающего из небытия Храма Христа Спасителя.

Чинно, неторопливо, размеренно вершится служба. Четко и раздельно звучит каждое слово о павших воинах, которые, все до единого, душу свою за Веру и Родину положили. Силен древлеправослвный обряд. Слева в храме, как и положено, стоят женщины, сестры наши прихожанки, строго и просто одетые, все в белых платочках. Посреди, перед каноном с множеством горящих свечей поет и кадит отец Кирилл, дальше, справа от Царских врат – мужчины, а еще правее, точно перед образом Святителя Николая Мирликийского, в черных монашеских облачениях, два Черногорца – Его Высокопреосвященство Митрополит Черногорский и Приморский Высокопреосвященнейший Владыка Амфилохий и его помощник, редактор журнала «Светигора» иерей Радомир Никчевич. Еще правее у иконостаса хор поет высокими чистыми голосами.

И все это, здесь описываемое, не просто картина нашего времени, но отпечатанный в сознании, навсегда запечатленный символ, смысловой образ нашего духовного бытия – живая икона Русско-Сербского Единства.

Вот пред Господом вместе предстоят Черногорцы, Сербы и Русские во главе с Митрополитом Черногорским Амфилохием и игуменом Кириллом, мужчины и женщины, священники и миряне, старики и дети, и раскрыты – распахнуты! – Царские Врата, и горят свечи в алтаре, и под заупокойную молитву звучат имена:

Владимира

Игоря

Трофима

Звонимира

Владислава

Сергия

Лазара

Иоанна

Алексия

Николая

Радомира

Миодрага

Воинов Русских и Воинов Сербских.

И странное чувство посетило меня в этот миг. Сзади нас, там, во тьме разрушенного богоборцами, пустынного храма будто стояли они все – от Святого мученика Сербского Князя Лазара до Святого мученика Цесаревича Димитрия. Вот Царь-Мученик Николай II, а рядом Король Мученик Александр I Карагеоргиевич, а дальше, в бесконечном пространстве – свечи, свечи, свечи – это воины Сербстии, на Косовом поле от сабель янычарских полегшие, и воины Рустцие, на поле священной брани – Куликовом – татарскими ятаганами посеченные… А впереди всех — д е т и. Царевич Димитрий, Цесаревич Алексей, Ольга, Татиана, Мария и Анастасия и Сорок Отроков Сербских, в Вуковаре умученных… Сонмы и сонмы мучеников Соловецких и Ясеновацких, Глинских и Раифских, а дальше, за дверами храма, в снегопаде – Великий и Священный Град, Престол Незримого Мистического Царства – ТРЕТИЙ РИМ…

Там в снежном мареве золотом горят купола Кремлевских Соборов, где сегодня же, воскресным утром – 23 января 1995 года, Его Святейшество Святейших патриарх Всея Руси Алексий II в сослужении с Его Высокопреосвященством Митрополитом Черногорским и Приморским Высокопреосвященнейшим Владыкою Амфилохием – то есть Русская и Сербская Православные Церкви вместе – отслужили Божественную Литургию и Службу Собору Новомучеников и Исповедников Российских, совершая память всех Русских святых, от безбожной богоборческой власти убиенных, память наших архиереев, священников и монахов, схимников и послушников, мирян и странников, крестьян простых и священных Особ Царственной Династии Романовых, которые все как один – единым Духом – свидетельствовали «даже до самой смерти» о истине Христовой в разных концах нашей необъятной Родины, подражая «Свидетелю Верному», Который на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об Истине.

В те страшные и далекие теперь уже времена Святейший Патриарх Тихон призвал свою паству: «Если нужно будет и пострадать за дело Христово – благословляю верных рабов Господа Иисуса Христа на муки и смерть за Него». И многие – тьмы и тьмы Русских Православных людей — исполнили благословение своего пастыря. Сколько их было — знает лишь Сам Божественный Первосвидетель, ибо число им как песок морской… Будем молиться всем им, поминать их имена и подвиг, который совершили они на той земле, которая есть незримое чудотворное Царство – Святая Русь…

… За сумрачно поблескивающей Москва-рекой, в ночном снегопаде видны огни и силуэты подъемных кранов. Там денно и нощно идет непрекращающаяся работа – восстает ХРАМ, который вот уже две тысячи лет разрушает и разрушает враг, восстает Церковь Спасителя и Господа Бога нашего Иисуса Христа, о которой Сам Он сказал: «Созижду Церковь Мою и врата адове не одолеют Ея»…

… Там, за рекой, в снегопаде, Россия вновь возводит свой Храм, а здесь, в церкви Святителя Николая, после окончания панихиды стоим и замерев слушаем проповедь Митрополита Амфилохия. Вот стоит он на солее в черном монашеском облачении, в черном клобуке с мантией, в золотом горящей епитрахили, глубоко посаженные глаза поблескивают сурово, и лишь там, в самой их глубине горит, теплится огонечек – тот Свет Благодатный, который сразу заставляет нас поверить каждому слову Черногорского Владыки:

«От начала Церковь обагрена кровью Самого Господа. Основание ее – Жертва Господня, а потом жертва новомученников, которые сковзь всю историю своею кровью свидетельствовали свою верность Господу, верность до самой смерти… Но мученичество Церкви Христововй – оно не кончилось. Самим Промыслом Божиим мы сегодня служили вместе со Святейшим Патриархом Московским и Всея Руи Алексием Вторым, и именно сегодня, в это воскресенье Христово, Церковь поминает Новомучеников в Земле Российкой просиявших. Тысячи, сотни тысяч Новомучеников! Только имена некоторых из них прославлены… Да, сегодня именно случилось великое чудо Божие – в Кремле, там, где еще господствует красная звезда, сегодня в Успенском Соборе началось Прославление всех тех, которых убила красная звезда, которые пострадали за время господства безбожников»…

Потом, по окончании встречи с Владыкой, уже ночью шел я через Каменный мост, и грандиозная картина вставала перед глазами – снег, снег ложится на купол Ивана Великого, на Успенский Собор, на Кремлевские стены и башни… на Храм святителя Николая на Берсеневке, на часовенку Иконы Божией Матери «Державной», на Собор Божией Матери Образа Ея Пречистого Казанския, на Красную площадь и на словно в небе летящий, мистический символ России – девятиглавую тайну Руси – Собор Пресвятыя Троицы на рву – Храм Покрова Пресвятой Богородицы – ВАСИЛИЙ БЛАЖЕННЫЙ – и струится в снежной мгле с Небес плывущий тихий звон: это ангелы, херувимы и серафимы величают и поют хвалу всем вам, Новомученицы Российстии. И прислушиваемся мы внизу, и вторим, и хор небесный и хор земной сливаются и славят Весь Собор Российских Исповедников и вместе с ними всех воинов Русских и воинов Сербских, душу свою положивших и прямо вот сейчас, в этот миг, кладущих в Боснии и Чечне за Россию и Сербию – за други своя, и тогда, и вчера и сегодня, и ныне и присно и во веки веков….

Снег над Кремлем, снег, снег…

III. Беседа Митрополита Черногорского и Приморского Амфилохия с Главой Союза Православных Хоругвеносцев Леонидом Донатовичем Симоновичем-Никшичем

Встреча с Митрополитом Амфилохием

В пятницу, 9 июня 2006 года, в Москве, в гостинице «Презитент-отель» состоялась презентация фильма «Иоанн», рассказывающем о жизненном подвиге и мученической кончине Святого Пророка и Предтечи Господня Иоанна Крестителя. По благословению Митрополита Черногорского и Приморского Амфилохия над созданием фильма шесть лет работала принявшая православие немка, послушница Ксения. По окончании просмотра картины состоялось её обсуждение, в котором принял участие Митрополит Черногорский и Приморский Амфилохий, Епископ Егорьевский Марк и создатель фильма, послушница Ксения, после чего Митрополит Амфилохий дал интервью собравшимся журналистам.

Касаясь отделения Черногории и положения Сербской Церкви на территории вновь образованного го­сударства, он сказал:

– Государство и Церковь имеют разные границы. Точнее, Церковь, по сути дела, без­гранична – мы ис­пове­дуем Едину Святую Соборную и Апостольскую Церковь. Для нас в Черногории таковой являлась и яв­ля­ется Древняя Печская Патриархия, куда входят церкви в Сербии, Чер­но­гории, Македонии, Хорватии, Слове­нии. Черногория имеет свою специ­фику: несколько столетий чер­ногор­ские митрополиты были ЭТ­НАР­ХАМИ – т.е. главами и повели­телями и Церкви и Государства одновременно. Кроме того, некоторые епархии Печского Патриар­хата имели статус автономии, но в 1922-м году была возобнов­лена полнота Печ­ской Патри­архии и Церковь вернулась к своему единству.

Начиная с 13-го столетия существует принцип: государства разные, а Церковь одна. Тот же принцип сегодня действует в Российской Федерации и за её границами, например, на Украине. Поэтому, несмотря на то, что у Черногорской Церкви была автономия с 1219 года, Митрополит Черногорский первым писал Русскому Царю, чтобы Россия помогла с восстановлением власти единого Печского Патриархата. Будучи наследником и продол­жателем дела Митрополита Петра Петровича Негоша и я радею о сохранении единства Сербской Православной Церкви. Моя роль сегодня заключается в проведении принципа: Церковь существует вне границ различных государств.

Мы уважаем Кесаря – кто бы он ни был, но Церковь имеет вселенскую миссию: она ОБЪЕДИНЯЕТ, а не разъединяет. Человеческие тщеславие и гордыня не могут подчинять Церковь своим личным интересам, Церковь служит Богу, а не гордости людской, которой служат создатели так называемой «независимой Черногорской Церкви». Да и кто её создаёт? Некий женатый «священник», который жил в Риме, потом попал в Черногорию. Он и его сторонники – они думают, что Церковь это что-то навроде партии. Собрались на площади некрещёные люди, активные сторонники автокефалии – 3-4 человека и один женатый «ие­ромонах» (у которого родился ребёнок), которого так называемый «глава церкви» взял к себе протоиереем, и провозгласили «Независимую Церковь Святого Петра Цетиньского». Они объединяют 1% жителей Черногории. Ни один по-настоящему церковный человек не всту­пил в их ряды. У них ни одного храма нет, единственная комната где-то в Которе, где они собрались и провозгласили новую «Церковь Святого Петра Цетиньского»…

Митрополит Черногорский и Приморский Амфилохий (Радович), переводчик Святителя Николая Сербского (Велимировича) Светлана Луганская и Леонид Донатович Симонович-Никшич

– Владыка, какова перспектива передачи Десницы Святого Иоанна Предтечи Русской Православной Церкви?

– Некоторые говорят: как же так ?! Митрополит Амфилохий не хочет возвращать Дес­ницу Иоанна Предтечи ? Ответ тут прост: Десница принадлежит всему Христианскому миру. Султан воевал с иоаннитами, а потом в порядке жеста примирения передал им Дес­ницу Крестителя. Затем путь её сложен: православный монастырь на Родосе, крестоносцы, угроза Мальте от Наполеона, передача Десницы Императору Павлу Первому. Царица-мать Императ­рица Мария Феодоровна передаёт её в Данию, далее Русская Зарубежная Церковь, Король Александр Карагеоргиевич, и наконец, Черногория. Вы видите, какой длинный, без­конечный путь. Это говорит о том, что Десница Иоанна Предтечи принадлежит всем нам – всему Христианскому Миру.

Более того, когда ковчег с Десницею Иоанна Предтечи был в монастыре Острог, где покоятся святые мощи святителя Василия Острожского и на Косово в монастыре святого Стефана Дечанского, то вокруг них собирались мусульмане и молились, делали три поклона, читали специальную молитву. К нам же в Цетинье приезжают члены Мальтийского Ордена, чтобы поклониться Деснице, принадлежавщей Ордену. Они тоже за­являют – она принадлежит Мальтийскому Ордену, надо её им вернуть. Мы же им отвечаем: Десница принадлежит всему Христианскому Миру, вам же – спасибо, что вы её в своё время сумели сохранить. Приезжайте к нам и поклоняйтесь.

– Владыка, что произойдёт, если Косово получит статус отдельного государства?

– Может произойти самое страшное: остатки сербов будут там истреблены и все ос­тав­шиеся православные святыни будут разрушены. Дай Бог, чтобы Россия, её правитель­ство по­нимали это…

Но наши связи с Россией не затухают. Вот, на днях перешёл в мир иной большой друг Сербии и Черногории Вячеслав Клыков, Царствие ему Небесное. Он подарил Сербии два памятника Святому Сергию Радонежскому, и 2004-го года, на 200-летие Первого Серб­ского Восстания памятник основателю Сербской Церкви Святому Савве Сербскому, кото­рый стоит на площади перед собором Святого Саввы.

Сам собор почти закончен, теперь предстоит его расписывать. Кроме этого, Клыков подарил изваяние Пресвятой Богоро­дицы Державной черногорскому городу Никшичу, который также стоит теперь перед со­бором Василия Острожского, который, кстати, возведён на деньги, на пожертвование, Ца­рём-Мучеником Николаем II Александровичем…

А сейчас в городе Херцег-Нови поступило предложение, и на русские средства и русскими мастерами возводится собор в совершенно русском стиле. Это будет русский, на­стоящий русский храм на берегу моря… Так что, как видите, связи не затухают, а развива­ются, и очень интенсивно. Кроме этого строится часовня Святым Царственным Мученикам в монастыре в Будве, тоже на берегу моря. Так что, как видите, связи между Русской и Сербской Церквями живы, продолжая древнюю нашу традицию… А все эти нововведения, все эти создания новой независимой отдельной, так сказать, национальной черногорской церкви постигнет крах. Её создаёт некто Милош Дидеич, который после окончания богословского факультета, работал на югославское КГБ («УДБА»). Как это было в 60-х годах, так это про­должается и теперь. По сути дела, его не интересует сама Церковь, его интересует временная политическая конъюнктура. Вокруг него собираются политизированные атеисты. У них нет никакого будущего, ибо государства рождаются и уходят, а Церковь живёт вечно.

– Владыка, мы видели, что бывший посол Сербии и Черногории в Москве, и ныне политический советник президента Черногории Милан Рочен постоянно был рядом с Вами в Храме Христа Спасителя на торжественном Богослужением в честь юбилея интронизации Святейшего Патриарха Всея Руси Алексия II ?

– Да, господин Рочен, он хоть и атеист, но очень много сделал для того, чтобы Св. Десница Иоанна Предтечи пришла в Россию, в Храм Христа Спасителя. Возможно, без его усилий этого бы не произошло. Большое спасибо ему за труд. Сейчас Милан Рочен – политический советник президента Миле Джукановича. Я надеюсь, что отношения Церкви и Государства улучшатся. Ведь даже турки уважали собственность и имущество Сербской Церкви, и новое Черногорское Государство поймёт, что Церковь это особый духовный, мистический организм, с которым должны быть особенные отношения. Ведь в Черногории сейчас 700 храмов.

– Владыка, что бы Вы пожелали братчикам Союза Православных Хоругвеносцев и Союза Православных Братств Русской Православной Церкви. Мы активно недавно выступали против демонстрации в России кощунственного антихристианского фильма «Код Да Винчи», и против «гей-парада» в Москве?

– Продолжайте своё дело и свою борьбу во Славу Божию! Храни вас всех Господь Бог наш Иисус Христос, и наше вам благословение.

Потом, после того, как обступившие Владыку Амфилохия журналисты рассеялись, нам удалось просто поговорить с этим замечательным человеком. Я показал ему фотогра­фии, где мы с Валерой и Владиславом стоим у дорожного указателя, на котором написано: «СЕРБКА».

Это там, в 50-ти км от Одессы, куда мои предки, священник Радо Симонович-Никшич вместе с другими Требишанами прибыл на корабле, когда Требишане ушли от вырезавших черногорских Сербов турок.

В Одессе их хорошо приняли и дали им землю, где они и основали сёла Сербку и Капитановку. Там, в Сербке был построен Храм во имя Апостола и Евангелиста Луки, где и служил до самой своей кончины протопоп Радо Си­монович-Ник­шич, мо пра-пра-прадед…

Потом во времена больше­визма и «красного» террора храм разрушили, причём, во время раз­рушения, в человека, который сни­мал Крест, ударила молния и, обго­ревший, он упал с ку­пола и в муче­ниях умер. Недавно, в 90-х годах XX века храм восста­новили, и сей­час там слу­жит молодой русский священник о. Георгий.

А старостой храма работает добрый человек Вик­тор Петрович Приложенко, ко­торый сохранил замок от врат того старого храма и ключ от него. Ключ, большой и тяжё­лый, он хромировал. При встрече этот замечательный человек по­дарил мне – по­томку Радо Симоновича-Ник­шича – замок, а также и ключ от него, который я те­перь всегда ношу с собой на верё­вочке на шее. Это ключ от моего прошлого, ключ, кото­рым отпира­ется тайна Рода Симоновичей-Никшичей – Нема­ни­чей, от са­мых его та­ин­ственных ис­то­ков…

На одной из фотографий которую я теперь показывал Владыке Амфилохию, я и за­пе­чатлен с этим самым клю­чом в поднятой руке.

Владыка посмотрел, послушал мой рас­сказ и тепло произ­нёс:

– Наш Симонович!.. Я подарил ему всю пачку фото­графий, а он пред­ложил мне напи­сать этот мой рассказ для «Светигоры» – журнала Черно­горской митрополии, что я и сделал.

Затем, очень интересное событие произошло на другой день, в субботу, 10 июня 2005 года, примерно в час дня. Мы вышли из нашего подземелья Малюты Скуратова, перешли по Патриаршему мосту на другую сторону Москва-реки, обогнули Храм Христа Спаси­теля и подошли к металлическим барьерам у так называемого служебного входа в Храм. Оттуда по­звонили сопровождающему Десницу Иоанна Предтечи цетиньскому иеромо­наху Петру. Вскоре он вышел и провёл нас через ограждение. Нас – это – меня, Юрия Ни­колаевича Аге­щева и Степана. Мы вошли в Храм, прошли каким-то специальным коридо­ром для особо по­чётных гостей и под эскортом из главного охранника, о. Петра и духов­ного чада Митропо­лита Амфилохия – послушника Аполлона, стали приближаться к ков­чежцу с Дес­ницею. Пе­ред ней в золотых стихарях стояло человек 20 диаконов и алтарни­ков. Один диа­кон был зна­ком нам по молебну Святым Царственным Мученикам и я ему поклонился. К Деснице при­ложились очень бы­стро, ибо тут задер­жи­ваться нельзя, тут го­нят, да и то – на­род стоит по 12 часов во­круг всего Храма и чуть ли не до кремлёв­ской стены вы­тягива­ется очередь. Ко­гда шли ещё к Храму, я пе­редал черногорскому ие­ромо­наху о. Петру наши ико­ночки Святых Цар­ст­венных Мучени­ков и Воина-Мученика Евге­ния Родионова. Он ска­зал, что по две они возьмут себе, он и Апол­лон, а осталь­ные…

– А остальные мож­но раздавать наро­ду?.. – спросил он меня.

– Да, конечно, раз­давай, – ответил я.

И вот мы приложи­лись, встали уже с пра­вой стороны от ковче­жца, и я смотрю – наш русский священник ра­з­даёт наши иконочки, и люди радостно их берут.

Тут только, краем глаза, заметил я кого-то в сером подряснике. Он быстро двигался по направлению к священнику, раздающему иконочки…

– Ты что раздаёшь ? – спросил он.

– Иконки раздаю, сербский монах вот благословил.

– Нельзя! – резко сказал подрясник, и отобрал иконки. На этом раздача, разумеется, закон­чилась, но как потом оказалось, священник 50 иконок всё же раз­дать успел…

Потом мы ещё поговорили с о. Петром, и вышли из Храма.

И уже, когда мы шли на дру­гую сторону Москва-реки по Патриаршему мосту, меня вдруг как осенило:

– А знаете почему священник раздавал иконки Святых Царст­венных Мучеников и Воина Евге­ния у Десницы Святого Иоанна Предтечи ? – спросил я у Юрия Николаевича и Степана. – Почему же ? – отклик­нулся Юрий Нико­лаевич.

– Потому что Царственным Мученикам отрезали Головы! То же и с Женей Родионовым! – ему тоже отрезали голову. Но и самому Иоанну Предтече голову тоже отрезали – усекли главу, как говорится на церковно-сла­вянском. Вот поэтому они благо­словили раздачу иконочек.

– Точно! – сказал Степан.

– Да, именно! Именно так и есть! – под­твердил Юрий Николаевич. – А как же иначе, – сказал я. – Но серый подрясник запретил раздачу, – возразил Юрий Николае­вич.

– А как он должен был сделать? Ведь Женя Родионов «не канонизирован»! Да, вот как у нас… И за это «надо благодарить» ко­миссию по канонизации и особенно Мак­сима Максимова… А в Сербии Воина Евгения все почитают, начиная от простых ве­рующих и кончая Патриархом. Все до единого. У них он уже давно прославлен, без вся­кой комиссии… Вот поэтому сербский монах о. Пётр и решил, что надо раздавать иконки, как он точно выразился – «народу»… В Сербии очень хорошо понимают, что такое ис­ламские экстре­мисты, – одно Косово с Боснией чего стоит, да вся Сербская история… А во­обще сегодня произошло удивительное мистическое событие: прямо у Десницы Святого Иоанна Кре­стителя – Десницы, которая крестила Господа нашего Иисуса Христа – у Дес­ницы прямо, раздавались иконы Святых Царственных Мучеников и Воина Евгения Ро­дионова. Это сам Иоанн Предтеча канонизировал Женю Родионова. Безо всяких комис­сий!

Святый Мучениче Предтеча и Крестителю Господень Иоанне,

моли Христа Бога за страждущую землю Русскую и за землю Сербскую

и Черногорскую, и за всех воинов Русских и воинов Сербских,

душу за други своя положивших!

V. КОСОВО ПОЛЕ

В Косово горят монастыри. Уничтожаются Православные Храмы, убивают Сербов – всех подряд, без разбору. По сути начался тотальный геноцид Сербского народа. Очень жаль, что в 2002 году, во время нашей поездки в Сербию и Черногорию, нам так и не удалось попасть в Косово. Хотя мы очень хотели. Помним, наши представители позвонили туда, в Печский монастырь, и монахи нам сказали, что и рады бы видеть Русский Союз Православных Хоругвеносцев, только лучше не сейчас. Потому что мы приедем, потом уедем, а им потом ещё один монастырь спалят… Ну, мы и не поехали. А вот теперь, в марте 2004 года, монастыри горят и без нас. В старинном Печском монастыре, в древней резиденции Сербских Патриархов, безо всякой охраны находится епископ Будемлянско-Никшичский Иоанникий Мичович. Сидит, как в осаде, со всех сторон обложенный озверевшими албанскими националистами. В городе Призрене сожгли богословию, что по-русски означает “семинария”. Информационное агентство В-92 передало, что в Косово прошла “Хрустальная ночь Сербов”. Группа албанцев пыталась прорваться в сербскую часть города, начались погромы, церкви в огне. В Косово из Боснии перебрасываются отряды KFOR, Великобритания направляет в Косово 650 солдат. Сербское население полностью эвакуируют из Косово.

Соответственно, реакция Сербов: в Белграде начались ночные безпорядки, ранено 33 полицейских, на стихийные ночные митинги вышло около десяти тысяч человек, подожжена белградская мечеть, разбушевавшаяся молодежь пыталась разгромить посольство США и ресторан “Макдональдс”. Подобные стихийные выступления вспыхнули в Нише, Новом Саде, Лесковаце, Ягодине и Чачаке. Пока полыхала мечеть в Белграде, демонстранты подожгли также несколько припаркованных вокруг неё автомобилей. Разбушевавшаяся толпа скандировала: “Убей шип-та-ра!, убей шип-та-ра!”. Обрушение горящей крыши минарета вызвала бурю восторга. Всё это произошло в ночь с 17 на 18 марта 2004 года. Тогда же началась и “Хрустальная ночь Сербов”. Врываясь в дома, албанцы начали выбрасывать всех поголовно. Кто не уезжал, тех убивали. Всех подряд, без разбору. Началась массовая резня. В ответ на это запылала белградская мечеть. Митрополит Черногорский и Приморский пытался остановить толпу. Но она не останавливалась. Тогда, прямо с улицы, через телевидение, митрополит Амфилохий обратился к полиции: “Именем Патриарха! Именем Патриарха заклинаю Вас, остановите эту молодёжь! Это же дети! Они не ведают, что творят. Они погибнут в этом зажжённом ими огне!”. Но “детей!” ещё долго не могли остановить. И не только в Белграде, но и Нише. Там этой ночью, как мы уже говорили, тоже сгорела мечеть…

Далее события будут развиваться вполне определенно. Из Косова – этой главной Героической Родины Сербов – будет произведена полная и окончательная депортация всех Сербов. Будут разрушены все Церкви и Монастыри, будет взорвана древняя Печская патриархия – современная резиденция Сербского Патриарха Павла. Но война на этом не окончится. По планам люциферианского сионо-масонского Тайного мiрового правительства Сербы (как и Русские) должны быть уничтожены все до единого. Ибо на Земле есть только две “самые непокорные” нации, сохраняющие Православный Завет, – Русский Завет Куликова Поля и Сербский Завет Поля Косова…

А потому, мы с вами, братья и сестры, вступили в новую эпоху – ОГНЕННУЮ эпоху всеобщей мiровой бойни. И началась она зримо с двух пожарищ – в Москве, так что зарево было видно аж из Крылатского, – полыхал Манеж, и в Белграде и в Нише, где в ночь с 17 на 18 марта горели две мусульманские мечети. Война будет жестокой и кровавой, война будет воистину ОГНЕННОЙ. Спасение Русских только в одном: не отрекаться от Русско-Сербского боевого Братства. Если отречёмся, покинем Сербию, как в прошлый раз, – тогда погибнем и сами. Не отречёмся, не уйдём, встанем на защиту Сербии от разжигаемого масонами албанского нашествия, тогда отстоим Сербию. А отстоим Сербию – отстоим и Россию. Таков Закон Войны. Братьев своих оставлять нельзя.

В ЗАЩИТУ СЕРБОВ

Косово

Наша деятельность в защиту сербов в Косово имеет давнюю историю. Ещё 3 апреля 2004 г. в Москве, на Горбатом мосту, между американским посольством и домом Правительства России, прошёл молебен о победе Сербских братьев над супротивными.

После молебна началось Народное собрание Православной общественности в поддержку сербов в Косово и Метохии.

“США и НАТО несут главную вину за мартовскую резню в Косово, за продолжающуюся вот уже пять лет массовую зачистку в Косово и Метохии. Они обучали и обеспечивали оружием албанских головорезов. Они вступили в позорный союз с албанскими терроритами и наркодельцами”, – подчеркнул в своем выступлении глава Союза Христианское Возрождение Владимир Осипов, 15 лет проведший в советских лагерях за издание Русского журнала “Вече”, в котором еще в 70-годы поднимались вопросы Славянского единства и Братства с Сербским Народом.

Глава Союза Православных Хоругвеносцев и Председатель Союза Православных Братств Леонид Симонович-Никшич в своем выступлении отметил: “Мы, Русские люди, всегда были, есть и будем с нашими братьями Сербами. У нас общая история, горе и радости. Молчать о происходящем геноциде Сербов мы не будем. Будем и впредь продолжать акции в их поддержку, это – Крестные Ходы, молитвенные стояния, пикетирования… Слава Сербии! Слава России!…”.

Народный художник России Вячеслав Клыков призвал “требовать от властей России поддержки Сербов в Косово не гуманитарной помощью, но политической и военной, вплоть до требования от Запада введения туда Вооружённых сил Сербии и миротворческих сил России, ибо нынешние “миротворческие силы” явно защищают лишь албанцев, но не Сербов…”

Народный артист России Николай Малинкин прочитал свои новые стихотворения, посвященные народам Сербскому и Русскому, подвергающимся духовному, экономическому и политическому геноциду.

Православный публицист Юрий Агещев высказал своё удовлетворение тем, что сегодня сюда пришло так много молодежи: “Национальное сознание наше — Русско-Сербское, ибо нет нам ближе народа, чем Сербы. Русофобия в мире идет так же, как и Сербофобия, и нет у нас в мире союзников. Но с нами Бог и Святые наши, по молитвам которых мы несомненно победим. Но для нашей победы надо много работать во всех направлениях и, главное, не молчать, ибо молчанием предается Бог!..”

Редактор газеты “Русский доброволец” Александр Кравченко, воевавший, как и многие Русские люди, за свободу Сербии, сказал:“Русские люди всегда будут поддерживать братьев Сербов, и наше общее дело – Всеславянское братство!…”

На народном собрании, где так же выступили Сербы, проживающие и работающие в России, распространялось много литературы, посвященной Сербии. Всем запомнилось завещание Русского добровольца (Книга Памяти) Владимира Сафонова, погибшего в Республике Сербской в 1993 году и похороненного на военном кладбище в г. Вышеград (Республика Сербская). Перед отъездом на помощь Сербам Владимир сказал: “В Сербию я еду воевать за нашу общую свободу. И если со мной что-то случится, знайте: МЫ ПОМОГАЛИ ОТ ВСЕГО РУССКОГО СЕРДЦА БРАТЬЯМ СЛАВЯНАМ!”

…А в это время над нами развевалось огромное пятиметровое Красно-Сине-Белое Сербское национальное знамя. Знамя с Золотым Крестом и с четырьмя буквами “С” по углам, которые означают “САМО СЛОГА СРБИНА СПАСАВА!” – знаменитые слова Святого Саввы Сербского, которые на русский можно перевести как “ТолькоСоборность Спасёт Сербов!” А рядом с ним два таких же огромных черных древнерусских стяга, одно – с иконой грозного Спасителя, другое же – с иконой монаха-схимника с Крестом и обнаженным мечем в руках. На другой его стороне полная серебряная Голгофа и надпись: “Господи спаси Россию!” “И Сербию!” – надо добавить. Впрочем, здесь же развевалось знаменитое черное четническое знамя со словами: “С верой в Бога” – “Равна Гора победити мора !” и ещё одно – с черепом, в зубах которого зажат кинжал. На первый взгляд, такая символика не очень понятна у нас в России. Но это пока. Пока не начали взрывать церкви и сжигать монастыри только за то, что они Православные и Сербские (соответственно – Русские и Православные). И людей будут убивать (истреблять всех поголовно) только за то, что они по национальности сербы, а не албанцы (соответственно русские, а не …). Вот тогда и появляются такие знамёна… Впрочем, раньше в Русской армии были очень похожие знамёна, например, знамя генерала Бакланова, который был грозою горцев в той ещё, победоносной Ермоловской Кавказской войне. Знаменитое знамя генерала Бакланова, его личный штандарт, было именно таким: черное знамя с черепом с двумя костями, перекрещенными посередине, и надписью сверху: “Чаю Воскресения мертвых” и снизу “И жизни будущего века. Аминь”. Как видите, очень по духу (и по цвету) похоже на современные сербские. А ведь война с чеченцами и война с албанцами – это очень похожие, как мы понимаем, вещи…

Интересен и своеобразен был дух митинга на Горбатом мосту. Во первых, само место. Ведь здесь происходил расстрел русских людей, защитников Дома Советов (“Белого Дома”) в 1993 году. Да и сам Белый Дом – Дом Правительства Российской Федерации — вот он, перед нами, впереди и немного налево, а чуть поверни голову, правее, и видна цитадель мирового империализма, неприступный форпост “демократии и гуманизма” — американское посольство, и там тоже развевается звезднополосатое, ненавистное теперь многими полотнище. Оттуда из узких амбразур и пуленепробиваемых черных стекол за нами внимательно следят холодные злые глаза… Впрочем, нам этого и надо. Пусть видят, как их любят! Ведь это они натаскали албанских головорезов-шиптаров. Ведь это им надо покарать (до полного истребления!) самый ненавистный народ на Балканах – СЕРБОВ.

…А на Горбатом мосту развевается уже море знамен Союза Православных Хоругвеносцев: с ликом Спасителя – Спас Ярое Око, Пресвятой Богородицы со святыми образами Ея Владимирской, Казанской, Державной, знамя Архистратига Божия Архангела Михаила, хоругвь Царя Мученика Государя Императора Николая II Александровича, множество разных Сербских и Русских стягов, которые мощно реют на сильном порывистом ветру. Да так, что порой трудно их удержать… Вот на таком “фоне”, в такой боевой обстановке и открыл народное Собрание Глава СПХ — СПБ Леонид Донатович Симонович – Никшич. Закончил же он свое выступление только что, накануне ночью, написанным им стихотворением “Косовская битва”.

КОСОВСКАЯ БИТВАI

Я – Серб. Мой удел – героический Никшич,

Я в Косовской битве не третий, не лишний.

Я знамя поднял, наше Черное знамя,

И встал с ним на черный Неманичей камень.

Да – Русским Героям! Да – Сербским Героям!

Нет – боингам серым, что с ревом и воем

Летели в ночи над зажженным Белградом,

Надсадно ревели над Новым Садом.

Вставайте на камень и Душан, и Зоран,

И Герцеговац и Черногорац,

Вставайте, Небойша, и Горан, и Милан

За Косово поле, за предков могилы.

Вставайте под знамя и Зоран, и Душан,

Положим за други славянскую душу.

Там Косово поле: Идема тамо!

Ведь павшие в битве не имут срама.

На знамени – Белый Орел Двуголовый

И Саввы Святого священное слово:

“Спасение Сербам в Единстве Только”,

Вставайте на камень и Желько, и Гойко.

Я – башня-Небойша, я – Челия-кула,

Я – черная смерть янычарам Стамбула,

Оскалясь из извести черепами,

Я павших героев священное знамя.

Смерть – оккупантам! Сербии – слава!

Вздыбились в небо и Савва, и Драва.

Вставайте на камень под Черное знамя,

Святый Михайло Арханджел с нами!

II

Враги напирают, враги атакуют,

Умрем же в бою за Свободу Златую!

Я – воин, я – Никша, я – ярое пламя,

Вставайте под Черное Сербское знамя!

Земля отверзается, дыбится поле,

Душа кровоточит от яростной боли,

Шиптары-албанцы сжигают Дечаны,

Вставайте, волчата, потомки Волкана!

Поднимем забрала, прочь черные маски,

Нас в бой поведет сам Неманич Растко!

На знамени лозунг Святителя Саввы:

“САМО – СЛОГА – СРБИНА – СПАСАВА!”

Умоются шиптары кровью обильно,

Я – воин, я – Никша, я – Душан, я – Сильный!

В Милешево Ангел зовет глазами:

Вставайте, герои, Дечаны за нами!Над Косовым полем в огне пожара

Восстала дружина Князя Лазара.

В огне кромешном, в гари и пыли

Встает за Сербию Милош Обилич.

О, благослови нас, Господи Боже!

Я выхватил меч из пылающих ножен,

Наш Белый Орёл – нашей СербииСлава!

Нас в бой поведет сам Святитель Савва!

III

Я – Милош, я – Лазар, я – Никша, я – Душан,

Я – тот, кто положит за Косово душу,

Ринемся в битву, ударим прямо:

“ПАВШИЕ В БИТВЕ НЕ ИМУТ СРАМА!”

Я – Черный Георгий. Я – царского рода,

Я встал за свободу родного народа,

Я насмерть стою здесь — ни меньше, ни больше,

Оскалясь глазницами Башни Небойши.

Я – памятник страшный кромешного Челе,

Я – череп, что смотрит, зубами ощерясь,

Я – тот, кто не дрогнул, я тот, кто не сдался,

Я – тот, кто навеки Србином остался.

Я – Сербии память. Пустые глазницы,

Мне вырвали с криком не вороны-птицы,

Мне вырвали очи убийцы-нелюди,

Клянемся: мы им ничего не забудем.

За Крест, за Частный, за Свободу Златую,

Я встал на колени, я знамя целую,

За Печь, за Дечаны, за Князя Лазара,

За Сербию-Майку, за Душана Цара!

Я вынес все пытки, все муки, все боли,

Я Смерть победил в чистом Косовом поле,

Вставайте на камень кровавый и торный,

Нас в бой поведет сам Георгий Черный.

Вставайте, ребята, отбросим маски,

С Крестом впереди сам Неманич Растко,

Четыре слова Святителя Саввы:

САМО – СЛОГА – СРБИНА — СПАСАВА!

24 марта 2004 года, пятая годовщина бомбардировки

Сербии западной коалицией NATO во главе с США

– 3 апреля 2003 года, Лазарева суббота, Воскресение

Сербского Князя Лазаря.

Глава Союз Православных Хоругвеносцев, Председатель Союза Православных Братств, представитель Ордена святого Георгия Победоносца и глава Сербско — Черногорского Савеза Православних Барjактара

Леонид Донатович Симонович-Никшич