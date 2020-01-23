О приоритетных направлениях социально-экономического развития Дальнего Востока

На 472-м заседании Совета Федерации в рамках «правительственного часа» была рассмотрена тема приоритетных направлений социально-экономического развития Дальнего Востока.

С докладом выступил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Министр подробно остановился на социальных вопросах развития Дальневосточного федерального округа. Он отметил, что удалось сократить темпы снижения рождаемости благодаря хорошим показателям в Якутии, Бурятии и в Чукотском автономном округе.

Кроме этого, подчеркнул Министр, удалось снизить и миграционный поток. «За 10 месяцев прошлого года Дальний Восток покинуло более 10 тысяч человек, а в позапрошлом году было свыше 33 тысяч человек, до этого — 27 тысяч», — указал он.

Как указал Александр Козлов, молодые люди на Дальнем Востоке не имеют достаточного доступа к мерам социальной поддержки. «Молодежи нужны широкие возможности, чтобы они оставались на Дальнем Востоке», — считает Министр.

Он напомнил, что в 2019 году специально для дальневосточников принят демографический пакет. «Это не просто важно, это архиважно. Многодетная семья должна стать опорой Дальнего Востока», — уверен он.

Александр Козлов также отметил необходимость создания медицинского кластера на острове Русском в Приморье. По его словам, для этого нужно внести изменения в уже существующие отдельные законодательные акты. «Ожидаем, что в весеннюю сессию проект соответствующих поправок внесут в Государственную Думу».

Министр сообщил, что ведомство подготовило доклад на имя Президента РФ с просьбой распространить на остров Русский Федеральный закон, который был принят по «Сколково». При этом Александр Козлов напомнил, что в конце сентября глава государства поручил представить предложения по созданию в ДФО медицинского кластера для обеспечения инновационной деятельности.

В ходе «правительственного часа» Министр ответил на многочисленные вопросы членов Совета Федерации. Сенаторов интересовали такие важные темы, как авиасообщение, сохранение лесов, газификация макрорегиона и другие.

Подводя итоги обсуждения, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что для развития Дальнего Востока требуется настоящий прорыв. «Пока в ДФО прорыва нет, а он необходим. Нужно сделать так, чтобы и зарубежные, и российские инвесторы стремились в дальневосточные территории. Мы должны ставить более амбициозные задачи», — сказала глава верхней палаты.

Валентина Матвиенко также обратила внимание, что в приоритетном порядке надо решать вопросы с газификацией на Дальнем Востоке.

По итогам «правительственного часа» было принято за основу постановление Совета Федерации «О приоритетных направлениях социально-экономического развития Дальнего Востока», — сообщили нам в Совете Федерации РФ.

Представил документ председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко. Как отметил глава Комитета, документ будет доработан, в него будут включены прозвучавшие предложения и дополнения, В окончательном варианте постановление палаты будет рассмотрено на следующем заседании.