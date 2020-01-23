Игорь Краснов назначен на должность Генерального прокурора РФ

Совет Федерации назначил на должность Генерального прокурора РФ Игоря Краснова.

Сенаторы поддержали Представление Президента России. Кандидатуру Игоря Краснова представил Полномочный представитель Президента РФ в Совете Федерации Артур Муравьев, — сообщили нам в Совете Федерации РФ.

На заседании СФ присутствовала Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Как сообщили председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас и председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев, накануне состоялось совместное заседание этих Комитетов СФ, на котором предварительно обсудили кандидатуру Игоря Краснова. В заседании Комитетов СФ участвовали Глава Федеральной нотариальной палаты РФ Константин Корсик, глава Федеральной палаты адвокатов РФ Юрий Пилипенко, Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, Секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева. Было принято решение рекомендовать палате поддержать Представление Президента РФ.

Игорь Краснов родился 24 декабря 1975 года в городе Архангельск.

Окончил Поморский государственный университет имени М. В. Ломоносова (ныне — Северный федеральный университет).

С 1997 года работал в органах прокуратуры, в 2006-2007 годах являлся следователем центрального аппарата Генеральной прокуратуры.

В 2007 году перешел в созданный в том же году Следственный комитет при прокуратуре РФ (с 2011 года — самостоятельное ведомство — Следственный комитет РФ). Являлся старшим следователем по особо важным делам при первом заместителе генпрокурора РФ — председателе Следственного комитета при прокуратуре РФ Александре Бастрыкине. В качестве следователя вел уголовные дела о покушении на главу РАО ЕЭС России Анатолия Чубайса, об убийствах политика Бориса Немцова, адвоката Станислава Маркелова, дело так называемой Боевой организации русских националистов, о хищениях при строительстве космодрома Восточный и др.

С апреля 2016 года занимал должность заместителя председателя СК РФ Александра Бастрыкина. Курировал работу Главного управления по расследованию особо важных дел и Главного следственного управления Следственного комитета.

Генерал-лейтенант юстиции (2017).

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2011), отмечен Почетной грамотой Президента РФ (2014).