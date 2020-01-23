Политика

Игорь Краснов назначен на должность Генерального прокурора РФ

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Совет Федерации назначил на должность Генерального прокурора РФ Игоря Краснова.

Сенаторы поддержали Представление Президента России. Кандидатуру Игоря Краснова представил Полномочный представитель Президента РФ в Совете Федерации Артур Муравьев, — сообщили нам в Совете Федерации РФ.

На заседании СФ присутствовала Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Как сообщили председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас и председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев, накануне состоялось совместное заседание этих Комитетов СФ, на котором предварительно обсудили кандидатуру Игоря Краснова. В заседании Комитетов СФ участвовали Глава Федеральной нотариальной палаты РФ Константин Корсик, глава Федеральной палаты адвокатов РФ Юрий Пилипенко, Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, Секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева. Было принято решение рекомендовать палате поддержать Представление Президента РФ.

Игорь Краснов родился 24 декабря 1975 года в городе Архангельск.

Окончил Поморский государственный университет имени М. В. Ломоносова (ныне — Северный федеральный университет).

С 1997 года работал в органах прокуратуры, в 2006-2007 годах являлся следователем центрального аппарата Генеральной прокуратуры.

В 2007 году перешел в созданный в том же году Следственный комитет при прокуратуре РФ (с 2011 года — самостоятельное ведомство — Следственный комитет РФ). Являлся старшим следователем по особо важным делам при первом заместителе генпрокурора РФ — председателе Следственного комитета при прокуратуре РФ Александре Бастрыкине. В качестве следователя вел уголовные дела о покушении на главу РАО ЕЭС России Анатолия Чубайса, об убийствах политика Бориса Немцова, адвоката Станислава Маркелова, дело так называемой Боевой организации русских националистов, о хищениях при строительстве космодрома Восточный и др.

С апреля 2016 года занимал должность заместителя председателя СК РФ Александра Бастрыкина. Курировал работу Главного управления по расследованию особо важных дел и Главного следственного управления Следственного комитета.

Генерал-лейтенант юстиции (2017).

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2011), отмечен Почетной грамотой Президента РФ (2014).

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