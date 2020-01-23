Принятие законопроекта о детском питании

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров и его заместитель Елена Зленко приняли участие в заседании Комитета Государственной Думы по образованию и науке по вопросу «О проекте федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и статью 37 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в части совершенствования правового регулирования вопросов обеспечения качества пищевой продукции» внесенному Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, Председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным, депутатами Государственной Думы. Законопроект подготовлен ко второму чтению с внесенными поправками в целях реализации положений Послания Президента РФ Федеральному Собранию от 15 января 2020 г.

Как подчеркнул Алексей Майоров, своевременное принятие законопроекта даст возможность обеспечить бесплатным питанием детей, обучающихся в начальной школе начиная с 1 сентября 2020 г. с учетом переходного периода до 1 сентября 2023 г. Законопроект с учетом поправок был поддержан членами Комитета Государственной Думы по образованию и науке.

Глава Комитета Совета Федерации отметил, что в законопроекте учтена позиция Комитета о необходимости дополнительной проработки вопроса маркировки пищевой продукции и введение в действие данных норм перенесено на 2021 г., что позволит принять обоснованные решения по целесообразности ее введения.

«Проведенный в нашем Комитете анализ показал высокие риски увеличения издержек производителей пищевой продукции с учетом стоимости контрольно-идентификационных знаков, приобретения и обслуживания оборудования по их учету и нанесению на каждую единицу пищевой продукции, привлечения дополнительных кадров для выполнения работы по маркировке, что может привести к росту себестоимости продукции и, как следствие, увеличению цен на нее».

Сенатор также указал, что законопроект в сфере детского питания разрабатывался в Комитете с 2017 г. в соответствии с поручением Совета Федерации. «Законопроект был подготовлен нашей рабочей группой и в дальнейшем, в соответствии с решением руководства Совета Федерации, работа над ним была продолжена на площадке Государственной Думы. Новая редакция законопроекта направлялась в Правительство РФ для подготовки заключения, и по итогам было принято решение внести необходимые нормы в сфере детского питания путем изменений в действующее законодательство. Таким образом, был подготовлен законопроект, который был одобрен в первом чтении. В документ вошли многие положения законопроекта, разработанного в Совете Федерации», — проинформировал Алексей Майоров.

Сенатор обратил внимание, что законопроект направлен на актуализацию нормативной базы в сфере обеспечения качества и безопасности пищевой продукции, гармонизацию норм национального законодательства с актами, составляющими право Евразийского экономического союза, а также законодательное закрепление и определения принципов здорового питания, в том числе организации бесплатного горячего питания детей начальных классов, — сообщили нам в Совете Федерации РФ.

«Принятие законопроекта позволит обеспечить сбалансированное питание учеников начальных классов, включающее горячее питание, с учетом утвержденных норм по формированию рациона питания и его соответствия положениям санитарно-эпидемиологических требований. Наш Комитет поддерживает скорейшее принятие данного федерального закона», — заявил Алексей Майоров.