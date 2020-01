Психологи назвали 30 фильмов с терапевтическим эффектом

80% российских психологов применяют кинотерапию в своей практике – таковы результата опроса телеканала «Синема», который совместно со специалистами составил список из 30 фильмов, обладающих глубоким терапевтическим эффектом. Среди них оказались «Унесённые ветром», помогающие справиться со стрессом, и «Криминальное чтиво», оказавшееся действенным оружием в борьбе с неврозом. Также при активном участии специалистов редакция телеканала «Синема» создала уникальный тематический тест, помогающий решить, какую ка ртину, по мнению психологов, вам сейчас стоит посмотреть.

Кинотерапия – уникальный метод психотерапии, которым пользуются психологи во всём мире. В руках специалиста кино становится лекарством для души и трансформатором жизни. Телеканал «Синема» провёл опрос 30 российских специалистов и выяснил, что кинотерапию активно практикуют 80% опрошенных. Из них 42% назначают её почти каждому клиенту, 38% – каждому третьему пациенту.

Совместно с психологами редакция телеканала «Синема» составила универсальную «кино-аптечку», которая поможет справиться с различными эмоциональными состояниями.

Мотивируют и вдохновляют: «Рокки», «Форрест Гамп», «Коко до Шанель».

Помогают справиться с потерей, расставаниями: «Прерванная жизнь», «Дневник памяти», «Проблеск надежды», «Привидение».

Помогают справиться с проблемами, связанными с домашним насилием: «Мой король», «В постели с врагом».

Помогают побороть страхи и фобии: «Король говорит», «Пролетая над гнездом кукушки».

Помогают увидеть свет в конце тоннеля и найти в себе силы двигаться дальше: «Рэй», «Побег из Шоушенка».

Помогают справиться с депрессивным расстройством: «Ангел за моим столом», «Часы», «Две жизни», «Обыкновенные люди», «Всегда говори «Да», «День сурка», «На грани».

Помогают преодолеть кризис в отношениях: «Перед рассветом», «Перед закатом», «Другой мужчина», «История о нас», «Москва слезам не верит».

Помогают побороть вредные привычки: «На игле», «Реквием по мечте».

Помогают справиться со стрессом: «Унесенные ветром».

Помогают принять решение: «Белое солнце пустыни».

Помогают справиться с неврозом: «Криминальное чтиво».

Терапевтический эффект кино кроется в ассоциативном и эмоциональном воздействии фильма на человека. Киноленты «вскрывают» законсервированные эмоции человека и помогают увидеть на экране то, что происходит в его собственной жизни. Как объяснила телеканалу «Синема» Тина Кубрак, научный сотрудник Института психологии РАН, суть кинотерапии – сопереживание, достижение такого эмоционального состояния, которое даёт человеку возможность личностного роста.

Тина Кубрак, научный сотрудник Института психологии РАН:

«Переживая опыт вместе с героем, пациент работает с личными проблемами, он видит ситуацию со стороны и через это лучше понимает себя. И ему легче об этом говорить. Это более безопасная ситуация для него».

«Очень часто человек усложняет жизненные решения, простую ситуацию воспринимает как трагедию», — дополняет коллегу Андрей Жиляев, врач-психотерапевт, д.м.н., профессор, академик РАМТН, заведующий кафедрой клинической, нейро- и патопсихологии РГГУ, также использующий в своей практике сюжеты фильмов. В частности, в данном случае он рекомендует посмотреть «Криминальное чтиво» Квентина Тарантино.

Андрей Жиляев, врач-психотерапевт, д.м.н., профессор, академик РАМТН, заведующий кафедрой клинической, нейро- и патопсихологии РГГУ:

«Я не поклонник Тарантино, но фильм “Криминальное чтиво” применяю часто в терапии. Банда едет с ограбления, у них в машине умирает раненый товарищ, они в панике врываются к боссу и кричат: «Босс, что нам делать? У нас в машине труп». А он отвечает: «Не лезьте, здесь нужна помощь профессионала». И появляется профессионал, который говорит: «Труп убрать, машину вымыть!». Вот это упрощение, как ни странно, зачастую производит шокирующее впечатление на людей, находящихся в неврозе, и достигается положительный эффект& raquo;.

Ещё один фильм, часто применяемый Андреем Жиляевым – «Унесённые ветром». В этой картине, по мнению специалиста, есть сюжеты, которые помогают пациентам справиться со стрессовыми состояниями. Когда главной героине, Скарлетт, плохо, когда кажется, что всё рухнуло, она произносит: «Я клянусь, что бы ни случилось в моей жизни, я больше никогда не буду голодать». И важна ещё одна фраза, ставшая классикой: «Я подумаю об этом завтра». По словам Жиляева, эти отсылки великолепно срабатывают и помогают в стрессовых ситуациях.

Но для терапии необязательно использовать картины только с хорошим финалом. Как рассказала телеканалу «Синема» психолог, магистр психологических наук Надежда Уффельманн, нередко терапевтический эффект достигается после просмотра фильма, который заканчивается трагически.

Надежда Уффельман, психолог, магистр психологических наук:

«Иногда идёт от обратного.Ты понимаешь, что, если ничего в своей жизни не изменить, то будет вот так. Идет мотивация и желание что-то делать, потому что ты увидел, например, что бездействие приводит к некой катастрофе.

Мы собираем информацию из разных моментов, и может быть не сама сюжетная линия будет отражением самих себя, а какая-то фраза. У меня был опыт работы с очень успешным мужчиной, который не мог проявлять эмоции. У него был «эмоциональный корсет». И в результате просмотров определённых фильмов произошел катарсис. Он рыдал как ребенок. Начались удивительные результаты, психологическая коррекция. Он стал говорить близким, что любит их и дорожит ими. В семье проблем стало гораздо меньше».

В 2017 году психологи из Рочестерского университета сравнили различные типы терапевтических занятий с парами, у которых наблюдались проблемы в отношениях. Они пришли к выводу, что если партнеры на протяжении месяца посмотрели и обсудили пять романтических фильмов, в которых герои проходили через различные трудности и испытания, их удовлетворенность отношениями повышалась. Более того – в таких парах было меньше разводов. Удивительно, но результаты кинотерапии были почти такими же высокими, как и после сеансов семейной терапии.

Люция Сулейманова, клинический психолог (РГМУ), кандидат психологических наук и социальный психолог, MSc (The Master of Science in Counseling) of Manchester University:

«Фильмы способны спасти отношения. При проблемах в семье я рекомендую наш фильм «Москва слезам не верит». Он показывает как строить отношения, повышает уверенность в будущем. Даже если пациент уже видел этот фильм, я все равно его рекомендую. При терапии история воспринимается по-новому, под другим углом, так как просмотр проходит под руководством психологов».

Целебную силу искусства осознают и сами деятели кино, отмечает заместитель генерального директора компании «Цифровое телевидение» и главный редактор телеканала «Синема» Иван Кудрявцев:

«В 2006 году на вручении кинопремий Британской академии кино и телевидения продюсер лорд Дэвид Паттнэм, принимая свою награду сказал, что картина «Шестое чувство» помогла ему примириться со смертью отца.

Так что именно кино – как никакое другое искусство способно воздействовать на психоэмоциональное состояние человека, дает возможность отвлечься от собственных переживаний и посмотреть на ситуацию и на мир с совершенно новой точки зрения. Кинотерапия – это простой способ хотя бы минимально помочь самому себе в трудную минуту. Который, к тому же, всегда под рукой!»

Специалисты подчёркивают, что некоторые фильмы хоть и обладают терапевтическим эффектом, но сама кинотерапия не является лекарством. Она – часть комплекса, который применяют в своей работе психологи. Поэтому при возникновении проблемы необходимо обратиться к специалисту.