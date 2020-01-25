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Интер – Удинезе

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С приходом инвесторов из Китая, «нерадзурри» постепенно возвращают былое величие. Интер закончил прошлый сезон на 4 строчке, набрав 69 очков в 38 играх. В летнее трансферное окно в клуб пришел Ромеро Лукаку, за рекордные для итальянского клуба 65 млн долларов. В своем крайнем матче, хозяева обыграли на выезде Кальяри, со счетом 1:2.

Удинезе – это крепкий итальянский середняк, который способен составить конкуренцию любому клубу Серии А. В прошлом сезоне команда заняла лишь 12 место, набрав 43 очка, в 38 играх. В своем крайнем матче, «бьянконери» уступили Парме, со счетом 1:3.

Нет никаких сомнений, что Интер ставит на текущий сезон самые высокие цели. С учетом этого и был приобретет Ромеро Лукаку. Учитывая настрой и мотивацию хозяев, думаю они выиграют в этом противостоянии.

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