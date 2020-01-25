МакГрегор прокомментировал свою победу, которую он смог одержать всего лишь за 40 секунд, и высказал мнение о реванше с Мейвезером

Совсем недавно ирландский боец смешанного типа единоборств (ММА) КонорМакгрегор сумел впечатляюще возобновить свою бойцовскую карьеру. Для того, чтоб нокаутировать соперника из США Дональда Серроне, понадобилось всего лишь 40 секунд. Этот зрелищный бой состоялся на грандиозном бойцовском шоу UFC 246, которое известно во всем мире.

Победа МакГрегора стала поводом для многочисленных слухов на тему проведения поединка с такими соперниками как ФлойдМейвезер или МэнниПакьяо. Дональд Серроне даже поделился на своей личной странице в соцсетях афишей предстоящего реванша с КоноромМакгрегором.

«Конечно же, я увидел афишу, которая была опубликована на странице Мейвезера. Но в этой афише имеется одна серьезная ошибка. В этом постере забыли указать мою компанию. Ведь переговоры на эту тему между нами ведутся постоянно. Вы также ведете переговоры и с Пакьяо. Флойд? Ну, он — очень интересный человек. В скором времени узнаем, как все сложится. Многие люди поговаривают о том, что Флойд завершил карьеру? Это не правда, он будет участвовать в боях до того времени, пока способен таким образом зарабатывать деньги. Так что, когда-нибудь реванш состоится», — сделал заявление МакГегор.

Мейвезер принимал участие в официальном бою летом 2017 года. Тогда был бой против МакГрегора. Он одержал победу техническим нокаутом. Для МакГрегора тогда состоялся первый в его жизни поединок в соответствии со всеми правилами классического бокса.

Возвращение к постоянным тренировкам помогло одержать победу

По мнению бойца из Ирландии многочисленные тренировки поспособствовали победе над сильным соперником Серроне: «Известно ли вам о том, что я очень много времени провожу в боксерском зале. Моя спортивная карьера начиналась с бокса. А сейчас, после длительного перерыва, — вернулся к истокам. Я имел возможность хорошо подготовиться к предстоящей схватке и приложил максимум усилий во время тренировок в зале. Я имею довольно богатый опыт участия в боях. Самое важное — всегда быть в отменной форме».

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