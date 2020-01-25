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Транмир Роверс — Уотфорд

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В Кубке Англии сегодня состоится один матч переигровки 1/32 финала. «Уотфорд» отправится в гости к «Транмер Роверс». Представитель премьер-лиги, само собой, считается фаворитом матча. Однако, я предпочту поставить на общий ТБ в матче. Нет, я верю в «шершней», но вариант с годовым итогом матча выглядит для меня более надежно. «Уотфорд» в первом матче повел в счете 3:0, но после перерыва пропустил три мяча в ответ. Так футболисты «Транмер Роверс» добились переигровки.

По сути, кубковый турнир для них не представляет никакого интереса. Главное для команды не вылететь из Лиги Один, туда все силы и должны быть брошены. Однако, родные трибуны будут требовать сегодня от своих любимцев активны действий впереди. «Шершни» приедут за победой по той причине, что Кубок Англии – их шансы пробиться в еврокубки. При том, что они играли в чемпионате во вторник, Найджелу Пирсону придется освежить состав за счет ротации. Это добавит желания команде, но и может послужить некоторым грехам при обороне, что сыграет на руку сопернику. Поэтому предлагаю поставить в пользу открытого и результативного футбола в отчетной паре.

Источник. https://social.bet/

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