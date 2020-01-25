Фернандо Вердаско — Александр Зверев

Фернандо Вердаско в третьем круге Австралиан Оупен 25 января сыграет с Александром Зверевым. По силам ли испанскому ветерану одержать победу над седьмой ракеткой мира?

Фернандо Вердаско

У Вердаско пока все неплохо складывается в новом сезоне. Испанский теннисист потерпел всего одно поражение в этом году — в четвертьфинале турнира в Дохе он уступил французу Корентену Муте в трех сетах (4-6, 6-4, 4-6).

На Австралиан Оупен Вердаско сначала одержал победу над россиянином Евгением Донским (7-5, 6-2, 6-1), а во втором круге соревнований он обыграл Николоза Басилашвили (4-6, 7-6, 6-4, 6-4).

Александр Зверев

Зверев в преддверии Австралиан Оупен принимал участие на Кубке ATP, где отыграл не лучшим образом. В трех играх на командных соревнованиях в Австралии Александр потерпел три поражения.

На Австралиан Оупен в активе у Зверева две победы с сухим счетом. В первом круге представитель Германии обыграл Марко Чеккинато (6-4, 7-6, 6-3), а во втором разобрался с Егором Герасимовым (7-6, 6-4, 7-5).

Статистика

По личным встречам счет равный 2-2.

В последних пяти матчах Вердаско одержал четыре победы, Зверев — две.

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