Реклама

Фернандо Вердаско — Александр Зверев

Автор:

Фернандо Вердаско в третьем круге Австралиан Оупен 25 января сыграет с Александром Зверевым. По силам ли испанскому ветерану одержать победу над седьмой ракеткой мира?

Фернандо Вердаско

У Вердаско пока все неплохо складывается в новом сезоне. Испанский теннисист потерпел всего одно поражение в этом году — в четвертьфинале турнира в Дохе он уступил французу Корентену Муте в трех сетах (4-6, 6-4, 4-6).

На Австралиан Оупен Вердаско сначала одержал победу над россиянином Евгением Донским (7-5, 6-2, 6-1), а во втором круге соревнований он обыграл Николоза Басилашвили (4-6, 7-6, 6-4, 6-4).

Александр Зверев

Зверев в преддверии Австралиан Оупен принимал участие на Кубке ATP, где отыграл не лучшим образом. В трех играх на командных соревнованиях в Австралии Александр потерпел три поражения.

На Австралиан Оупен в активе у Зверева две победы с сухим счетом. В первом круге представитель Германии обыграл Марко Чеккинато (6-4, 7-6, 6-3), а во втором разобрался с Егором Герасимовым (7-6, 6-4, 7-5).

Статистика

  • По личным встречам счет равный 2-2.
  • В последних пяти матчах Вердаско одержал четыре победы, Зверев — две.

Широта линии, коэффициенты и лимиты ставок на сайт букмекерской конторы betcity.

Предыдущая статьяТранмир Роверс — Уотфорд
Следующая статья«Осасуна» — «Леванте»

Объявления

Наиболее интересное

Ещё похожие новости

«Боруссия» Дортмунд — «Кёльн».

Реклама
Футбол. Бундеслига, 19-й тур. «Боруссия» Дортмунд — «Кёльн». Дортмунд. Стадион «Signal-Iduna-Park». Открывать программу 19-го тура немецкой Бундеслиги будет поединок, в котором «Боруссия» Дортмунд сразится с «Кёльном». Классическое...
Узнать больше

Биатлон. Кубок мира. Поклюка. Индивидуальная гонка (муж.)

Реклама
Эксперт «Рейтинга Букмекеров» двукратная олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира по биатлону Ольга Зайцева дала прогноз на мужскую индивидуальную гонку в рамках этапа Кубка...
Узнать больше

fZe — CPHF от ForExample

Реклама
В полуфинале турнира United Masters League Season 2 в рамках bo3 противостояния встретятся российская команда forZe и датский коллектив Copenhagen Flames. Чего ожидать от...
Узнать больше

«Осасуна» — «Леванте»

Реклама
24-го января в 21-м туре испанской Примеры на стадионе «Эль Садар» «Осасуна» примет «Леванте». Обе команды обладают прекрасными нападающими, которые забили одинаковое количество мячей....
Узнать больше
© При полной или частичной перепечатке материалов в интернете гиперссылка на ИА "Русские Новости" обязательна.