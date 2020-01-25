«Осасуна» — «Леванте»

24-го января в 21-м туре испанской Примеры на стадионе «Эль Садар» «Осасуна» примет «Леванте». Обе команды обладают прекрасными нападающими, которые забили одинаковое количество мячей. Чей

коллектив окажется сильнее Чими Авильи или Рожера Марти?

В Памплоне – одном из самых древнейших городов Испании местная «Осасуна» встретится с «Леванте». Хозяева больше всех в сезоне сыграли вничью (10 матчей) и неплохо закрепились в середине турнирной таблицы, прилично отрываясь от зоны вылета. В свою очередь, гости набрали на один балл больше и занимают соседствуют позицию выше. Я уверен, что нас ждет интригующее противостояние, поскольку «Леванте» — сыграл вничью меньше всех (два матча). Противостояние однозначно будет с обилием мячей.

«Осасуна»

«Осасуна» в 20-и турах Примеры набрала 25 очков и расположилась на 13-й позиции. В пяти последних она договорилась о перемирии с «Севильей» (1:1), «Сельтой» (1:1), «Вальядолидом» (0:0) и проиграла «Атлетико Мадрид» (0:2), «Реал Сосьедаду» (3:4). Хозяева вполне нормально провели минувший отрезок, уступив командам с верхней части таблицы, а также отобрали очки у «Севильи» и конкурентов за выживание. Они не обладают глубоким составом с футболистами разноплановых качеств, но за счет командой и организованной игры добиваются отличных результатов для своего уровня. Нельзя не отметить старания нападающего Чими Авильи, заколотившего девять мячей в текущем розыгрыше.

На поле не появится полузащитник Ойер Мате.

«Леванте»

«Леванте» занимает 12-ю строчку с 26-ю баллами в 20-и матчах. Рассмотрим его форму в пяти последних, где он победил «Гранаду» (2:1), «Сельту» (3:1) и проиграл «Валенсии» (2:4), «Атлетико Мадрид» (1:2), «Алавес» (0:1). Гостям достался календарь примерное такой же сложности. Они справились достойно, тем не менее фиаско с «Алавес» немного мозолит глаз, ведь поражение было на родном поле. На выезде «Леванте» в 10-и матчах добился трех побед и семь раз уступил. Важно сказать о форварде Марти Рожере Марти, на счету которого девять мячей в сезоне.

В лазарете полузащитник Энис Барди.

История личных встреч:

В пяти последних очных матчах команд преимущества нет ни на одной стороне. Они дважды обыгрывали друг друга, а также была ничья. В первом круге соперники разошлись миром, забив по одному мячу.