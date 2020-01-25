fZe — CPHF от ForExample

В полуфинале турнира United Masters League Season 2 в рамках bo3 противостояния встретятся российская команда forZe и датский коллектив Copenhagen Flames. Чего ожидать от матча, и кто по итогу окажется сильнее? Узнаете в нашем прогнозе.

ForZe находятся на 7 месте в топе команд по CS:GO версии сайта CQ.RU и занимают 13 строчку в мировом рейтинге hltv.org. Последняя половина 2019 года запомнилась фанатам тем, что данный коллектив стабильно показывал хорошую игру и прогрессировал. ForZe выиграли CIS Minor — StarLadder Major 2019 и попали в StarLadder Major 2019 Main Qualifier, где заняли 9-11 место. Затем парни заняли 1 место в рамках ESEA MDL Season 32 Europe. Настоящим праздником для СНГ зрителей стал финал команды AVANGAR (нынешнего состава Virtus.pro) и forZe в рамках домашнего BLAST Pro Series Moscow 2019. Пусть, forZe проиграли это противостояние со счётом 2:1, но всё же отлично показали себя. На GG.BET Beijing Invitational — IEM Beijing 2019 Qualifier парни заняли 2 место, проиграв в финале команде mousesports. DreamHack Open Rotterdam 2019 завершился для коллектива forZe 3-4 местом, равно, как и для экс-AVANGAR. Далее, последовала целая череда 1 мест от команды forZe. Они были чемпионами на WePlay! Forge of Masters Season 2, EPICENTER 2019 CIS Closed Qualifier, DreamHack Open Winter 2019, ESEA MDL Season 32 Europe Finals и ESEA MDL Season 32 Global Challenge. Пусть, не все эти турниры являются крупными, но всё же forZe были на них лучшими. В рамках EPICENTER 2019 парни сыграли в открывающем матче с командой Evil Geniuses, которые приехали на турнир с заменой. ForZe вели со счётом 14:8 на вражеском пике, однако отдали оставшиеся раунды. Далее, forZe одолели Virtus.pro и отомстили злым гениям. Однако, в четвертьфинале проиграли команде Heroic, не взяв ни единой карты. По итогу forZe поделили 5-6 место с командой Natus Vincere, что всё ещё является неплохим результатом. В январе Na`Vi даже хотели выкупить одного из игроков команды forZe, однако безуспешно. FL1T предпочёл остаться в команде, чтобы вместе с тиммейтами покорять новые вершины. После праздников forZe выиграли DreamHack Open Anaheim 2020 Europe Closed Qualifier, обыграв такие коллективы, как Winstrike, CR4ZY и Team Heroic. В рамках United Masters League Season 2 команда forZe имеет довольно уверенную победу над Hard Legion со счётом 2:0.

Copenhagen Flames располагаются на 64 строчке рейтинга среди команд CS:GO сцены по версии сайта CQ.RU и занимают 41 место в мировом топе hltv.org. Данный коллектив является тир-3 командой, но я бы не сказал, что парни добились успехов в своём дивизионе. Copenhagen Flames состоят преимущественно из молодых игроков в возрасте 20 лет. Самому старшему 23 года. Никто из них ещё не засветился на крупных турнирах, поэтому действительно опытных игроков в составе нет. Copenhagen Flames сами учатся на своих ошибках, как правило, такой подход не приводит к достижению высоких результатов. Ведь намного проще, когда молодым игрокам передают опыт люди, которые уже добились чего-то в профессиональном CS:GO. Copenhagen Flames играют много различных квалификаций, но на самих турнирах очень редко удаётся занять призовое место. Так, датчане выиграли LOOT.BET Season 4 Closed Qualifier, но на LOOT.BET Season 4 заняли лишь 7-8 место и не получили ни цента от призового фонда. Если же речь идёт о каких-то совсем локальных чемпионатах с ничтожно малым финансированием, то здесь дела обстоят чуточку лучше. В сентябре Copenhagen Flames стали чемпионами POWER Ligaen Season 11, призовой фонд которого составлял всего-навсего $1,500. А на Qi Banja Luka 2019 датчане стали вторыми, отдав финал команде pro100. У ребят было 2 попытки попасть на United Masters League Season 2, и со второй им это удалось. В январе они заняли последнее место на DreamHack Open Leipzig 2020 Europe Open Qualifier, проиграв команде Gambit Youngsters со счётом 7:16. В рамках основной стадии United Masters League Season 2 коллектив Copenhagen Flames обыграл команду ARCY, которые играли с заменой, со счётом 2:0. Но последние пару дней они провели на LEGENDS.BET L33T Cup, где потерпели поражения от HellRaisers и Axis, не взяв ни единой карты. Таким образом, датчане упали в «сетку последнего шанса».

В последнее время Copenhagen Flames совсем сдали позиции. Если раньше они могли противостоять командам, которые даже не имеют спонсоров и просто играют в своё удовольствие, то на сегодняшний день датчане проигрывают всем. ForZe уже близки к тому, чтобы называться тир-1 командой. Поэтому я не вижу ни одного варианта, при котором Copenhagen Flames смогут победить в данном полуфинале.

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