Биатлон. Кубок мира. Поклюка. Индивидуальная гонка (муж.)

Эксперт «Рейтинга Букмекеров» двукратная олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира по биатлону Ольга Зайцева дала прогноз на мужскую индивидуальную гонку в рамках этапа Кубка мира в Поклюке.

Всем привет!

Делаю прогноз на индивидуальную гонку у мужчин, которая будет проходить в Поклюке. Это последний этап перед чемпионатом мира. Поклюка славится специфичной трассой и стрельбищем. Погода сейчас вроде бы хорошая, но подушка снега искусственная, утром в горах мороз, а днем отпускает. По стартовому листу видно, что лидеры заявлены в первую и начало второй группы – они хотят пробежать по жесткой трассе.

Думаю, что лидеры у мужчин не поменяются – это будут французы и норвежцы. На этом этапе возвращается Йоханнес Тиннес Бе, он включится в борьбу. Мой прогноз такой, что Мартен Фуркад будет в тройке, Йоханнес Тиннес Бе зайдет в шестерку, также туда попадает Бенедикт Долль.

В этой гонке очень важно хорошо стрелять, ход большой роли не играет, поэтому все спортсмены будут концентрироваться на стрельбу. Всем удачи!

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