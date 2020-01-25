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Биатлон. Кубок мира. Поклюка. Индивидуальная гонка (муж.)

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LE GRAND BORNAND, FRANCE - DECEMBER 16: Johannes Thingnes Boe of Norway takes 1st place during the IBU Biathlon World Cup Men's and Women's Pursuit on December 16, 2017 in Le Grand Bornand, France. (Photo by Christophe Pallot/Agence Zoom/Getty Images)

Эксперт «Рейтинга Букмекеров» двукратная олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира по биатлону Ольга Зайцева дала прогноз на мужскую индивидуальную гонку в рамках этапа Кубка мира в Поклюке.

Всем привет!

Делаю прогноз на индивидуальную гонку у мужчин, которая будет проходить в Поклюке. Это последний этап перед чемпионатом мира. Поклюка славится специфичной трассой и стрельбищем. Погода сейчас вроде бы хорошая, но подушка снега искусственная, утром в горах мороз, а днем отпускает. По стартовому листу видно, что лидеры заявлены в первую и начало второй группы – они хотят пробежать по жесткой трассе.

Думаю, что лидеры у мужчин не поменяются – это будут французы и норвежцы. На этом этапе возвращается Йоханнес Тиннес Бе, он включится в борьбу. Мой прогноз такой, что Мартен Фуркад будет в тройке, Йоханнес Тиннес Бе зайдет в шестерку, также туда попадает Бенедикт Долль.

В этой гонке очень важно хорошо стрелять, ход большой роли не играет, поэтому все спортсмены будут концентрироваться на стрельбу. Всем удачи!

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