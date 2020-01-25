Футбол. Бундеслига, 19-й тур.

«Боруссия» Дортмунд — «Кёльн».

Дортмунд. Стадион «Signal-Iduna-Park».

Открывать программу 19-го тура немецкой Бундеслиги будет поединок, в котором «Боруссия» Дортмунд сразится с «Кёльном». Классическое противостояние германского футбола, в котором букмекеры считают «шмелей» Фавра большими фаворитами. Линия выставлена более чем логично, ведь «Боруссия» мало того, что имеет преимущество над своим будущим соперником по составу и возможностям, «чёрно-жёлтые» на позитиве начали второй круг, хозяева постараются продолжить победную серию.

«Боруссия» Дортмунд: супер-приобретение норвежца

Мы уже писали о том, что удивлены трансферу Халанда в «Боруссию» Дортмунд. Понятное дело, что парень хотел играть в Дортмунде и ему предложили отличные условия. Однако, как так концерн Ред Булл проморгал такого парня, которого, сам же и раскрыл? Тут даже дело не в «Зальцбурге», который, мало того, что благодаря голам скандинава на хорошем уровне выглядел в Лиге чемпионов и пробился в плей-офф Лиги Европы, так ещё и заработал за год 12 млн. евро на трансфере. А в том, что Халанд вполне мог прийтись «ко двору» в «Лейпциге». Ведь «быки» в свою очередь, очень вероятно, через полгода простятся со своим лучшим голеадором, Тимо Вернером.

Мы же в матче «Аугсбург» — «Боруссия» Дортмунд увидели самый крутой дебют в немецкой элите в истории турнира. Халанд появился на поле на 59-й минуте встречи, а уже через 20 минут его имя трижды зажглось на табло «WWK Arena». А сама «Боруссия» одержала супер волевую победу над очень неуступчивыми баварцами в их логове.

«Кёльн»: в трёх очках от зоны переходных матчей

«Кёльн» был очень активным в зимнюю паузу, «козлы» провели три товарищеских матча, но ни разу за этот период не выиграли. Матчи против «Мехелена» и «Генка» завершились вничью, а поединок против «Шарлеруа» был проигран со счётом 1:2. Несмотря на эти результаты, в первом туре второго круга Бундеслиги команда Гисдоля добилась уверенной победы над достаточно сильным соперником, «Вольфсбургом» со счётом 3:1. Уже к 62-й минуте поединка против «волков», будущие гости вели в счёте в три мяча, на что «зелёно-белые» ответили лишь голом престижа в исполнении Стеффена. Перед стартом 19-го тура БЛ, «Кёльн» находится на 13-й позиции в турнирной таблице немецкого первенства с активом в 20 очков и отрывом от «Вердера», расположенного в зоне переходных матчей, в три балла.

Травмированные и дисквалифицированные

«Боруссия» Дортмунд

Под вопросом: Делэйни (лодыжка), Шмельцер (икра).

«Кёльн»

Под вопросом: Бадер (мышцы), Клеменс (колено).

История личных встреч

«Боруссия» Дортмунд и «Кёльн» играли между собой 88 раз. Преимущество на стороне «Дортмунда», +37=23-28, 143:125 разница мячей. На поле «Боруссии» «шмели» выиграли 24 раза при 13-ти ничейных исходах и шести победах «козлов», 81:39. В первом круге текущего розыгрыша «Боруссия» на «РейнЭнерджиШтадионе» обыграла «Кёльн» со счётом 3:1.

Исчточник: Metaratings.