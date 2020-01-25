Здоровье и медицина

Проект «Старшее поколение» нацпроекта «Демография»

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Проект «Старшее поколение» нацпроекта «Демография»

В рамках проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» в Красноярском районе с начала 2020 года организована бесплатная доставка пожилых жителей сел в районную больницу для проведения профилактиче-ских осмотров и диспансеризации.
Для этих целей в конце 2019 года КСЦОН Красноярского района получил автомобиль, на котором по заранее составленному графику пенсионеров отвозят на диспансеризацию, а затем – домой.
Порядок доставки лиц этой категории в учреждения здравоохранения утвержден распоряжением Правительства Астраханской области. График выезда ежемесячно согласовывается между районной больницей и КСЦОН.
В отделении медицинской профилактики в дни доставки пациентов вы-делено специальное время для их приема.
Пенсионеры проходят обследование без очереди, а найти нужный кабинет им помогают соцработник и работники больницы. Пациентов осматривает терапевт, акушерка смотрового кабинета, также предусмотрены анализы крови,электрокардиограмма, флюорография, маммография для женщин. Всех, кому требуется консультация узких специалистов или дополнительное обследование, направляют на второй этап диспансеризации.
В январе запланировано провести осмотры у 15 пенсионеров, в феврале у 36.
По итогам первых выездов пожилые люди получили консультации по лечению, питанию, физической активности. Одна пациентка госпитализирована в связи с обострением хронического заболевания в день осмотра.
Мероприятия проекта «Старшее поколение» позволят пожилым людям из сел района пройти своевременно профилактические осмотры, выявить патологические состояния, предупредить обострение хронических заболеваний, получить консультации врачей по всем интересующим их вопросам.

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