Духовная жизнь

Памяти отца Всеволода Чаплина

Автор: Леонид Донатович Симонович-Никшич
Протоиерей Всеволод Чаплин
Протоиерей Всеволод Чаплин

Очень сильно болел. От болезни, кроме температуры, кашля и прочего, —  бессонница. Потом вдруг днем провалился в сон. Проснулся, а жена Татьяна сообщает: «Чаплин умер».

Я сначала подумал, что ослышался. Нет. Оказывается, действительно. В воскресенье, 26 января, после Татьянина дня, между русским — 25 января — и сербским — 27 января — Саваданом, т.е. днем святого Саввы Сербского, протоиерей Всеволод Чаплин преставился ко Господу. Сел после службы на лавочку, плохо себя почувствовал и закрыл глаза. Скорая не успела. Когда приехала, он уже не дышал.

Господи, почто забираешь самых активных?! Или зря ропщу? Или так и должно? Ведь Господь забирает своих на самом пике их деятельности.

Я близко знал отца Всеволода. Как глава СПХ и СПБ я входил в возглавляемый им отдел по взаимоотношениям Церкви и общества. Уже тогда отец Всеволод работал очень активно. Помнится, в его тогдашнем храме на Трех Горах, он от имени Патриарха Кирилла вручал мне орден святого Серафима Саровского. Был отец Всеволод очень активным человеком. Всегда. И в бытность главою ОВЦО, и позже, когда он стал открыто выступать на Русских маршах и митингах.

Казалось, что сил у него много, да и на здоровье он, вроде бы, не жаловался. И вдруг присел на лавочку возле своего храма — и всё.

Меня эта смерть совсем уж потрясла. Дело в том, что, превозмогая болезнь, я сегодня писал о смерти Клыкова и Сенина. А недавно написал о только что ушедшем от нас Илье Числове. И вот теперь отец Всеволод. Мы и не замечаем, как в нашей борьбе, ставшей уже каждодневной обыденностью, —

Смерть самых  лучших выбирает
И дергает по одному…

Царствия тебе Небесного, отец Всеволод! Помолись в Селениях Горних о нас грешных!

Глава Союз Православных Хоругвеносцев, Председатель Союза Православных Братств, представитель Ордена святого Георгия Победоносца и глава Сербско — Черногорского Савеза Православних Барjактара

Леонид Донатович Симонович — Никшич

СтраныРоссия
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