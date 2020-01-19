В праздник Крещения Господня Святейший Патриарх Кирилл совершил Литургию и чин великого освящения воды в Богоявленском соборе в Москве

19 января 2020 года, в Неделю 31-ю по Пятидесятнице, праздник Святого Богоявления — Крещения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию святителя Василия Великого и чин великого освящения воды в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове г. Москвы, — сообщает Патриархия.ru.

Его Святейшеству сослужили: митрополит Старозагорский Киприан (Болгарская Православная Церковь); архиепископ Верейский Амвросий, наместник Сретенского ставропигиального монастыря, ректор Сретенской духовной семинарии; епископ Истринский Серафим, председатель Синодального отдела по делам молодежи; епископ Солнечногорский Алексий, наместник Данилова ставропигиального монастыря; протоиерей Александр Агейкин, настоятель Богоявленского кафедрального собора г. Москвы; архимандрит Вассиан (Змеев), представитель Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Болгарском; протоиерей Сергий Точеный, благочинный храмов Богоявленского церковного округа, настоятель храма апостола Иакова Заведеева в Казенной Слободе г. Москвы; протоиерей Димитрий Рощин, руководитель Управления по работе с общественными организациями Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, настоятель храма святителя Николая Мирликийского в Новом Ваганькове, на Трех горах г. Москвы; протоиерей Димитрий Димитров (Болгарская Православная Церковь); протоиерей Живко Желев (Болгарская Православная Церковь); духовенство г. Москвы.

В алтаре молился почетный настоятель Богоявленского кафедрального собора г. Москвы протопресвитер Матфей Стаднюк.

На богослужении присутствовали члены болгарской делегации, сопровождающие митрополита Старозагорского Киприана. Делегация посещает Москву в связи с участием архиерейского хора кафедрального собора Старозагорской митрополии в X Московском Рождественском фестивале духовной музыки.

Также в храме присутствовали: председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по международным делам Л.Э. Слуцкий; председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений С.А. Гаврилов; Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Болгария в Российской Федерации Атанас Крыстин; заместитель министра энергетики РФ А.Ю. Инюцын; первый заместитель председателя Московской областной Думы Н.Ю. Чаплин; глава управы Басманного района г. Москвы И.В. Лесных; академик РАН А.Г. Чучалин; заместитель председателя совета директоров ПАО «Фосагро» А.Г. Гурьев; генеральный директор ПАО «Фосагро» А.А. Гурьев; генеральный директор ООО «Сибур» М.Ю. Карисалов; народный артист РСФСР М.И. Ножкин.

Богослужебные песнопения исполнили хор Богоявленского собора под управлением Александра Майорова и Архиерейский хор кафедрального собора Старозагорской митрополии под управлением Марии Колевой (Болгария).

Патриаршее богослужение транслировалось в прямом эфире на телеканале «Союз».

На сугубой ектении были вознесены прошения о единстве Православной Церкви и сохранении Церкви от разделений и расколов.

За Литургией Святейший Владыка рукоположил в сан пресвитера диакона Василя Орехова, клирика храма сщмч. Антипы на Колымажном Дворе г. Москвы.

Проповедь по запричастном стихе произнес протоиерей Владимир Сахаров, клирик храма равноапостольных Константина и Елены в Митине г. Москвы.

По заамвонной молитве при пении тропарей «Глас Господень на водах» священнослужители вышли в центр храма, где Святейший Патриарх Кирилл совершил великое освящение воды.

По окончании богослужения Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к верующим с Первосвятительским словом.

Во внимание к трудам по спасению жизни людей и в связи с 80-летием со дня рождения Святейший Патриарх Кирилл наградил академика РАН, профессора, доктора медицинских наук, заведующего кафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, председателя Российского респираторного общества, члена исполкома Общества православных врачей России А.Г. Чучалина орденом святого благоверного князя Даниила Московского I степени.

«Еще раз всех с праздником! Хотел бы сердечно приветствовать владыку митрополита Киприана из братской Болгарской Церкви, который сослужил мне вместе с духовенством. Я рад возможности вместе с ним совершить Божественную службу и заверить его, что в сердцах русских православных людей всегда хранятся вера и братские чувства в отношении православного болгарского народа. Пусть славянское братство, пусть особые отношения между болгарами, русскими сохраняются для укрепления всего Православия и особенно для укрепления веры в православных народах», — сказал в завершение Предстоятель Русской Церкви.