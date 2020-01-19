В Крещенский сочельник Святейший Патриарх Кирилл совершил Литургию в Храме Христа Спасителя

18 января 2020 года, в субботу пред Богоявлением, в навечерие Богоявления (Крещенский сочельник), Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве, — сообщает Патриархия.ru.

Его Святейшеству сослужили: архиепископ Егорьевский Матфей, управляющий Северо-Восточным и Юго-Восточным викариатствами г. Москвы; епископ Истринский Серафим, председатель Синодального отдела по делам молодежи; протоиерей Михаил Рязанцев, ключарь Храма Христа Спасителя; архимандрит Алексий (Туриков); столичное духовенство.

На богослужении присутствовал председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений С.А. Гаврилов.

Богослужебные песнопения исполнил Патриарший хор Храма Христа Спасителя (регент И.Б. Толкачев).

На телеканале «Союз» шла прямая трансляция Патриаршего богослужения.

На сугубой ектении были вознесены прошения о единстве Православной Церкви и сохранении Церкви от разделений и расколов.

За Литургией Святейший Владыка рукоположил в сан пресвитера диакона Николая Левшенко, клирика храма святителя Николая Мирликийского в Кузнецах г. Москвы.

Проповедь перед причастием произнес иерей Антоний Новиков, клирик храма Преображения Господня в Тушине г. Москвы.

По окончании Литургии была совершена великая вечерня праздника Крещения Господня (Богоявления) с чином великого освящения воды.

По возгласе молитвы главопреклонения для освящения воды Предстоятель Русской Православной Церкви, архиереи, духовенство и верующие перешли из верхней церкви Храма Христа Спасителя в Преображенскую (нижнюю) церковь кафедрального собора. В приделе в честь Тихвинской иконы Божией Матери нижнего храма Святейший Патриарх Кирилл совершил чин великого освящения воды.

Предстоятель Русской Православной Церкви поздравил верующих с сочельником и наступающим праздником Богоявления:

«Дорогие Преосвященные владыки, отцы, братья и сестры!

Всех вас сердечно поздравляю с великим праздником Богоявления Господня. Мы именуем этот праздник Богоявлением неслучайно, потому что через страдания, крест и смерть Спасителя, через Его Воскресение явлена была миру и роду человеческому благодать Божия, отнятая еще в раю после свершения первородного греха прародителями.

Сегодня, как и две тысячи лет назад, мы можем свидетельствовать о том, что благодать Божия не была тщетна. Кому-то, может быть, кажется, что она недостаточно эффективна. Кто-то требует немедленных результатов, немедленного чуда. Но мы знаем, что благодать и сила Божия предназначены не для того, чтобы удивлять и поражать воображение людей, но для того, чтобы духовно оплодотворять каждого человека, и усваивается благодать по мере нашей с вами готовности, по мере нашего стремления и желания ее обрести.

Господь, не нарушая человеческой свободы, протянул роду человеческому, несмотря на совершенный грех, Свою спасающую десницу. И мы знаем, что благодать Божия реально действует в человеческой жизни, она реально совершает чудеса, она реально из камней сих соделывает детей Аврааму, как говорит о том Слово Божие (см. Мф. 3:9). Сила благодати Божией беспредельна, и только воля человека может ее ограничить. Если человек не желает принимать благодать, если он закрывает свое сердце от веры в Господа, если он не считает, что благодать ему нужна, то благодать не дается ему всуе. Но в ответ на молитвы, на веру, на стремление человека открыть свое сердце навстречу Господу благодать подается через Церковь Духа Святого, Который и действует, и прикасается к каждому из нас.

Силой благодати да поможет нам Господь преодолевать неправду нашей жизни, бороться с грехами, стремиться к горнему, никогда не отчаиваться и верить, что этой силой мы спасаемся. «Благодатью вы спасены через веру, — говорит апостол Павел, — но сие не от вас, Божий дар, дабы никто не хвалился» (см. Еф. 2:8-9). Именно так мы и должны воспринимать дар благодати Божией, уповая на великую милость Божию, которая способна преобразовать нашу жизнь и открыть перед нами врата вечности. Аминь».

Сегодня вечером, в канун праздника Святого Богоявления — Крещения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит всенощное бдение в Богоявленском кафедральном соборе г. Москвы.