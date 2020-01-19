Духовная жизнь

Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий: Беззаконное правительство — вон!

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Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий
Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий

По всей Черногории продолжаются акции протеста, крестные ходы и молебны в связи с принятием дискриминационного закона, ущемляющего права Сербской Православной Церкви. По решение епископского совета Черногории эти молитвенные ходы проходят теперь по четвергам и воскресениям.

На последнем молебне и крестном ходе в Тивате 16 января митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий заявил, что принятый закон – это открытое гонение и преступление. «Мы просили правительство и скупщину не совершать этого беззакония», – сказал митрополит подчеркнув, что даже безбожники после Второй мировой войны не решались на подобное.

«В эти дни стало понятно, что подавляющее большинство народа против этого беззакония. Народ призывает власть, называющую себя народной, отменить этот антицерковный и антинародный закон. Если она послушает народ, то подтвердит, что это по-настоящему народная власть. А если она поддерживает беззаконие, то я, как митрополит, говорю: «Беззаконное правительство — вон !»

«Если это народная власть, то пусть это подтвердит! В противном случае пусть слезет с народных плеч», – заявил митрополит Амфилохий.

«Когда нас освободят от этого богоубийственного и братоубийственного закона, – подчеркнул архиерей, – то мы сможем по-братски обняться все вместе, не взирая на нашу веру».

Молебны и крестные ходы охватили всю территорию Черногории, акции поддержки проходят по всей Сербии и республике Сербской. В Черногории в акциях приняли участие от 120 до 150 тысяч человек.

ИсточникПравославие.Ru
СтраныСербия Черногория
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