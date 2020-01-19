Меры улучшения демографической ситуации в России

Председатель Комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский считает, что одним из ключевых в Послании Президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному Собранию было заявление о том, что судьба России и ее исторические перспективы зависят от демографии.

По мнению сенатора, меры, предложенные главой государства, будут способствовать сбережению людей и позволят молодым семьям получить существенную материальную поддержку.

«Бесплатные школьные завтраки для школьников младших классов, маткапитал 460 тысяч рублей при рождении первенца плюс 150 тысяч рублей при рождении второго ребенка, списание ипотеки на 459 тысяч рублей при рождении третьего, строительство яслей на 100 тысяч мест в следующем году – эти меры всецело поддерживаю, а также считаю, что прежние решения дали свои позитивные результаты», — заявил Валерий Рязанский.

Глава профильного Комитета СФ высоко оценил инициативу об оказании государством адресной помощи родителям, у которых есть дети в возрасте от трех до семи лет. «Честно говоря, в народе давно ждали такого решения. Ежемесячная материальная поддержка — одна из самых эффективных мер».

Сенатор также отметил важность решения об обеспечении учеников с первого по четвертый классы бесплатным горячим питанием в школах. «Таким образом, в семейном бюджете родителей исчезнет эта статья расходов», — сказал Валерий Рязанский.

Требование Президента Российской Федерации, обращенное к главам регионов, о недопущении ситуаций с перебоями в поставках жизненно важных лекарств парламентарий назвал очень актуальным, добавив, что срыв конкурсных процедур не принимается как объяснение причин отсутствия лекарств, — сообщили нам в Совете Федерации РФ.

В этом году, как отмечалось в Послании, должен начать работать единый сквозной регистр получателей препаратов, которые предоставляются бесплатно или с большой скидкой по квоте. Также принято решение, обязывающее организации здравоохранения ввозить отдельные лекарственные препараты, которые пока не имеют регистрации в России, заметил Валерий Рязанский.

«Президент попросил глав регионов отладить работу так, чтобы родители больных детей не оказывались в безвыходной ситуации. Могу подтвердить крайнюю важность этого решения, основываясь на письмах граждан, которые мы часто получаем в Совете Федерации», — добавил сенатор.

Законодатель согласен с предложением главы государства об изменении в новом учебном году порядка приема в вузы по медицинским специальностям: при этом значительно увеличивается число квот на целевой прием, которые будут формироваться по заявкам регионов. «Они, в свою очередь, должны предоставить гарантию трудоустройства будущим выпускникам и создать необходимые условия, в том числе, для проживания специалистов, особенно на селе», — заключил парламентарий.