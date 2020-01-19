Черногорские страницы («Черногорский Апокалипсис»)

Кажется, мало, кто из нас понимает насколько серьезные события происходят сегодня – а я пишу это 02.01.2020 – в Черногории. Центр всех событий, конечно, город моей второй родины – Никшич. А происходит там, то же, что происходило у нас в 1917 году – «экспроприация», т. е. ограбление т. н. большевиками – Сербской Православной Церкви, и её, Церкви – уничтожение. Всё буквально один к одному. Только вместо Владимира Ленина теперь президент Черногории, тайный коммунист Миле Джуканович. Даже среди его «преторианцев», т. е. среди полиции Черногории нет единства. Уже есть примеры перехода отдельных полицейских на сторону народа.

Но радоваться рано. Те, кто стоят за уничтожением Сербской Церкви в Черногории, не отступят. Ибо они фанатично служили, служат и будут служить отцу их – Дьяволу – Сатане – Люциферу… Да, то, что сегодня, в самом начале 2020 года происходит в Черногории есть лишь начало Балканского Апокалипсиса.

У нас, как я уже написал, многие не совсем осознают серьезности событий. Хотя, не все, – есть и знающие, и понимающие. Вот, например, одна из таких «понимающих» статей:

Религиозная война в Черногории? За что и против кого? И причём тут Украина?

Дмитрий Скворцов

В ночь на 27 декабря на улицы городов Черногории вывалили десятки тысяч граждан, заблокировав главные дороги.

Только в столице – Подгорице две тысячи верующих вышли на крестный ход. В три часа ночи их остановил полицейский заслон на центральном городском мосту, где и продолжилось молитвенное стояние.

В знаменитых курортных Будве и Герцег-Нови стихийный порыв поддержали городские власти. В тоже время полицейские избили благословлявшего протестующих епископа Мефодия – настоятеля монастыря Рождества Богородицы в Цетинье, одного из самых посещаемых в Черногории.

Причиной волнений стал принятый парламентом Закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин». Власти (представленные исключительно антисербскими политиками) не скрывают, что направлен данный акт исключительно против Сербской православной церкви – единственной канонической структуры, действующей на территории Черногории.

В чём суть антицерковного закона

Согласно принятому акту, православные храмы, монастыри и другие религиозные объекты, построенные до 1 декабря 1918 г., могут быть переведены в государственную собственность. Это произойдёт в том случае, если религиозная община не докажет право собственности на объект. «Обоснование» для этого законодатели отыскали в актах времён Княжества и Королевства Черногории (1852 – 1916 гг.). По ним государство в тот период было обязано материально поддерживать религиозные объекты.

Противники закона выдвигают следующие контрдоводы.

1. Подавляющее большинство из семи сотен православных храмов Черногории к указанному периоду были давно уже (с IV в. н.э.) построены церковью. И даже во второй половине XIX в., в случае дополнительной помощи государства, строились они в основном на средства той же Сербской церкви и её верующими.

2. Юридический учет религиозных объектов до XIX в. не велся либо документы о праве собственности в прошлых веках не сохранились.

3. Значительное число храмов не имеет вообще никакого отношения к Княжеству и Королевству Черногории, поскольку с 1852 по 1916 гг. находились на территории других государств (например, весь регион Которского залива вплоть до Будвы).

4. Обширные (по Черногорским меркам) территории севернее г. Мойковац вошли в состав страны только в 1913 г., то есть всего за 3 года до фактического конца существования Королевства Черногории.

Однако аргументы эти не имеют действия по той главной причине, что принятие закона – акт политической воли. «Наша задача – возрождение Черногорской православной церкви», – заявил президент Черногории Мило Джуканович. Сам он, при этом – убеждённый атеист (бывший член ЦК компартии Югославии, потомственный коммунист, а потому, естественно, даже не крещённый).

«Черногорская православная церковь» («ЧПС»), это непризнанная мировым православием самопровозглашённая структура – аналог «Украинской православной церкви – Киевского патриархата» («УПЦ-КП»). История «ЧПЦ» также начинается в 90-х. Возглавляет её Мираш Дедеич. Его в своё время отчислили из Московской духовной академии. Не будучи принятым в клир Сербской церкви, Дедеич перешел в Константинопольский патриархат, но вскоре и там был запрещён в служении. В эти годы жена обвинила его в измене и расторгла брак. Неженатый статус открыл Дедеичу дорогу в «епископат» т.н. «Болгарской патриархии» – ещё одном непризнанном образовании, ныне упразднённом Болгарской властью.

На 2015 г. в «ЧПС» насчитывалось 25 «священников» (практически все по разным причинам были уволены из Сербской церкви). Но ещё в 2007 году данная структура заявила, что «начинает борьбу за возвращение всех религиозных объектов, которыми пользуется Сербская православная церковь в Черногории, построенных до 1920 г. или финансированных из бюджета Черногории после этой даты».

Очевидно, именно в силу политической воли и открытого лоббирования «национальной церкви», в подписанном Джукановичем Законе прописаны нормы, вступающие прямое противоречие с национальным законодательством. Так, чтобы максимально упростить и ускорить национализацию, споры в отношении церковного имущества будет решать не суд, а госуправление по недвижимости.

Кроме того, автоматически продлена конфискация церковного имущества, которое было отобрано у Сербской церкви во времена коммунистической Югославии.

Что стало детонатором бунта

Парламентское большинство во главе со спикером отклонило абсолютно все 117 изменений в закон, внесенных оппозицией. Не прошла даже поправка, в которой предлагалось руководствоваться конституцией Черногории и ратифицированными международными договорами. Заседание транслировалось на сайте скупщины, и с каждой отклонённой поправкой ситуация в обществе (а более 80% черногорцев относят себя к канонической церкви) накалялась. Взрыв негодования случился, после того как спикер скупщины Иван Брайович отказался перенести заседание на следующий день, видимо опасаясь, что днём массовость протестов будет на порядок выше. Протест депутатов — противников закона был тут же нейтрализован: несколько десятков «людей в штатском» арестовали всех 18 депутатов оппозиционной коалиции «Демократический фронт» и пятерых административных сотрудников парламента.

Следует сказать, что перед этим кто-то бросил в зал пробитый баллончик со слезоточивым газом. Лидер черногорского движения «Анти-НАТО» Игор Демьянович считает, что это была провокация спецслужб: «В здании скупщины весь день провел Зоран Лазович — многолетий серый кардинал службы безопасности. Как сообщает белградская газета “Информер”, Лазович в коридоре парламента отвесил оплеуху главе правительства Душко Марковичу, “огорченный”, как говорят, тем, что Маркович пошел на переговоры с Митрополитом Черногорско-Приморским Амфилохием».

Известный черногорский юрист Зоран Чворович заявляет, что в конфликте задействована не только служба безопасности, но и «джукановичевская мафия, которая контролирует торговлю наркотиками и недвижимостью». И, вероятно, «их рук дело» – покушение на популярнейшего черногорского оппозиционера Миодрага Давидовича, рассматриваемого как вероятного лидера протестов. Дело в том, что в преддверии рассмотрения Закона, церковь созвала 21 декабря т.н. церковно-народный собор. Несмотря на проливной дождь, его пришлось проводить на площади перед собором – верующих собралось до 20 тысяч.

Заранее было известно, что на соборе выступит церковный благотворитель и спонсор музея «Стари Брод», посвященного жертвам усташского террора, предприниматель Давидович. Но 11 декабря он был ранен снайпером. «Исполнители покушения на Давидовича и ныне не привлечены к ответственности, а почти полное отсутствие следов, сожженное оружие и автомобиль, на котором они скрылись, указывают на серьезную организацию, – считает Игор Демьянович.

Прецедент для Украины?

Через 10 месяцев в Черногории должны пройти парламентские выборы и антицерковный закон не может не ударить по рейтингу партии власти, ведь Сербская церковь – институция, которой доверяет большинство граждан государства. Так зачем же такой политический динозавр Балканского масштаба как признанный прагматик Джуканович протолкнул данный акт? Ответ, видимо следует искать в визите месяц назад в Черногорию уполномоченного Госдепа США по вопросам международной религиозной свободы Сэма Браунбэка.

Речь идёт о том самом Браунбэке, который в прошлом году посетил Фанар за четыре дня до того, как Варфоломей принял к рассмотрению прошение Порошенко и Верховной рады об «автокефалии церкви Украины». Тот же Браунбэк затем лично заверил Порошенко и тогдашнего спикера Парубия, что США будут рады помочь в имплементации решения о создании «единой поместной церкви».

И именно после визита Браунбэка в Черногорию Закон «О свободе вероисповедания» появился в повестке парламента, стремительно пройдя все комитеты. Хотя первые общественные слушания по законопроекту проходили еще в 2015 году, в июне этого года законопроект был отозван.

Стратегически, ослабление Сербской православной церкви выгодно как США (ведь СПЦ твёрдо поддерживает Русскую церковь в её противостоянии Фанару), так и сербофобу Джукановичу (черногорские прихожане СПЦ продолжают считать себя сербами, а не отдельной черногорской национальностью). Следовательно, Сербская церковь в Черногории рассматривается как естественно сложившийся агент влияния «Сербского мира». Но срочность, скорее всего в том, что именно сейчас – на фоне углубления отношений Белграда с Москвой, Сербия все более заявляет себя самостоятельным игроком на Балканах – впервые после 90-х, когда РФ в силу собственной слабости не могла выступить ей союзником.

Что же касается реальности признания «ЧПС» Фанаром, это возможно в любой момент (например, если участники намеченного на февраль межправославного совещания под председательством Иерусалимского патриарха окончательно станут на сторону Москвы в вопросе непризнания «ПЦУ»). Да, Варфоломей в последние пару лет сделал несколько заявлений в поддержку единства Сербской церкви, но вплоть до 2017 года такие же заявления делал он и в поддержку единственно каноничной на Украине УПЦ (МП). Это не помешало ему уже в 2018 г. заявить о неканоничности пребывания УПЦ (МП) на территории Украины.

И если модель признания «ПЦУ» может быть вполне использована для признания «ЧПЦ», то опыт имплементации черногорского Закона «О свободе вероисповедания» может быть вполне задействован украинской властью после окончательного вступления в действие украинского Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях (чей центр управления находится в стране, признанной парламентом Украины страной-агрессором)». Сейчас действие закона приостановлено решением Верховного суда, но в случае возвращения к власти на Украине инициаторов закона, вряд ли суд продолжит мешкать с вынесением окончательного решения.

Порошенко уже в рамках последней президентской кампании не раз заявлял, что «Русской церкви нечего делать на Украине». А законодатели от БПП были ещё откровеннее.

В Московской патриархии также усматривают схожесть ситуаций с украинским и черногорским законами. «Сербская церковь, комментируя принятие этого закона, отметила, что он принят для того, чтобы отдать их храмы черногорским раскольникам, – рассказал секретарь по межправославным отношениям отдела внешних церковных связей МП о. Игорь Якимчук. – Сейчас у них («ЧПЦ», – Д.С.) практически нет поддержки народа. К ним никто не ходит. А вот если отобрать храмы у канонической церкви и передать раскольникам, то кто-нибудь, может, в эти храмы по привычке и придет. Эта ситуация очень напоминает то, что произошло на Украине».

Но в Черногории не все считают, что это первоочередная задача власти. «Джуканович не намеревается просто взять и насильственно захватить святыни, чтобы передать т.н. Черногорской православной церкви», – уверен профессор Чворович. По его мнению, Закон – это рычаг давления на Черногорскую митрополию Сербской церкви, «чтобы довести её до состояния полной неуверенности — правовой и финансовой беззащитности и, в то же самое время, – до состояния зависимости от милости отдельных представителей государственной власти».

«Епархии Сербской церкви в Черногории будут формально лишены права собственности на самые важные храмы, самые большие святыни, так же, как и на самые большие источники дохода, так как Сербская Церковь будет в соответствии с Законом облагаться налогом. Кроме того, будут продолжаться преследования священников и монахов, которые не являются уроженцами Черногории», – заключает юрист.

И уже до принятия Закона из Черногории было выдворено в Сербию около пятидесяти служителей СПЦ.

Получится ли ликвидировать каноническую церковь?

Премьер-министр Черногории Душко Маркович после встречи с митрополитом Черногорским Амфилохием (сам факт которой вызвал недовольство Службы безопасности и вылился в инцидент в кулуарах парламента), раскрыл содержание той беседы: «Я спрашивал митрополита, неужели он действительно думает, что у государства не хватит сил остановить и разбить незаконную интервенцию на своей территории. У нас есть такая сила – можем это сделать за один день, за одну ночь».

Получится ли блицкриг?

Уже сейчас при каждом приходе организовываются силы самообороны. Поэтому всё это может вылиться в затяжное противостояние. «Это может произойти уже в самой ближайшей перспективе, когда власти Черногории попытаются отобрать любую церковь у Сербской Православной Церкви. Особенно, если это будет какая-то известная церковь. Например, Цетинский монастырь или монастырь Острог, – считает балкановед Олег Бондаренко. – В этом случае прихожане выйдут на защиту и будут стоять до конца. И никакая полиция просто так их не разгонит. А с учетом того, что это Балканы, и там очень много оружия у людей, они придут не с пустыми руками. Так что Джуканович открыл ящик Пандоры».

А вот «заявление» Союза Православных Хоругвеносцев, сделанное нами в последнее воскресенье 2019 года – 29 декабря:

Служба информации Союза Православных Хоругвеносцев и Союза Православных Братств

СОЮЗ ПРАВОСЛАВНЫХ ХОРУГВЕНОСЦЕВ,

СОЮЗ ПРАВОСЛАВНЫХ БРАТСТВ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Знамена Сатаны наступают! (заявление Союза Православных Хоругвеносцев о событиях в Черногории)

Вчера, в воскресенье, 29 декабря 2019 года – последнее воскресенье уходящего 2019-го! – Хоругвеносцы провели Итоговое Собрание года, составление планов на год грядущий – Что год грядущий нам готовит – что ждет нас: мир или война? – И будет тьма ещё суровей, или развеется она?

В начале Собрания была наша акция протеста против решения правительства Миле Джукановича о передаче монастырей и всех святынь от Сербской Православной Церкви новоявленной незаконной т. н. Церкви черногорской. Глава Союза Православных Хоругвеносцев Леонид Донатович Симонович-Никшич:

– Надо сказать, что мiровая масонерия всё более и более наглеет. Сначала они отделили Черногорию от Сербии, затем образовали отдельный черногорский народ и отдельный черногорский язык. Потом искусственно создали черногорскую Церковь. И вот теперь, в конце 2019 года – они отнимают все святыни у Сербской Православной Церкви и хотят передать их «Церкви черногорской»!

Но народ восстал. И в Черногории, и в Сербии. Даже мусульмане на стороне Сербской Церкви. Му–суль–мане!.. А масоны против. Вот и началась последняя религиозная война в «пороховой бочке Европы» – на Балканах! – заявил Леонид Донатович, и продолжил:

Очень интересную и по-моему совершено верную мысль выразил один из священников Сербской Православной Церкви. Вот статья, которую в «Сети» опубликовали на сайте «Светосавцы Франкфурт»:

Важно!

Сегодня отец Драган Павлович, священник Храма Св. Иоанна Крестителя на Центральном кладбище заявил, что главная цель черногорской клики, а также истинная причина отбирания имущества Сербской Православной Церкви – это захват Десницы Святого Иоанна Крестителя, которой он крестил Господа. За это президенту Мило Джукановичу обещаны огромные суммы денег, которыми он сможет расплатиться со своими непомерными долгами. Такова цена Десницы Пророка Иоанна.

Братья и сестры!

Если это произойдет, то это точно начало Конца Света. Начинаются события, о которых говорил и старец Тадей, и старец Гаврило из Бошняна. Начнется последняя битва Христа с Антихристом. А мы своими делами сможем показать кто мы и что мы. Да, или мы воины Христовы, или мы комедианты, играющие в Православие. Действительно ли мы облеклись во Христа или только надели христианские маски. Прольем нашу кровь за Него, доказав, что воистину приняли Христа и носим Его в своей душе. Да поможет нам Господь претерпеть до конца и вытерпеть всё ради Него.

Аминь, – констатировал священник о. Драган Павлович.

Вот такой текст Последних времен . . .

От имени СПХ добавим:

Да, это уже не шутки. Уже полиция Черногории избила ногами епископа Диоклийского Мефодия, и он лежит в больнице. Причем, все находятся, так сказать, в «безвыходном положении». Церковь не отступит и пойдет на мучения. Но и Миле Джуканович не может отступить, иначе ему тоже придется терпеть «мучения» от «своих». . .

Вот, мы, Хоругвеносцы, 29 декабря, на День рождения Святителя Василия Острожского и в канун Дня мученической кончины Григория Ефимовича Распутина выступили со следующим заявлением, которое и сняли на видео. Глава Союза Православных Хоругвеносцев сказал:

– Во Имя Отца,

и Сына,

и Святаго Духа!

Сегодня у нас день особенный. Сегодня, 29 декабря, День рождения Святого Василия Острожского. В этот день он родился. Это величайший святой Православия, Сербии и Сербской Православной Церкви и величайший Святой Черногории, к которому идет непрестанное паломничество православных в монастырь Острог.

В Черногории происходят совершенно невероятные события. Правительство во главе с Мило Джукановичем решило отобрать у Сербской Православной Церкви всё имущество, все святыни, и передать всё это новоявленной Черногорской лже-церкви, которой, по сути дела, не существует. И это делается, как заявил один священник, для того, чтобы забрать из Цетиньского монастыря Святого Петра Цетиньского величайшую Святыню Православия – Десницу Святаго Пророка Божия – Иоанна Предтечи. Ту самую Десницу, которой он крестил Господа Бога нашего Иисуса Христа.

Всё это делается именно для этого. И эту Священную Десницу хотят выставить на торги, на каком-нибудь очередном «Сотбис». Выставить на продажу, на которой, кто даст больше денег, тот и заберёт величайшую святыню Православия.

То есть совершается величайшее кощунство против Православия и всей Православной Церкви. Не только в Черногории и не только в Сербии, а, подчеркиваю, всего Православия. И шире – всего Христианства. Ибо это самая Великая наша Святыня – Десница Иоанна Предтечи.

И мы, Хоругвеносцы, сегодня выражаем свой протест против того, что делает Миле Джуканович, президент Черногории, который уже подписал указ о том, что все святыни, все храмы, и все монастыри будут конфискованы, или, как говорили большевики «экспроприированы». У Сербской Православной Церкви, и переданы новоявленной лже-церкви черногорской.

Мы, Хоругвеносцы, шли Царским Крестным Ходом в Сербии и Черногории. Были во всех монастырях в Цетинье у митрополита Амфилохия, в Никшиче у епископа Иоанникия. Там самые серьёзные дела происходят сейчас именно в Никшиче, и самые святые дела там происходят. Монастырь, где подвизался Св. Василий, находится рядом с Никшичем. Это родина моих предков по отцовской линии: Никшич, гора Требица, и там живет племя Старых Требишан, из которого происходит священник Радо Симонович – Никшич, мой прямой предок, который служил в Горней (Верхней) и Дольней (Нижней) Мораче, в монастырях, которые и были созданы Неманичами.

Мы, Русские Хоругвеносцы, сегодня, 29-го декабря, в День рождения Св. Василия Острожского, и собрались для того, чтобы выразить протест против указа, который подписал Миле Джуканович, который возможно, и сам того не понимая, работает по сути дела против Христа, против Христианства, работает на мiровую масонерию, на весь международный сио-, извините, сатанизм.

Поэтому мы, русские Хоругвеносцы, поддерживаем наших братьев Черногорцев и Сербов, которые сейчас там начали величайшее движение по защите Сербской Православной Церкви и Десницы Иоанна Предтечи.

И дай, Бог чтобы Его Десница, со временем, вернулась к нам, в Россию, как это было при Императоре Павле Петровиче, убиенном Мученике, которого мы, Хоругвеносцы, прославляем во святых.

Прославляем в настоящее время. Одна икона уже написана – наши другом, художником Михаилом Михайловичем, сейчас пишется вторая, и мы надеемся, что Десница Иоанна Предтечи вернется в Россию и, таким образом, мы – Православные Черногорцы, Сербы и Русские не отдадим её в руки международных сатанистов.

Святый Предтеча и Пророче Божий Иоанне Крестителю – моли Бога о нас!

Глава Союз Православных Хоругвеносцев, Председатель Союза Православных Братств, представитель Ордена святого Георгия Победоносца и глава Сербско — Черногорского Савеза Православних Барjактара

Леонид Донатович Симонович — Никшич

Да, что и говорить, у нас, Хоругвеносцев, многое, очень многое связано с Сербией, Черногорией и Сербской православной Церкви. А в моей личной жизни особенно. Ибо по отцу, Донату Николаевичу, и деду Николаю Михайловичу, я принадлежу к Черногорскому племени Старых Требишан, искони веков живших и воюющих в Никшиче и его окрестностях. Вот, например, материалы наших контактов с Сербами и Черногорцами только в 2002 – 2004-м годах:

ДУХОВНАЯ БРАНЬ СОЮЗА ПРАВОСЛАВНЫХ ХОРУГВЕНОСЦЕВ

I

КОСОВО ПОЛЕ

В Косово горят монастыри. Уничтожаются Православные Храмы, убивают Сербов – всех подряд, без разбору. По сути начался тотальный геноцид Сербского народа. Очень жаль, что в 2002 году, во время нашей поездки в Сербию и Черногорию, нам так и не удалось попасть в Косово. Хотя мы очень хотели. Помним, наши представители позвонили туда, в Печский монастырь, и монахи нам сказали, что и рады бы видеть Русский Союз Православных Хоругвеносцев, только лучше не сейчас. Потому что мы приедем, потом уедем, а им потом еще один монастырь спалят… Ну, мы и не поехали. А вот теперь, в марте 2004 года, монастыри горят и без нас. В старинном Печском монастыре, в древней резиденции Сербских Патриархов, безо всякой охраны находится епископ Будемлянско-Никшичский Иоанникий Мичович. Сидит, как в осаде, со всех сторон обложенный озверевшими албанскими националистами. В городе Призрени сожгли богословию, что по-русски означает «семинария». Информационное агентство В-92 передало, что в Косово прошла «Хрустальная ночь Сербов». Группа албанцев пыталась прорваться в сербскую часть города, начались погромы, церкви в огне. В Косово из Боснии перебрасываются отряды KFOR, Великобритания направляет в Косово 650 солдат. Сербское население полностью эвакуируют из Косово.

Соответственно, реакция Сербов: в Белграде начались ночные безпорядки, ранено 33 полицейских, на стихийные ночные митинги вышло около десяти тысяч человек, подожжена белградская мечеть, разбушевавшаяся молодежь пыталась разгромить посольство США и ресторан «Макдональдс». Подобные стихийные выступления вспыхнули в Нише, Новом Саде, Лесковаце, Ягодине и Чачаке. Пока полыхала мечеть в Белграде, демонстранты подожгли также несколько припаркованных вокруг нее автомобилей. Разбушевавшаяся толпа скандировала: «Убей шип-та-ра! Убей шип-та-ра!». Обрушение горящей крыши минарета вызвала бурю восторга. Все это произошло в ночь с 17 на 18 марта 2004 года. Тогда же началась и «Хрустальная ночь Сербов». Врываясь в дома, албанцы начали выбрасывать всех поголовно. Кто не уезжал, тех убивали. Всех подряд, без разбора, началась массовая резня. В ответ на это запылала белградская мечеть. Митрополит Черногорский и Приморский пытался остановить толпу. Но она не останавливалась. Тогда, прямо с улицы, через телевидение, митрополит Амфилохий обратился к полиции: «Именем Патриарха! Именем Патриарха заклинаю Вас, остановите эту молодежь! Это же дети! Они не ведают, что творят. Они погибнут в этом зажженном ими огне!» Но «детей» еще долго не могли остановить. И не только в Белграде, но и Нише. Там этой ночью, как мы уже говорили, тоже сгорела мечеть…

Далее события будут развиваться вполне определенно. Из Косова – этой главной Героической Родины Сербов – будет произведена полная и окончательная депортация всех Сербов. Будут разрушены все Церкви и Монастыри, будет взорвана древняя Печская патриархия – современная резиденция Сербского Патриарха Павла. Но война на этом не окончится. По планам люциферианского сионо-масонского тайного мирового правительства Сербы (как и Русские) должны быть уничтожены все до единого. Ибо на Земле есть только две «самые непокорные» нации, сохраняющие Православный Завет, — наш Русский Завет Куликова Поля и их Сербский Завет Поля Косова…

А потому, мы с вами, братья и сестры, вступили в новую эпоху – ОГНЕННУЮ эпоху всемирной мировой бойни. И началась она зримо с двух пожарищ – в Москве, так что зарево было видно аж из Крылатского, — полыхал Манеж, и в Белграде и Нише, где в ночь с 17 на 18 марта горели две мусульманские мечети. Война будет жестокой и кровавой, война будет воистину ОГНЕННОЙ. Спасение Русских только в одном: не отрекаться от Русско-Сербского боевого Братства. Если отречемся, покинем Сербию, как в прошлый раз, — тогда погибнем и сами. Не отречемся, не уйдем, встанем на защиту Сербии от разжигаемого масонами албанского нашествия, тогда отстоим Сербию. А отстоим Сербию – отстоим и Россию… Таков Закон Войны. Братьев своих оставлять нельзя.

II

СОЮЗ ПРАВОСЛАВНЫХ ХОРУГВЕНОСЦЕВ

Союз Православных Хоругвеносцев создан в 1992 году по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна.

В 1992 году по благословению Владыки Иоанна было освящено наше первое сакральное «Знамя Священной Войны» в Троицком Соборе Александро-Невской Лавры, на раке со Святыми мощами Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского, в присутствии офицеров нашей Армии и Казачества. Чин освящения совершал архимандрит Платон, профессор Духовной Академии Троице-Сергиевой Лавры. Тогда же, в 1992 году мы совершили длительный Крестный Ход на теплоходе по Москва-реке, Оке и Волге, который закончился торжественным обходом Нижегородского Кремля с последующим входом в Кремль с нашими знаменами и хоругвями.

Немало пройдено нами с тех пор. Земли Великой, Малой и Белой Руси, Сербии и Черногории; города — Москва, Киев, Владимир, Нижний Новгород, Екатеринбург, Алапаевск, Казань, Дивеево и Саров, Псков, Сергиев Посад, Александров, Муром, Переславль-Залесский, Почаев и многие другие, монастыри — Троице-Сергиева Лавра, Свято- Успенская Киево-Печерская Лавра, Свято-Успенская Почаевская Лавра, Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, Александро-Невская Лавра, Серафимо-Дивеевский монастырь, Санаксарский монастырь, Боголюбский монастырь, Оптина Пустынь, Макарьевская Жабынская пустынь, Пермский Белогорский монастырь, монастыри Сербии и Черногории и многие-многие иные монастыри Святой Руси.

Союз на протяжении более 10 лет неустанно проводит Русские Монархические Крестные ходы в Третьем Риме — Москве на все священные даты, связанные с именем Святых Царственных Мучеников — 15 марта, в день явления Державной иконы Божьей Матери, 19 мая, в день рождения Государя Императора Николая II Александровича, 17 июля, в день изуверского убиения Царской Семьи, и в другие священные и памятные для Русских даты — 21 сентября, на празднование Рождества Пресвятой Богородицы — день Победы на Куликовом Поле, праздник, называемый нами — ДЕНЬ РУССКОЙ ПОБЕДЫ, 14 октября, на Покров Пресвятой Богородицы, 2 ноября, в день преставления нашего Небесного Духовника, Народного Вождя и Старца, который и сейчас руководит всеми нашими походами и делами — Святителя Иоанна, митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского.

В эти великие дни мы обязательно поём Акафист Державной иконе Божией Матери, Святому Мученику Царю Николаю, проводим Народное Собрание у памятника Святым равноапостольным Мефодию и Кириллу и идём торжественным Крестным Ходом на Васильевский спуск к Храму Василия Блаженного, где также торжественно завершаем наши праздники молитвами и заключительным Словом к Народу, которое, традиционно уже, произносит Почётнейший и самый заслуженный наш Русский Патриот, Глава Союза «Христианское Возрождение» Владимир Николаевич Осипов, в неразрывном сотрудничестве с которым мы работаем все эти годы.

В Москве хоругвеносцы также ежегодно проводят национальные патриотические шествия 9 мая — в день Победы над германскими захватчиками и 4 октября — в день расстрела защитников Белого дома в 1993 г.

Дважды в год мы приезжаем в обитель Игумена Земли Русской, Троице-Сергиеву Лавру, чтобы в дни памяти Преподобного Сергия Радонежского, 18 июля и 8 октября, обойти Крестным ходом Сергиев Посад.

Стало традицией ежегодно проводить Крестные ходы по центру Нижнего Новгорода совместно с патриотической организацией «Отчизна» 4 ноября — в день Празднования Казанской иконы Божией Матери и день Славы Нижегородского ополчения князя Дмитрия Пожарского и Козьмы Минина.

Каждый раз в начале июля братчики Союза отправляются в древнюю столицу Северной Руси — во Владимир, чтобы принять участие в Крестном ходе в Боголюбский монастырь на празднование Боголюбской иконы Божией Матери.

А сколько еще Крестных ходов, национальных шествий, молитвенных стояний и народных собраний, вечеров, паломнических поездок за плечами братчиков Союза! Вот лишь самые заметные события в нашей деятельности.

Дважды мы были на Русской Голгофе — в Екатеринбурге и на Ганиной Яме. Последний раз — в июле 2003 г., по благословению архиепископа Екатеринбургского и Верхотурского Викентия, на дни освящения Храма на Крови и 85-ой годовщины ритуального изуверского убиения Святых Царственных Мучеников.

В дни празднования 100-летия со дня прославления Святого Преподобного Серафима Саровского в конце июля — начале августа 2003 г. по благословению епископа Нижегородского и Арзамасского Георгия Союз Православных Хоругвеносцев возглавил многотысячный Крестный ход с мощами Преподобного, который прошел сначала из Дивеева в Саров, а потом из Сарова в Дивеево.

По благословению архиепископа Саранского и Мордовского Варсонофия хоругвеносцы приняли участие в торжествах по случаю прославления в лике святых Святого Праведного Воина-адмирала Феодора Ушакова, которое прошло в стенах Санаксарского монастыря в начале августа 2001 г.

В октябре 2000-го года у стен твердыни Православия на западных рубежах России — Свято-Успенской Почаевской Лавры — во главе с архиепископом Тернопольским и Кременецким Сергием на 500-летие города Почаева, на празднование Покрова Пресвятой Богородицы хоругвеносцы совершили торжественный Крестный Ход с монахами, прихожанами, паломниками и простым Народом.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и митрополита Тульского и Белевского Серапиона в июне 1999-го года состоялся грандиозный 12- дневный Крестный Ход на 200-летие Тульско-Белевской епархии, который начался с торжественного молебна в селе Монастырщино, рядом с Куликовым Полем, прошел через Тулу и другие 14 городов и поселков Тульской губернии, обошел многие монастыри, скиты, знаменитые пустыни, Макарьевскую Жабынскую пустынь и завершился в Оптиной пустыни, куда мы торжественно входили под колокольный звон.

В дальнейшем наши Крестные Ходы по городам и весям Святой Руси будут только нарастать. Мы ставим себе задачу пройти всю Россию вдоль и поперёк, от города к городу, от храма к храму, от монастыря к монастырю. Идти поднимать и собирать Русский народ, будить его от гипнотического сна. Идти навстречу восходу Русской Православной Самодержавной России…

III

Сербия

Да, именно так. Идти и идти Крестным Ходом по Святой Руси, отзываясь на все возможные предложения и приглашения. Хотя иногда, даже часто, мы едем куда-то впервые, как говорится, без предварительной подготовки. Такой была наша поездка в Сербию в июле-августе 2002 года. Ехали мы через Украину и также везли с собой Чудотворную Икону Святых Царственных Мучеников. Икона эта два года очень обильно, прямо потоками, мироточила и до сих пор сильно благоухает. Чудотворна же она потому, что в 2001 году, в Спасоелеазаровом монастыре недалеко от острова, на котором подвизался о. Николай, в том самом монастыре, где некогда старец Филофей провозгласил теорию «Третьего Рима», от этой иконы Святых Царственных Мучеников произошло настоящее чудо. Там была старушка, у которой после инсульта была парализована правая рука. Так вот она положила руку на икону и «по руке прошел огонь» — рука ожила. В этот вечер в монастыре был владыка Евсевий, который и засвидетельствовал исцеление, потом сам приложился к иконе и благословил нас словами: «Идите, поднимайте Народ Русский!» Вот мы идем и «поднимем» не только Русский народ, но и Сербский. Многие храмы и монастыри Сербии и Черногории посетила эта икона, и везде ее торжественно встречали: в Ковеле, в монастыре Архангела Михаила, Крестный Ход с иконой мы совершили вместе с монахами и настоятелем монастыря Епископом Порфирием, в Черногории Митрополит Черногорский и Приморский Амфилохий вышел из Цетиньского монастыря встречать икону в полном торжественном облачении, в монастыре Джурджеви Ступови недалеко от Белграда, к иконе прикладывался Сербский Патриарх Павел, потом мы служили с ней Литургию в монастырях Преображения и Введения Пресвятой Богородицы в Кадарском ущелье, потом служили в монастырях Челье и Милешево, потом в горном монастыре Острог, в приморском монастыре Подмайна в Будве. И везде икону встречали торжественно и радостно, и вся Сербия приходила прикладываться к ней. Точно так же было и на Украине в Киево-Печерской Лавре, в Почаевской Лавре и в женском монастыре Введения Пресвятой Богородицы в Черновцах, где нас особенно тепло и задушевно встречали сестры и матушка настоятельница игуменья Милетина. Особо хочется отметить три чудесных явления, произошедших с нами в Сербии, которые мы также относили к тому, что этим Сербским Крестным Ходом с нами шла Чудотворная Икона Святых Царственных Мучеников.

IV

Чудеса в Сербии

Удивительная история произошла с нами в Сербии в глубоком Кадарском ущелье, в глубине которого течет зеленоводная речка Морача, и само событие это удивительное произошло с нами глубокой ночью. Мы уже возвращались из Черногории в Белград. Да, итак, была глубокая ночь. Кругом ни души, только река Морача внизу, скалы вверху да непроглядная тьма кругом. Ночевать же было негде. Вспомнили, что где-то тут рядом в горах должен быть монастырь. Вдруг фары высветили указатель направо – вверх: «Монастырь Воскресенья». Повернули и долго поднимались по крутой узкой дороге вверх. Наконец, чуть ли не на вершине горы остановились. Впереди были белые ворота монастыря. Я вышел и увидел седобородого старца в подряснике. Объяснил ему, что мы Русские…

— Мы Русы, едем Большим Крестным Ходом по Сербии. С нами Чудотворная Икона Святых Царственных Мучеников. Она мироточит и благоухает. Нельзя ли нам переночевать?

Оказалось, монастырь очень бедный, и ночевать негде, а вот внизу, на той стороне, есть монастырь Ваведенья, там у них есть где, сейчас я позвоню… Я спросил старца, как его святое имя.

— Савва, — кратко ответил он. Потом позвонил, договорился и сказал нам, что там примут.

— Пошли, я провожу Вас на машине, а то Вы не найдете, — и позвал монахиню, чтобы села за руль.

И вот идем мы с ним к машинам в полной темноте, на вершине горы, только звезды мерцают высоко над Черногорией, и вдруг он меня спрашивает:

— Что, Православные, делать-то будем? Силы зла наступают. Почти весь мир завоевали… Что будем делать?

— Молиться будем, отче, на Бога уповать. Он все управит.

— А что мы будем делать?

— На Бога уповать! – повторил я.

— Управит, говоришь? А почему Он должен управить, если мы ничего не делаем? – переспросил о. Савва и добавил, – не управит, если мы не будем сражаться. Сражаться надо, а не ждать. Сейчас сражаться. Именно сейчас. Сегодня.

Русское «сегодня» по-сербски звучит как «данас», т.е. наше же древнерусское «днесь». Потом спустились на машинах вниз, в ущелье. Он указал, куда нам ехать. Я объяснил водителю, повернулся, чтобы попрощаться, но на том месте, где стоял отец Савва, никого не было… Человек, даже очень молодой, не мог испариться с такой скоростью, а это был пусть и крепкий, но глубокий старик… Так главный Святой Сербии Святой Савва Сербский благословил нас, Русских Хоругвеносцев, на брань с Мировым Порядком. Страшно важно это Благословение для нас.

Второй «случай» произошел в Черногории, недалеко от древнейшего монастыря Дуга Морачка… Тоже ехали ночью по ущелью и тоже не знали, где приклонить наши главы. Вдруг видим, свет горит. Я говорю: стоп, останавливаемся. Выходим и глазам не верим. Посреди ущелья стоит иконная лавка, и свет в ней горит. В лавке сидит молодой человек по имени Иоанн. Мы его спросили, не знает ли он, где нам переночевать. Он куда-то позвонил и там сказали, что за нами сейчас приедут. И приехала на машине в черном подряснике послушница Татьяна и отвезла нас через мост в монастырь Дуга Морачка, где настоятельницей матушка Иоанна, которую мы, хоругвеносцы, на трех машинах сопровождали весной 2001 года в Дивеево, Боголюбово и Владимир… Десять дней тогда длилась наша поездка. С матушкой Иоанной еще была ее знакомая черногорка Ядранка из Подгорицы. Да, вот так, ночью — было 01.30 — как сейчас помню, мы останавливаемся посреди дороги и сразу попадаем в монастырь, где настоятельницей именно матушка Иоанна. Нас, конечно, очень тепло встретили…

Третий же же чудесный случай произошел в главном монастыре Черногории, в ее древней столице Цетинье, сразу после службы Святым Царственным Мученикам, которую служил Митрополит Черногорский и Приморский Амфилохий. Торжественно отслужив службу, мы спустились вниз в прохладную каменную кафану. Там монахи подали нам кафу и холодный со льдом оранджад. Тут же сидели трое черногорцев, которые спросили, кто мы. Мы сказали, что Русы. Они обрадовались и сказали, что их предки из Луганской области, из Славяносербии, куда сербы 200 лет тому назад по приглашению Екатерины II пришли охранять границы Российской Империи. Удивившись такой встрече, я сказал, что и мои предки происходят оттуда. Они спросили, как моя фамилия. Я ответил – Симонович. После чего мне пришлось встать, потому что, услышав мою фамилию, они очень вдруг обрадовались, встали и начали меня обнимать. И обещали, что в городе Никшиче, откуда, собственно, и были родом все Славяносербы, есть книга, где подробно рассказано о моем роде, и после этого мы, естественно, поехали в Никшич и не пожалели. Там, на ступенях Собора Святого Василия Острожского, полностью построенного на пожертвование Царя Николая II, трое сербов и передали мне эту книгу, которая называется “Сказания Старых Требишан”. Именно из этой книги я окончательно и точно узнал, что род моего прапрапрадеда священника Радомира Рафаила Симоновича-Никшича восходит к Сербскому Царю Стефану Волкановичу Неманичу и его деду, Царю Стефану, в монашестве Симеону Мироточивому, который также был отцом Растко Неманича, в монашестве главного Сербского Церковного и Государственного деятеля Святого Саввы Сербского. Вот и благословил меня мой пращур Савва Сербский у святых врат монастыря Воскресенья во тьме черногорской ночи, когда ни души не было кругом, только звезды небесные таинственно мерцали в высоте… Потом трое сербов отвезли нас на гору Требицу, у подножья которой стоял когда-то дом рода Симоновичей-Никшичей. На самой же древнейшей этой горе Требице стояла Церковь Георгия Победоносца, в которой служил когда-то протоиерей Радо Рафаил Симонович-Никшич, прямой потомок знаменитого Великого Князя Никши, родного племянника Короля Стефана Волкановича, которого тот, за неимением детей, сделал своим наследником и Царем Сербским.

Я и раньше слышал, что мой род идет от Сербских Царей. В семье нашей было такое предание. Потом мне говорил об этом черногорский поэт Зоран Костич. Он так и спросил меня однажды, знаю ли я, что я Царского рода? И вот теперь, стоя на ступенях Храма Василия Острожского, построенного Николаем II, я держал в руках книгу, где не только прослеживается мой род, но и даны отрывки из писаний священника Радо Симоновича, прочитав которые, я понял, что он был очень хорошим писателем. Это я говорю Вам со знанием дела.

Да, вот такие чудеса: в монастыре на горе Воскресения, в монастыре Дуга Морачка, в монастыре Цетинье и храме Святого Василия в городе Никшиче. Все эти события связаны с Сербским Царским родом Неманичей, с батюшкой Серафимом Саровским и митрополитом Черногорским и Приморским Амфилохием Радовичем, с которым у меня в жизни вообще много связано, так что я думаю, что мы также являемся родственниками. Именно он благословил матушку Иоанну восстанавливать древний монастырь Дуга Морачка, в который мы и попали тогда чудесным образом черной Черногорской ночью…

V

В поддержку Карагеоргиевичей

Как-то раз Валера принес интересный материал, выведенный из Интернета, сайта «Русская линия», где сообщается, что Патриарх Сербский Павел направил письмо Престолонаследнику Сербского Престола Александру Карагеоргиевичу с предложением занять Сербский Королевский Престол, поправив тем самым катастрофическое положение, в которое ввергли страну демократы. Вообще очень интересно, что события и в России, и в Сербии развиваются как бы по одному, именно «ката-строфическому» сценарию. Приход к власти демократов, смещение коммунистов, а подспудно под всем этим нарастание национального чувства и постепенное невидимое возвращение к монархии.

Интересно поразмыслить над некоторыми словами из послания Сербского Патриарха. Его Святейшество Патриарх Павел пишет, что страной всегда правили королевские династии. Поэтому у народа и сложилась поговорка: «Без Кралья – ништа не валья», которую, кстати, лучше всего на русский язык перевести как «Без Царя – все усилья зря», или «Без Царя все дела зазря», или совсем просто «Без Царя все зазря». Иными словами в Сербии хотят восстановить Монархию, и Патриарх Павел призывает Престолонаследника из последней Правящей Династии Александра Карагеоргиевича воссесть на Сербский Престол, или, как говорят в Сербии, «Трон». В связи с этим четыре Православно-Монархические организации России обратились к Патриарху Сербскому Павлу со следующим приветственным посланием, носящим форму Открытого письма:

Ваше Святейшество!

Мы, Русские Монархисты, члены четырех Православно-Патриотических организаций, Союза Православных Братств, Союза Православных Хоругвеносцев, Собора Архистратига Михаила и Русско-Сербского Общества «Славяно-Сербия», горячо поддерживаем Ваше письмо-обращение к Наследнику Сербского Престола Его Высочеству Кронпринцу Александру Карагеоргиевичу с предложением занять принадлежащий ему по праву Престол Сербских Королей из Династии Карагеоргиевичей. Как и Вы, мы считаем, что на сегодня это наиболее правильный и достойный выход из затяжного кризиса власти, охватившего Сербию.

Нам, Русским Монархистам, близка история многострадальной Сербии. Более того, сами страдания Сербского народа в ХХ веке как две капли воды схожи со страданиями народа Русского.

Нас глубоко вдохновили Ваши слова о том, что всегда в трудные времена именно Царственные Династии, особенно династии Неманичей и Карагеоргиевичей, спасали Сербию. Уверены, что в день, когда будет восстановлена Сербская Монархия, многострадальный Сербский Народ обретет то сакральное измерение, которого сегодня ему не хватает для полного единения и символического единства в лице Законного Сербского Короля. У Сербов есть народная пословица: «Без Кралья ништа не валья!», которую на Русский язык лучше всего перевести как: «Без Царя все зазря!» и которая более известна в России как: «Без Царя в голове!» Именно Царя во главе нации не хватает сегодня как Сербскому, так и Русскому народу. И так же как у нас в России Царем сегодня может стать только Престолонаследник из Династии Романовых, так же и в Сербии таким Престолонаследником является лишь Александр Карагеоргиевич.

Поэтому мы, Русские монархисты, еще раз выражаем Вам, Ваше Святейшество, и Его Высочеству Кронпринцу Александру свою глубочайшую любовь, уважение и поддержку и свидетельствуем, что сделаем все от нас зависящее, чтобы здесь, у нас в России, поддержать восшествие Александра Карагеоргиевича на Священный Престол Сербских Королей.

Боже, храни Сербию!

С огромным уважением лично к Вам, Ваше Святейшество, от имени Русских монархистов, сторонников Династии Карагеогиевичей

Председатель Союза Православных Братств Русской Православной Церкви,

Глава Союза Православных Хоругвеносцев России,

Глава Собора Архангела Михаила,

Председатель Русско-Сербского Общества «Славяно-Сербия»

Леонид Донатович Симонович-Никшич и 300 участников Ежегодной конференции Союза Православных Братств.

Москва, Храм Николы на Берсеневке,

21 ноября 2003 г., Празднество Собора Святого Архистратига Божия Архангела Михаила и прочих Сил Безплотных.

Вот с таким открытым письмом с глубокой радостью обратились мы к Сербскому Патриарху Павлу.

Никогда не забыть нам Патриаршего Богослужения в монастыре Джурджеви Ступови недалеко от Белграда, когда вместе со всеми сербами мы радостно пели литургию. Тогда нас поразили слова ектеньи, которая начиналась не с упоминаний патриархов и митрополитов всех Православных Церквей, но вот с таких слов: «Молимо о Христолюбивом и многострадальном Роде Сербском». Помню, у меня тогда, а я стоял рядом с солеей, перехватило горло.

— Господи! – пронеслось в голове, — ведь это Патриаршее Богослужение!

Вдруг мне как-то особенно зримо, особенно явственно представился Успенский Собор Троице-Сергиевой Лавры, все наши Русские Святые, Князья и Цари, изображенные на колоннах храма, все иконы, море полыхающих свечей, и на амвон выходит Патриарх в сопровождении всех митрополитов и епископов, и архидиакон громовым голосом провозглашает:

— Помолимся о Благочестивом, Христолюбивом и Многострадальном Народе Русском!..

И что бы тут было, а, братья и сестры?? Встрепенулся бы Дух Русский, и воскресла бы Русская Земля! Но нет этого, нет. Потому что нигде его нет – этого самого «Русского Народа». Ни в Основном законе – Конституции, ни в Думе, ни на ектенье на патриаршем Богослужении, когда вся Лавра гремит и переливается грандиозным Лаврским хором, и тысячи свечей полыхают на подсвечниках, из полутьмы выхватывая глаза Архангела Михаила и Николая Угодника…

А внизу стоит Народ Русский. Бабки в платках, сестры, калеки, юродивые, какие-то странные длинноволосые мужики в зипунах, иноки и монахи, военные и казаки… Да кого тут только нет, и откуда только нет… Впрочем, на этих праздничных патриарших богослужениях, на ранней, то есть в 06.00 утра, народ в основном бедный, который и спал тут, прямо на каменном полу или читал всю ночь акафист Николаю Угоднику… Кажется, что более «благочестивого и многострадального» народа чем Русский, сейчас нет на Земле, но никто не называет его в большой ектенье – ни дьяконы в золотых ризах, ни архидьякон в облачениях совсем уже тяжеленных и драгоценными каменьями сверкающих…

А Народ Русский – вот он, стоит здесь как воплощение слов, всегда звучащих с Елеона:

Блаженны нищие духом, ибо тех есть Царство Небесное,

Блаженны плачущие, ибо они утешатся,

Блаженны кроткие, ибо они наследят землю,

Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся,

Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут,

Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят,

Блаженны миротворцы, ибо они сынами Божьими нарекутся,

Блаженны изгнанные правды ради, ибо тех есть Царство Небесное…

…Вот они, все Блаженные, и стоят внизу почти у самой солеи, но никто не возгласит им в ектенье:

— А еще помолимся о Блаженном и самом Многострадальном Роде Русском…

Никто.

А потому мы и идем нескончаемым Крестным Ходом, и на знаменах, на стягах и хоругвях наших незримо написана еще одна Заповедь:

«Блаженны Русские, ибо с нами Бог!»

Господи, не оставляй Россию!

VI

ДЕСНИЦА ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

… В древнюю столицу Черногории Цетинье мы приехали днем, уже ближе к всенощной. Проехали через город, поднялись в гору и остановились как бы перед самой настоящей крепостью-цитаделью, прилепившейся к склону горы. Даже вход в монастырь-крепость был не такой, как у нас: врата монастыря были в прямом смысле узкими, и многочисленная толпа пройти бы в них не смогла. Черногория, тут всегда чувствуется война…Мы позвонили и сказали послушнику, что приехала Чудотворная Мироточивая Икона Святых Царственных Мучеников. Он кивнул и ушел. Только мы вынули икону из машины, как ворота распахнулись и, кадя кадилом, в полном торжественном архиерейском облачении вышел сам Черногорский Владыка, Митрополит Черногорский и Приморский Амфилохий в сопровождении монахов, и прямо тут у врат древнего монастыря Святого Петра Цетиньского и началась служба. Потом икону торжественно внесли в храм и водрузили на аналой перед алтарем. Мы раскрыли киот, и по храму разлилось благоухание… В полной тишине вслед за Владыкой все приложились к иконе. Потом положили ватку для собирания мира. Владыка отслужил полную Служу Святым Царственным Мученикам, которую мы привезли с собой из России. После службы пошли в небольшой правый придел храма и приложились к ковчежцу со Святою Десницею Святого Крестителя Господня Пророка Иоанна Предтечи. Сложное, трудно постижимое чувство охватило нас, Русских Монархистов, в тот миг. Ведь когда-то Десницу Иоанна Предтечи доставили в Россию гонимые Мальтийские Рыцари для передачи этой главной своей святыни их новому Командору Императору-Рыцарю Павлу I Петровичу, почитание которого, так же как и почитание Государя Иоанна Васильевича Грозного все больше ширится по России…

Прошло несколько дней, и вот, мы уже встречаем Владыку Амфилохия на берегу Адриатического моря, в Будве, в монастыре Подмайна, где настоятелем замечательный человек, архимандрит Бенедикт. Опять служба, опять все прикладываются к иконе Святых Царственных Мучеников, затем торжественная закладка новой трапезной монастыря, а затем небольшой импровизированный концерт. Играли на сербских народных инструментах, пели сербские народные песни. Потом Владыка попросил спеть и нас – Хоругвеносцев. Мы спели «Как на быстрый Терек», «Черный ворон», «Как ныне сбирается вещий Олег» и в конце повернулись лицом к Храму и грянули Молитву Русского Народа «Боже, Царя храни!». После исполнения гимна Владыка громко, чтобы все слышали, сказал: «Передайте там, в России, что мы вернем Десницу Иоанна Предтечи только тогда, когда в России будет явлен новый Помазанник Божий! Самому Царю и вернем эту Святыню». Сейчас я пишу об этом впервые, потому что скоро Святая Десница Предтечи и Крестителя Господня Иоанна по благословению Его Святейшества Сербского Патриарха Павла, в сопровождении делегации Сербской Православной Церкви во главе с Митрополитом Черногорским и Приморским Амфилохием, посетит Россию и пройдет путь от Москвы до монастыря Святых Царственных Мучеников и Страстотерпцев на Ганиной Яме… Так сам пророк Иоанн Предтеча сложенными в троеперстие перстами своей Десницы, — той Десницы, что крестила Господа нашего в Иордане, — благословит Россию на восстановление Русского Православного Царства – Православной Самодержавной Монархической Власти Русских Царей из Рода Романовых. Вот почему тогда, в 2002 году, летом, Черногорский Владыка Митрополит Амфилохий торжественно вышел встречать Чудотворную икону Святых Царственных Мучеников, с кадилом в руках и в полном архиерейском облачении.

Господи, укрепи нас грешных и помоги нам восстановить Русское Православное Царство! И Сербское тоже.

Глава Союза Православных Хоругвеносцев, Председатель Союза Православных Братств Русской Православной Церкви Леонид Донатович Симонович-Никшич, записал:в понедельник 24 февраля/8 марта 2004 года, в день Первого и Второго обретения главы Иоанна Предтечи.

Весной 2004 года, а конкретно с 7 по 14 мая, делегация Союза Православных Хоругвеносцев и Союза Православных Братств в лице главы СПХ и СПБ Леонида Донатовича Симоновича-Никшича, а также братчика СПХ и члена Совета СПБ художника Игоря Игоревича Мирошниченко посетила Сербию и Черногорию.

Целей поездки было несколько. Главная из них: участие в освящении самого большого в Европе Православного Храма Святителя Саввы Сербского 10 мая — в день сожжения турками святых мощей создателя Сербской Церкви и Сербской Державы.

Вечером 9 мая, в канун великого праздника, наша делегация приняла участие в грандиозном Крестном Ходе, в котором шло около 100 тыс. человек. Крестный ход прошёл через весь Белград и завершился грандиозным же совместным выступлением сербских церковных хоров на ступенях нового Храма.

Кроме этого, второй — более личной — целью хоругвеносцев была встреча с близкими родственниками Леонида Донатовича, род которого идёт от древнего черногорского племени Требишан. Во время ожесточённой борьбы с османами многие героически сражавшиеся Сербы-Требишане были убиты, часть же их села на корабль и приплыла в Одессу. Здесь, в 50 км от Одессы, было основано село «Српка», т.е. «Сербка», и построен Храм Святого Апостола и Евангелиста Луки. В этом Храме и служил прапрадед Леонида Донатовича протоиерей Радо Рафаил Симонович — Никшич. Там же, недалеко от Храма, он и нашёл своё последнее пристанище. В Белграде мы имели очень интересные встречи с поэтом и лучшим народным сказителем Божко Вуйачичем, также близким родственником Леонида Донатовича, и его другом Маринко Марковичем.

На встрече было принято решение о создании в рамках Русско-Сербского Общества «Славяно-Сербия» «Дружства Старых Требишан» в России. В Сербии и Черногории оно давно существует. Например, в Никшиче живёт много Требишан, и среди них священник Милорадович, родственник героя Отечественной Войны 1812 года генерала Милорадовича.

Третья важная цель была — открытие памятника Пресвятой Богородице перед Храмом Св. Василия Острожского в центре города Никшича. Сам Храм был построен полностью на пожертвования Государя Императора Николая II Александровича, как и недалеко от него находящийся Царский мост. В этом смысле, как заметил Митрополит Приморский и Черногорский Амфилохий Радович: «Замечательный русский скульптор Вячеслав Клыков, возведя изваяние Пресвятой Богородице, с благословляющим Богомладенцем Христом на руках, и подарив эту работу городу Никшичу, продолжает дело высокочтимого в Сербии и Черногории Царя Мученика Николая II Александровича, столько сделавшего для народа Сербии и Черногории!»

Хоругвеносцы участвовали в открытиях обоих памятников, освящении Храма Святого Саввы и нового здания Патриархии уже в рамках визита более широкой Российской делегации, возглавляемой Народным Художником России скульптором Вячеславом Михайловичем Клыковым, который за его работы (первой был памятник Св. Преп. Сергию Радонежскому в Новом Саде, второй – памятник Святителю Савве Сербскому в Белграде) в этот свой приезд был награжден Святейшим Патриархом Павлом Сербским высшей церковной наградой — Орденом Святого Саввы Первой Степени. Награду на освящении изваяния Пресвятой Богородицы в Никшиче от имени Сербского Патриарха Павла вручил Митрополит Черногорский и Приморский Амфилохий. Впрочем, вручил, это не совсем точно. Скорее, надо сказать — возложил, потому что сей Орден надевается через голову на белой ленте и так и носится на груди.

И последняя, может быть, самая главная цель нашей поездки. Это дар от Хоругвеносцев Сербскому Патриарху Павлу. После освящения Храма Святого Саввы был торжественный приём на самом высоком уровне, где присутствовал и председатель Правительства Сербии и Черногории Коштуница, — более того, он первый причастился на первой Литургии в этом Храме. Вместе со всеми сербскими братьями причастились и хоругвеносцы. На торжественном приёме Глава Союза Православных Хоругвеносцев, Председатель Союза Православных Братств Леонид Донатович Симонович — Никшич от имени Хоругвеносцев и Братчиков подарил Святейшему Патриарху Сербскому Павлу большой альбом цветных фотографий, на которых запечатлены Празднества 100-летия Прославления Преподобного Серафима в Дивеево и Сарове 29 июля — 1 августа 2003 года, в которых принимали участие и представители Сербской Православной Церкви во главе с Его Святейшеством Сербским Патриархом Павлом. Глава СПХ и СПБ испросил благословения Сербского Патриарха Павла на продолжение Крестных Ходов по Святой Руси и на Крестный Ход СПХ по Сербии и Черногории, и Его Святейшество Святейший Патриарх Павел в присутствии множества духовенства и его Высочества Престолонаследника Сербского Престола Принца Александра Карагеоргиевича благословил Леонида Донатовича и в его лице всех Хоругвеносцев на Большой Крестный Ход по России, Украине, Сербии и Черногории.

Теперь, уже от первого лица, надо все-таки описать более подробно само освящение Храма Святого Саввы и первую Литургию в нём. Мы с Игорем Игоревичем пришли на ступени Храма рано, к семи часам утра. Было достаточно прохладно, даже моросил дождь, и кроме редких полицейских, с интересом посматривавших на нас, никого ещё не было. Можно было спокойно осмотреть новый Храм, который был уже открыт. Храм, конечно, грандиозен. Внешне, такое впечатление, что он больше Храма Христа Спасителя. Выдержанный в строгом византийском стиле, он как-то удивительно вписался в пейзаж, будто всегда здесь стоял, будто дух самого Саввы, создавшего Сербию, так гармонично воплотил главный Сербский Храм в пространстве древнего Города… Сербы создают Храм Святого Саввы, а шиптары в Косово сжигают старинные, самые священные сербские монастыри. И всем разрушением Сербии Небесной и Сербии земной руководит Америка. Этот жуткий каббалистический паук…

Да, вот и священники с монахами начинают подтягиваться, вот и полиции больше стало, вот и наша делегация во главе с Вячеславом Михайловичем Клыковым подходит. Потом фотографировались на фоне памятника Преподобному Савве. Памятник сильный: в полном Архиерейском облачении Святитель Савва стоит с Сербским Крестом с четырьмя буквами «С» по углам в одной руке и раскрытым Евангелием в другой…

Вошли в Храм. Сели в третий ряд для почётных гостей, в первых двух — представители правительства: в первом справа — премьер-министр Коштуница, который, кстати, вблизи, производит очень хорошее впечатление. Умные, живые глаза, благородное лицо, как-то просто, внимательно, с интересом смотрит на людей…

Богослужение было торжественным, сослужили представители Православных Церквей, все причащались. С Чашей со Святыми Дарами вышел Митрополит Черногорский и Приморский Амфилохий. Так получилось, что первым причастился Премьер Коштуница, вторым — известный генерал, за ним — третьим — аз грешный, Леонид Донатович Симонович — Никшич, четвёртым Игорь Игоревич Мирошниченко. Потом весь храм, несколько тысяч наших сербских братьев. После Литургии мы были приглашены в гостиницу «Славия» на торжественный приём…

На приёме, точнее, торжественной трапезе, самые значимые гости, обращаясь к Патриарху Сербскому Павлу, произносили речи и преподносили ему подарки. Вот наступила и наша очередь. Вячеслав Михайлович Клыков подарил прекрасно выполненную гравюру самодержавного Царства и произнёс речь, в которой обратился не только к Патриарху, но и к сидящему напротив Наследнику Сербского Престола Его Высочеству Принцу Александру Карагеоргиевичу. Клыков говорил, что нас, Русских, очень огорчает это деление на Сербов и Черногорцев, ведь это один народ, и вообще хватит уже делиться на удельные княжества, пора создать новую Великую Державу с названием Свято-Славия, куда войдут все Православные Славянские народы. Потом слово предоставили мне. От имени Союза Православных Хоругвеносцев России и Союза Православных Братств Русской Православной Церкви я преподнёс Святейшему Патриарху Сербскому Павлу большой альбом цветных фотографий, на которых красочно запечатлены многие наши крестные ходы и особенно Великий Крестный Ход на 100-летие преподобного Серафима.

Надо заметить, что в отличие от других дарителей, которые говорили на других языках, я заговорил на Сербском. Это, конечно, произвело впечатление, потому что всегда всем приятно слышать родную речь. Я сказал, что вот мы «у имену Савеза Православных Репидоносаца и Барьяктара Русийе и Савеза Православних Братстава Руске Православне Церкве» дарим Сербии в лице её Святейшего Патриарха этот альбом.

— Ведь Вы, Ваше Святейшество были на Празднестве 100-летия преподобного Серафима и видели, как наш Крестный Ход вошёл в Саров. Вы стояли на высокой трибуне рядом со Святейшим Патриархом Московским и Всея Руси Алексием и Митрополитом Черногорским и Приморским Амфилохием. И вот когда мы подошли к трибунам и остановились, Митрополит Амфилохий первый заметил, что впереди стоят сербские знамена. Он указал на это Вам, и на Вашем лице отобразилась радость. Потом эти сербские знамёна так и шли всё время впереди Крестного Хода. И это некий символический образ нашего времени, ибо сегодня Сербская Церковь и Сербская Держава находятся на правом фланге и переднем плане в сражении с мировыми силами зла. Благословите, Ваше Святейшество, Хоругвеносцев на большой Крестный Ход по России, Украине, Сербии и Черногории во имя Святого Православия и Господа Бога нашего Иисуса Христа. И Патриарх при всех, а там было как миниум 1000 человек высокопоставленных лиц из разных стран, — благословил.

Потом мы в составе главной делегации полетели в город Никшич, на древнюю черногорскую родину предков Леонида Донатовича.

Главным событием в Никшиче было, конечно же, Литургия в Храме Святителя Василия Острожского, которую служил замечательный человек Епископ Никшичский и Будемлянский Иоанникий, произнесший удивительную по силе и красоте проповедь.

Потом был Крестный Ход по всему городу и торжественное открытие и освящение изваяния Пресвятой Богородицы с радостным благословляющим Богомладенцем на руках, которое в дар городу Никшичу создал скульптор Вячеслав Клыков.

На открытии памятника собрался весь город. Обстановка была очень торжественной. На высоком подиуме происходило освящение изваяния. После чего с прекрасным словом выступил Митрополит Черногорский и Приморский Амфилохий Радович. По окончании выступления, как я уже говорил, Владыка Амфилохий наградил Клыкова орденом Святого Саввы Первой Степени («Первого ряда», как говорят Сербы). С ответным словом благодарности выступил автор изваяния скульптор Вячеслав Михайлович Клыков. Повторяю, всё это было очень торжественно и навсегда теперь останется в памяти Никшичан.

Потом с близким родственником Леонида Донатовича делегация хоругвеносцев посетила знаменитую гору из черного камня — Требицу, на которой усилиями Дружства Старых Требишан восстановлен разрушенный когда-то турками древний храм Святого мученика Георгия Победоносца.

Здесь, перед недавно поставленным иконостасом, и молились мы сугубо Георгию Победоносцу о даровании Победы Сербскому и Русскому Воинству. Молились, чтобы брань нашу, нашу Священную Войну возглавил Св. Воин Георгий, и чтобы поразил он как и тогда, — поразил чтобы в пасть страшного дракона, пожирающего днесь Сербский народ, особенно в Косово, и народ Русский на всей территории огромной «Святой» и страждущей страны — России.

Требица

Да, итак, делегация СПХ-СПБ посетила место, где когда-то проживало известное Воинское черногорское племя Требишан. Места эти находятся у подножия и на склонах чёрной горы Требицы, на склоне которой стоит недавно восставшая из небытия древняя церковь Георгия Победоносца. Прямо напротив врат церкви восстановлена могила близких родственников Леонида Донатовича Симоновича-Никшича, а у подошвы горы сохранились развалины дома Симоновичей. Нашим «гидом» был также близкий родственник Леонида Донатовича Никола Вуйачич, старший брат поэта и лучшего в Сербии народного сказителя Бошко Вуйачича. Здесь у древних святых камней в Храме Георгия Победоносца председатель Дружства (Братства) Старых Требишан Никола Вуйачич вручил Леониду Донатовичу удостоверение, или, как принято у нас говорить, членский билет Древнего Героического Рыцарского Ордена «Воинского Братства — Дружства Старых Требишан», который с благодарностью был принят.

Тут как раз самое время написать о горе Требице и о древнем рыцарском братстве, как о них в беседе с хоругвеносцами рассказал народный сказитель Бошко Вуйачич. Но сначала несколько слов о нём самом. Это удивительно безкорыстный и, если можно так сказать, широкодушный, добросердечный человек. Смысл его жизни заключается в двух вещах: в создании и исполнении песен-сказаний о Сербии и её героическом народе и восстановлении, возрождении древнего рыцарского племени «Братства Старых Требишан-Оногоштов». Все они, эти смелые, мужественные люди, особенно такие роды как Вуйачичи, Симоновичи ведут свой род от родного племянника Сербского Короля Стефана Волкановича Неманича-Никши. По женской линии Никша был сыном Эфросинии, родной сестры Короля Стефана, внука первого Сербского Царя Стефана Немани. То есть по всем законам родословия Никша был Его Высочеством Принцем Крови, или по нашим русским законам — Великим Князем, которого Стефан сделал Королём державы Неманичей. Вместе они построили в горах знаменитый монастырь Морачу, который долгое время и был цитаделью войны Требишан с турецким нашествием. Именно в этом монастыре служил прапрапрадед Леонида Донатовича протоиерей Радомир Рафаил Симонович-Никшич.

Да, род, или, как говорят в Сербии — древнее племя, Требишан по женской линии идёт прямо от Сербского Короля Стефана Немани, который позже, уже в монашестве, известен как Святой Симеон Мироточивый. А по мужской линии род Требишан-Никшичей идёт от Дракулы. Тот ли это легендарный рыцарь Владислав Тепеш, который в Трансильвании одним махом перебил всех врагов Православия с инициатическим именем Дракула, ещё предстоит выяснить. Впрочем, Никша и Дракула — это просто народный, домашний, так сказать, вариант имен Никола и Драган, хотя в имени Дракула просвечивается, конечно, и древнеславянские слова «драка», «драчун», что соответствует боевому статусу древнего племени Требишан-Оногоштов.

Впрочем, мы ещё не раз вернёмся к повести о Требишанах, интересно, что самое древнее значение этого сакрального имени означает: «приносящие требу» или «приносящие жертву». Возможно, что и глубинное значение имени Дракула то же…

Потом, как великолепный экскурсовод, гид и руководитель повёз нас по Черногории и святыням Никшича — Славко, высокий, сильный и несколько суровый человек, истинный черногорец. Вначале он отвёз всю нашу более широкую делегацию во главе с Клыковым в Цетинье. И тут нас ждала совсем удивительная встреча. Мы вошли в монастырь, который представляет из себя самую настоящую древнюю крепость, пересекли внутренний каменный дворик под аркадами, вошли в Храм, где находятся одна из величайших святынь Православия — Святая Десница последнего Пророка Господня Иоанна Предтечи и мощи Св. Преподобного Петра Цетиньского. Только мы вошли во врата храма, в его притвор, как остановились потрясённые: на стене у входа в сам Храм висела большая, красная икона Святых Царственных Мучеников, точная копия нашей красной мироточивой иконы, принадлежащей хоругвеносцам, с которой мы в 2002 году объехали всю Сербию и Черногорию, да и не только. Всю Россию и Украину, и которая, кроме того что она несколько лет обильно мироточила, так что иногда святое мiро лилось прямо потоками! — имеет свойство в любое время дня и ночи открывать любые врата любых церквей, лавр и монастырей. Тогда, в 2002 году икону, сопровождал отряд воинов-хоругвеносцев на двух машинах, и она побывала во многих знаменитых сербских монастырях: в Жиче, Милешево, Джурджевых Ступовах, Ковеле, Дуге Морачке, Подмайне и целом ряде монастырей в Овчар Банье — Св. Николая, Преображения, Воскресения, Введения и других. Была она и в Остроге, и в Цетинье. В Цетиньском монастыре перед иконой молебен Св. Царственным Мученикам служил Митрополит Приморский и Черногорский Амфилохий, а в Джурджевых Ступовах — Патриарх Сербский Павел, который тогда к ней благоговейно приложился.

И вот, только мы вошли в храм Цетиньского Монастыря, как икона наша глянула на нас. «Наша икона!» — воскликнул Игорь Игоревич, который, будучи художником, сразу увидел её. И действительно, это была наша икона, точная её копия, только размером в полтора раза больше да красный, мученический фон был гуще, насыщеннее, темнее, трагичнее, чем на нашей. Тогда цетиньские монахи, видимо, сфотографировали её, и теперь вот, в 2004 году, мы неожиданно встретились с нашим Русским Святым Образом Царственных Мучеников в их Сербском Черногорском варианте…

Слава Тебе, Господи, Слава Тебе!

Святые Царственные Мученицы, молите Бога о нас!

Потом, приложившись к мощам Св. Петра Цетиньского, благоговейно приложились к Деснице Святого Пророка Божия Иоанна Предтечи, которая промыслительно хранится в Черногорском Цетиньском Монастыре со времён революции 1917 года…

Потом вышли из монастыря и у его врат встретились с монахом Даниилом, которого все в монастыре кличут Романов — из-за его огромной любви к Царю Николаю II Александровичу и его Святой Семье. В тот наш первый приезд, в 2002 году, мы были в его келье, которая вся увешана иконами Царя и Его Семьи.

Впрочем, отац (отец) Данила — это целая большая история о любви Черногорцев и Сербов к Царю Мученику Николаю Второму Александровичу и Всей Святой, тайной беззакония умученной Царской Семье. Эта монашеская келия в суровом Черногорском монастыре Цетинье есть как бы прообраз современной монархической Вселенной, которую никогда не смогут одолеть Адовы Врата…

Сейчас же, повторяю, вернёмся к повествованию о древнем воинском племени Старых Требишан, или рыцарском ордене Оногоштов, когда-то давным-давно, с незапамятных времён жившем на склонах и у подошвы горы Требицы. Конечно же, там чудесная страна, много тайны и мистики которой только ещё предстоит нам открыть. И это хорошо. Хорошо, что Требишане во главе с Сердаром Малишей и священником Радо Симоновичем пришли на корабле в Одессу, и их с любовью приняла Русская Земля…

Обо всём этом, и о многом другом интересно и взволнованно рассказывал мне сербский поэт и сказитель, мой родственник Бошко Вуйачич, когда мы впервые посетили его с Игорем Игоревичем. Слушая его рассказ, я постепенно начал задавать ему вопросы, и вот что получилось из нашей с ним беседы.

Требишане.

Да, итак, мы сидим в уютной белградской квартире моего родственника, лучшего сербского народного сказителя и исполнителя Сербского эпоса Бошко Вуйачича. Пока его замечательная супруга угощает нас вкусным «ручком» (обедом), Бошко начинает рассказывать о древнем героическом племени Требишан, которые с незапамятных времён жили близ города Никшича у подножия и на склонах чёрной горы Требицы.

— Наш с тобой, драги Леониде, род очень и очень древний. Это племя воинов, племя витязей Оногоштов, в жилах которых течёт Царская кровь. Сам род по женской линии, через Ефросинию, родную сестру Короля Стефана Волкановича Неманича, восходит к Царю Стефану Немане и его легендарному отцу Великому Жупану Зеты Завиде. Это, как я уже сказал, по женской линии. А по мужской род идёт от не менее легендарного Дракулы. От Завиды произошел наш знаменитый создатель Державы Сербской Стефан Неманя. У Немани было три сына: Волкан, Растко и Стефан. Волкан наследовал Престол Немани, Волкану наследовал его сын Стефан Волканович, у Стефана не было детей, и он сделал наследником своего племянника Никшу. От Никши и идёт наш с тобой род, который позднее разделяется на несколько главных Велико-княжеских ветвей. Одна из них — Вуйачичи. Другая — Симоновичи. Так что ты, драги Леониде, по нашим Сербским законам являешься «племенем первого ряда» (дворянином высшей категории — Л.Д.С.). Позже то же самое мне подтвердил Председатель Общества Сербско-Русской Дружбы в Новом Саде Владо Мичунович. Он же обещал мне дать некий дворянский диплом, удостоверяющий это моё «племство» (благородное происхождение — Л.Д.С.). Тут вдруг наш рассказчик взял в руки сербский народный инструмент с одной струной из воловьей кожи и, ударив смычком по толстой витой струне, запел о подвигах древних сербских героев. Куда-то далеко за горизонт уносили слова древнего сказания. Комната начала расширятся, стены вдруг пропали, и я увидел далёкий горизонт, тревожные багряные облака над морем и благородных древних сербских юнаков, скачущих на прекрасных конях…

Чем-то таким бесконечно родным навеяло от звучания этой одной, из воловьих жил свитой струны и гортанного мужественного и трагического голоса моего роджака Бошко Вуйачича. Какая-то шальная мысль даже пронеслась в голове: «Вот! Вот оно! Для этого и надо жить! А всё остальное — тлен и небытие…», — и грудь пронизало некое странное чувство, прекрасное и тоскливое одновременно… Потом Бошко отложил гусле, так называется этот однострунный инструмент, и продолжил свой рассказ, иногда, как в народном эпосе, повторяя некий рефрен…

Рассказ Бошко Вуйачича.

Род наш с тобой, дорогой Леониде, очень древний и знаменитый: он идёт от Великого Жупана Завиды, отца создателя Сербии, так же Великого Жупана (правителя — Л.Д.С.) Стефана Немани. Стефан родился в 1113 году в древнем городе Рыбнице, теперь это современная столица Черногории — Подгорица, а закончил свою жизнь в 1199 году монахом Сербского Хиландарского монастыря на Св. Горе Афон с именем Симеон. После кончины на его могиле выросла виноградная лоза, и началось постоянное обильное мироточение. Позже его средний сын Святой Савва Сербский перенёс мощи своего отца в монастырь Студеница.

Да, драги мой Леониде, у Стефана Немани было три сына: старший Вукан (по русски — Волкан), средний Растко — будущий Святой Савва Сербский и Стефан — будущий Первый Король Сербии — Стефан Первовенчанный.

У старшего сына Вукана была дочь — Ефросинья, у Ефросиньи был сын Никола, по-народному Никша. Никша был Воеводой. От него и пошло племя сербских воинов, которые жили на склонах горы Требицы. Позже Никша стал Королём Сербии: так как у его дяди Короля Стефана не было детей, то он усыновил родного племянника и сделал его Королём. Вместе дядя и племянник построили знаменитый монастырь Морачу. Строительство было закончено в 1252 году… Да, драге Леониде, это было великое и страшное для Сербов время, — помолчал и продолжил Божко Вуйачич, — все потомки Никши зовутся Никшичами, вот и вы, род Симоновичей, прозываетесь не просто Симоновичи, но Симоновичи — Никшичи, или мы, самый близкий Вам род — Вуйачичи, зовемся не просто Вуйачичи, но Вуйачичи — Никшичи. И город назван его именем, в честь Никши — Никшич. Наши же с тобой предки жили между Никшичем и Оногоштом. Там, — Божко указал рукой вдаль, — там, там, на склонах планине (горы- Л.Д.С.), которая зовётся Требица. Да, так вот, одна часть никшичей так и звалась — ТРЕБИШАНЕ. И эта часть — и есть — мы… Да, от Никши пошли Требишане, которые потом долго и страшно воевали против турецких османов и принявших мусульманство отуреченных сербов, которые, будучи изменниками, перестали быть сербами, а стали потурченцами. Война эта была долгой и страшной. Героически сражались Требишане, и много их полегло в битвах. И наконец, когда притеснения турок стали совсем невыносимыми, остаток Требишан взошёл на борт корабля и отплыл из порта Рисны в Одессу… Все это было еще до Первого Сербского Устанка (Восстания). Их предводитель Сердар Малиша позднее вернулся, чтобы принять участие в Сербском Восстании. Он вернулся не один, а с полком гусар — добровольцев. И участвовал вместе с Караджордем (Черным Георгием — Л.Д.С.) в войне против турецкого ига.

Потом они вернулись на побережье Черного моря и близ Одессы основали село Српка (Сербское — Л.Д.С.). Оно и сейчас там стоит, в 50-ти километрах от Одессы, точнее там стоят два села — Српка и Капетановка. Там же, в Сербке, стоит Церковь Святого Апостола и Евангелиста Луки. Слава (престольный родовой праздник — Л.Д.С.) всех Никшичей отмечается в день Святого Апостола Луки.

— Вот я и предлагаю, дорогой мой Леониде Симоновичу, — давайте соберемся все вместе, все Требишане, разбросанные по целому свету, там, на берегу Черного моря, в селении Сербка, в церкви Евангелиста Луки, в той церкви, где и служил твой пращур. Пусть все придут в Сербку. Одна делегация отсюда, из Сербии и Черногории, другая — оттуда, из Украины и России, — и продолжил:

— Конечно, больше всего Требишан там в Черногории, в Никшиче… Многие вернулись на землю своих предков, купили землю, восстановили Церковь Святого Великомученика Воина Георгия.

— А что означает название Требица? — спросил я.

— Требица — это Жертвенник, — ответил Бошко. Гора, на которой приносятся жертвы, или по-славянски — требы.

— А имя Никша что означает?

— Никша — это сокращенное народное — Никола.

— А Дракула?

— Дракула — это или от имени Драго, Драган, или же от фамилии Драгич, происходящей опять же от имени Драган…

Дракула также был знаменитым Военачальником — знаменитым Воеводой. Его могила находится в Сараево. Он, как и Никша, является родоначальником Требишан. Потом позже в роду идёт знаменитый Воевода Петр Гаврилович, у него было четыре сына, от этих четырёх сыновей — и мы с тобой, и Симоновичи, и Вуйачичи, и все Никшичи — Требишане… Вот надо и собрать весь этот наш древний Великокняжеско — Боярский род. Для этого нам с тобой, дорогой Леониде, необходимо, во-первых, создать «Братственичку Ассоциацию», во-вторых, восстановить и отреставрировать Церковь Святого Луки под Одессой. Найти могилы предков. Я знаю, что Воевода Сердар Малиша похоронен с южной стороны кладбища. В третьих, надо освятить уже восстановленную древнюю Церковь Светог Джордже (Святого Георгия Победоносца — Л.Д.С.) в Никшиче.

Например, ваша делегация, 15-20 человек старых Требишан, приезжает к нам в Никшич, едем в горы, потом издаём книги, альбомы фотографии, собираем различных деятелей, художников, деятелей искусства, людей творческих… Перед нами открываются необозримые перспективы, только работай… И всё это вместе взятое — для развития Сербско-Русских культурных связей, для сохранения нашей Веры, нашей земли, наших Обычаев, нашего Языка. Наши предки Требишане ради этого совершили свои великие требы, принесли свои великие жертвы, жизни свои положили за это… и мы обязаны продолжать это их святое дело…

Ведь тогда, в 1789 году, был второй разгром Требицы и Требишан, тогда Требишане подняли Великий Устанак (Великое Восстание — Л.Д.С.), и это восстание турки потопили в крови. Его предводителем был, как я уже говорил, Сердар Малиша, который тогда договорился с Русским Царём. Сердар — это звание, титул, одновременно — это определенное властное звание, дающее право воинской и политической власти, одновременно, ему же — Сердару как Вождю и Главнокомандующему подчиняются все Воеводы различных Требишских родов. То есть тут была чисто военная, исключительно воинская организация. Мы не имеем право забыть этот особенный строй, этот старый воинский порядок, который был одновременно и военным, и цивильным. Все Требишане были витязями, так и звались витязями, достаточно посмотреть на наш дворянский герб. Рыцарский щит с Крестом, под ними перекрещенные меч и секира. И головной убор витязя с пером. Мы, как и они, наши предки, на первый план должны ставить этот рыцарский дух…

Да, дорогой мой Леониде, они свято хранили тот порядок, старый и народный, — наш старый народный порядок, — где на первом плане всегда стоял ДУХ, духовное начало, и мы должны жить также и детей своих научить тому же, чтобы так же смотрели на жизнь и созидание. Наша главная задача воспитать новые поколения, проникнутые этим древним рыцарским духом Старых Требишан. Суть его лучше всего выразил первый и главный Вождь Сербского Народа отец Святого Саввы Стефан Неманя. Он сказал:

«Лучше для тебя, чадо моё дорогое,

потерять самый большой и самый неприступный город,

Чем хотя бы одно единое слово языка родного.

Ибо город заново возведёшь и построишь,

А язык живой никогда не вернётся …»

В этих словах весь смысл нашего с тобой будущего делания, во благо Сербии и всего древнейшего племени рыцарей Требишан-Оногоштов, дорогой ты мой родствениче, Леониде Симоновичу…

Так говорил народный поэт и сказитель Требишании Бошко Вуйачич.

Потом, поблагодарив его добрую супругу за прекрасный обед, мы поехали к его другу Маринко. Пока ехали на машине, которую ловко вёл Бошко, разговаривали о политике, о Сербии и России, о будущем устройстве Новой Всемирной Православно-Славянской Державы. Собственно, о восстановлении Третьего Рима шла речь. Нас с Игорем Игоревичем совершенно поразило, насколько у Бошко, а в его лице у всех Сербов, — потому что народный сказитель выражает мнение не своё, а народа, — насколько это Сербское Видение современного мира соответствует нашему Русскому Видению. Вот главные пункты этого Сербского Мировоззрения. Надо объединить славян: Сербов, Хорватов, Словенцев, Македонцев, Болгар. Затем надо объединить всех Православных: Русских, Украинцев, Белорусов, Греков, Румын … И на основе этого Православно-Славянско-Византийско-Русско-Сербского объединения создать Новую Империю, новую Православную Державу. Во главе её должен стоять Царь-Помазанник Божий. Это должен быть Русский Царь. У остальных народов должны быть свои Короли. Царь же должен быть один — Русский. Главная религия одна — Православие. Но могут быть и другие религии — неглавные: католицизм, мусульманство, буддизм. Но Государственная одна — Православие…

— Собственно, то, что ты нам сейчас описал, — есть точная картина Православного Царства чаемое сегодня в России Русскими Монархистами, — удивленно сказал я Бошко.

— А как же, — ответил он, — у Бога о Сербах и Русских один и тот же Промысел. Соответственно, и там, ты говоришь, — картина Царства, — та же…

Потом приехали к Маринко. Это удивительно добрый, даже как-то по-детски добрый и отзывчивый человек. Труженик. Насколько мы с Игорем поняли, он занимается ремонтом автомобилей. Несколько отремонтированных иномарок стояло во дворе. Дом большой, просторный, двухэтажный. Внизу трапезная, ванна и огромная прекрасная мастерская с несколькими станками и прессом. Перед поездкой я попросил Бошко сделать нам древко для Сербского Национального Монархического Знамени, и теперь они живо обсуждали с Маринко, как его сделать из нескольких членений алюминиевой трубки. Потом был ужин в прекрасном народном ресторане. Играла народная сербская музыка, которая теперь играет везде… Никакой западной попсы…

Когда прощались, я попросил Маринко сделать ещё и навершие в форме Православного Креста. Он радостно согласился. Через день, в обед, вернувшись на Богословский факультет, мы обнаружили у стеклянной кабинки сторожа древко с Крестом. На латунном, на фрезерном станке изготовленном Кресте была выгравирована надпись:

Леониду Донатовичу Симоновичу-Никшичу — Бошко Вуйачич, Маринко Маркович.

Белград. 10.05.2004 г.

Дело в том, что именно 10 мая 2004 года исполнилось ровно 200 лет с начала Первого Сербского Восстания против турок, под руководством Великого Сербского Вождя Александра Караджорджа, или, по-русски — Карагеоргиевича, а в старой традиции — Георгия Черного …

Черногория.

Потом, как я уже писал, мы поехали в Черногорию. И вот, стоим перед древней твердыней Православия — Цетиньским монастырём и уже собрались садиться в Славкин «фольцваген», как вдруг я обернулся … рядом стоял отец Даниил Романов и, как всегда, радостно улыбался. Я тоже очень обрадовался, подошёл под благословение, и мы обнялись. В тот наш первый приезд с Чудотворной Иконой Святых Царственных Мучеников секретарь Черногорской Митрополии о. Матей вдруг как бы что-то вспомнив, сказал:

— Слушай, сейчас я Вам покажу что-то необыкновенное… и быстро и легко понёсся вверх по каменной лестнице, на третьем её крыле мы остановились перед маленькой дверцей.

— Это келья о. Данилы, — сказал о. Матей, — он большой почитатель Царя Николая II.

Мы вошли. Келья была маленькой и аккуратно убранной. Кругом было много икон и бумажных иконочек Государя Николая II Александровича, Царственных Мучеников, Державной Иконы Божией Матери и даже, что было совсем поразительно, фотографии с наших Крестных Ходов в Москве…

Отца Даниила вначале не было, но потом он вдруг появился и, радостно улыбаясь, начал открывать различные шкафчики под потолком и доставать оттуда иконы и иконки Царя и Царственных Мучеников:

— Пришлось часть убрать, чтобы не вводить никого в искушение, — сообщил он. — А то говорили, что это у о. Данилы одни иконы Романовых. Прямо фанатик какой-то! — он радостно улыбнулся.

Я же стоял и смотрел на всё это, на эту удивительную детскую любовь к Русскому Царю Николаю II Александровичу и вспоминались мне все наши мучения, вся борьба за его Царственную Канонизацию, вся наша брань видимая и невидимая, это — чуть ли ни до сих пор бранное — слово «Монархисты», произносимое часто с высокомерным презрением… А потом, после официальной канонизации, всё как будто перевернулось, и теперь некие другие, раньше никому неизвестные люди, которые с какой-то невероятной скоростью взлетели на Церковный, чуть было не написал — Олимп… да, теперь, все эти Боги Олимпийцы — делают вид, что это они и только они боролись за Церковную Канонизацию. На самом же деле Царя уже давно почитал и почитает простой наш Русский Люд, простой наш народ Церковный, и надо сказать, что именно теперь, когда с момента канонизации прошло уже достаточно лет, видно, что есть большая разница в том, кто и как почитает Царя и Царственных Мучеников…

Глава Союз Православных Хоругвеносцев, Председатель Союза Православных Братств, представитель Ордена святого Георгия Победоносца и глава Сербско — Черногорского Савеза Православних Барjактара

Леонид Донатович Симонович — Никшич