В Латвии блокируют счета журналистов, сотрудничающих со СМИ России

«Sputnik Латвия» сообщает, что власти этой прибалтийской республики, вслед за эстонскими, тоже приступили к блокированию счетов неугодных журналистов, сотрудничающих с российскими изданиями.

Ранее власти пытались, оказывая давление на банки, лишить счетов оппозиционную партию «Русский союз Латвии». Подобный же способ давления в отношении физических лиц впервые был опробован в отношении обвиняемого в «антигосударственной деятельности» журналиста Юрия Алексеева, которого поставили перед фактом закрытия его счета. В конце прошлого года в схожую ситуацию попал журналист Александр Малнач, разместивший на своей странице в Facebook пост о том, что латвийский филиал банка Swedbank заморозил его гонорар, полученный за статьи от МИА «Россия сегодня». По его словам, у Службы финансовой разведки появились подозрения, что данные средства «возможно, связаны с совершением преступного деяния» — и на основании закона о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма она распорядилась эти деньги (в размере € 144) временно заморозить.