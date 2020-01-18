Политика

Литва и Польша договорились о борьбе с Россией на «историческом фронте»

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Линас Линкявичюс. Иллюстрация: baltnews.lt

Министры иностранных дел Литвы и Польши договорились «работать вместе, чтобы дать отпор попыткам России переписать историю», пишет Delfi.lt.

За последнее время президент России Владимир Путин несколько раз заявлял, что Польша несет свою долю ответственности за Вторую мировую войну.

«Мы точно не допустим такой фальсификации истории. Наши стратегические коммуникаторы уже сейчас общаются и дают отпор этой лжи, которую, к сожалению, все пытаются распространять, переписывая историю, оживляя образ Сталина как какого-то положительного деятеля, оправдывая пакт Молотова — Риббентропа. Здесь мы работаем тесно и эффективно. Мы продолжим это», — заявил в четверг в Вильнюсе журналистам глава МИД Литвы Линас Линкявичюс на брифинге по итогам встречи с польским коллегой.

В свою очередь, польский министр Яцек Чапутович сказал, что скоро, при праздновании 75-летия Победы в войне, Россия и лично В. Путин могут попытаться навязать «ложную версию истории».

«Мы договорились, что эксперты в сфере дезинформации будут обсуждать, как мы вместе сможем воспротивиться этим угрозам», — добавил Чапутович.

Источникeadaily.com
СтраныЛитва Польша
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