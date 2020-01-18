Состоялось второе заседание по подготовке поправок в Конституцию РФ

Основное внимание было уделено текстовой проработке предложений, которые сформулировал Президент в Послании Федеральному Собранию

В Институте законодательства при Правительстве РФ состоялось второе заседание Рабочей группы по обсуждению предложений по поправкам в Конституцию, сообщил сопредседатель Рабочей группы, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

В ходе мероприятия выступили три сопредседателя рабочей группы – Андрей Клишас, председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, директор Института законодательства при Правительстве РФ Талия Хабриева, а также ректор Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина Виктор Блажеев, декан факультета политологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Андрей Шутов, председатель Комитета Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская и другие члены группы.

Основное внимание было уделено текстовой проработке предложений, которые сформулировал Президент в рамках Послания. Ещё раз было обозначено, что 1, 2, 9 главы Конституции РФ останутся неизменными. Кроме того, был обсужден ряд организационных вопросов. Принято решение о формировании сводной подгруппы, которая будет обобщать поступающие предложения и работать в ежедневном режиме, — сообщили нам в Совете Федерации РФ.

Рабочая группа по обсуждению предложений по поправкам в Конституцию, изложенных в Послании Президента Федеральному Собранию, образована распоряжением Президента РФ. Андрей Клишас является ее сопредседателем. В состав рабочей группы вошли председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев, члены СФ Светлана Горячева и Алексей Пушков, депутаты Государственной Думы, представители Общественной палаты РФ, региональных законодательных органов государственной власти, общественных организаций, юристы, эксперты.