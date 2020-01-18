Экономика

Пакет законопроектов о защите и поощрении капиталовложений

Автор: ИА “Русские Новости”

В Совете Федерации состоялось обсуждение пакета законопроектов о защите и поощрении капиталовложений.

Член Комитета Совета Федерации по экономической политике Алексей Дмитриенко провел совещание «Об обсуждении пакета законопроектов, направленных на защиту и поощрение капиталовложений и развитие инвестиционной деятельности в РФ».

В совещании приняли участие первые заместители председателя Комитета СФ Сергей Калашников и Юрий Федоров, заместитель председателя Комитета СФ Константин Долгов, член Комитета СФ Юрий Важенин, статс-секретарь – заместитель Министра транспорта РФ Дмитрий Зверев, заместитель Министра экономического развития Михаил Расстригин, представители других профильных министерств и ведомств, государственных, коммерческих и научных организаций, эксперты.

Участники заседания обсудили поправки к проектам федеральных законов, регулирующих инвестиционные процессы в российской экономике.

Алексей Дмитриенко сообщил, что пакет обсуждаемых законопроектов принят в первом чтении Государственной Думой. «Его концептуально поддерживает с учетом доработки Комитет СФ по экономической политике. Однако ряд положений вызывает озабоченность, опасения, что может быть нанесен урон бизнесу, в том числе региональному».

Членами Комитета СФ разработаны и внесены поправки ко второму чтению законопроекта с учетом выявленных регионами и экспертным сообществом проблем, сказал Алексей Дмитриенко. «Так, по мнению сенаторов, общее регулирование всех инвесторов с бюджетным участием не только несет риски для реализации действующих концессионных соглашений, соглашений о государственно-частном партнерстве, но и создаст серьезные дополнительные ограничения при запуске новых проектов».

Парламентарий указал, что необходимо четко поделить цели, предмет и порядок, а также критерии проведения финансово-инвестиционного аудита. Нужно понять, целесообразно ли распространение положений законопроекта на отношения, которые регулируются законодательством о концессионных соглашениях, о государственно-частном и муниципально-частном партнерстве, об особых экономических зонах, о территориях опережающего экономического развития, территориях с особыми условиями ведения предпринимательской деятельности, — сообщили нам в Совете Федерации РФ.

«Мы ходим понять отношение ФОИВов к изложенной проблематике, а также, что представит Правительство в качестве поправок к рассмотрению законопроекта во втором чтении», — сказал Алексей Дмитриенко.

Комитет СФ продолжает мониторинг доработки законопроекта с учетом замечаний и предложений в части создания благоприятных условий ведения инвестиционной деятельности на территории РФ.

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