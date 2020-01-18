Здоровье и медицина

Об эпидемиологической обстановке на территории Астраханской области

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заседании Правительства Астраханской области под председательством вице-губернатора – председателя Правительства Александра Шарыкина министр здравоохранения Федор Орлов доложил «Обэпидемиологической обстановке на территории Астраханской области».

На территории Астраханской области в настоящее время регистрируется сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. В первые дни 2020 года отмечалась высокая обращаемость населения на станцию скорой медицинской помощи, в стационары по поводу острых респираторных вирусных инфекций.

«На территории региона организован лабораторный мониторинг за циркуляцией вирусов гриппа и других респираторных вирусов, по данным которого преимущественно регистрируются вирусы гриппа «В», что нетипично для данного временного периода, — отметил Федор Орлов. — В связи с чем прогнозируется продолжительный, возможно до апреля, период подъема заболеваемости».

Одной из главных профилактических мер против заболеваемости гриппа остается вакцинация. В 2019 году во время прививочной кампании привито почти 503 тысячи жителей региона (49% от совокупного населения). Это на 15 тысяч человек больше, чем в 2018 году. При этом привитый от гриппа человек переносит заболевание легче, продолжительность болезни и отсутствуют тяжелые осложнения.

В связи с возникшим увеличением числа обращений жителей Астрахани в медицинские организации в период праздников с признаками заболевания ОРВИ и гриппа, министерством было принято решение об изменении графика работы поликлиник. С 4 по 8 января 2020 года.  Детские и взрослые поликлиники Астрахани и поликлиники районных больниц работали по обычному графику. Были сформированы дополнительные бригады скорой медицинской помощи (увеличено до 50), бригады неотложной медицинской помощи, в том числе при каждой поликлинике города и районов. Все нуждающиеся в стационарном лечении направляются на госпитализацию в ГБУЗ АО «Областная инфекционная больница имени А.М. Ничоги» и в инфекционные отделения шести районов области. Дополнительно развернуто 70 коек для лечения взрослых и детей с неосложненным течением ОРВИ и гриппа.

Кроме того, в соответствии с приказом министерства в поликлиниках сформированы дополнительные врачебно-сестринские бригады для оказания медицинской помощи температурящим пациентам на дому. В медицинских организациях введен масочный режим. Привлечены для работы в поликлиниках, приемных отделениях ординаторы Астраханского ГМУ, студенты медицинского колледжа.

 

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