Жена Михаила Мишустина — Владлена Юрьевна Мишустина одна из самых богатых жён российских чиновников и депутатов

В 2014 году супруга новоназначенного премьера РФ Михаила Мишустина Владлена Юрьевна Мишустина вошла в рейтинг Forbes самых богатых жён российских чиновников и депутатов, заняв в нём 9 место с доходом в 160,1 млн рублей.

Как пишут российские СМИ, за десятилетнее руководство налоговой службой Михаил Мишустин и его жена заработали почти миллиард рублей, причём около 800 млн из них заработала жена. Его доходы от 19 до 30 млн рублей в год, жены — от 47 до 160 млн рублей. В декларации семьи регулярно попадают квартира площадью 140 м², а также жилой дом площадью более 800 м².

В 2014 года супруга Мишустина вошла в рейтинг Forbes самых богатых жён российских чиновников и депутатов, заняв в нём 9 место с доходом в 160,1 млн рублей.

До перехода на госслужбу в 2010 году Мишустин два года был президентом группы компаний UFG, одного из крупнейших в России фондов прямых инвестиций. В одной из структур фонда, как выяснили СМИ, работала и его жена. Статьи ее дохода в 2014 году — зарплата, продажа автомобиля, депозиты и средства от продажи в рассрочку активов в связи с требованиями законодательства.

Супруги Мишулины воспитывают троих детей. Старший сын Алексей и средний сын Александр Мишустины обучались в одной из самых дорогих швейцарской школ-интернатов Institut Le Rosey.

Напомним, после ежегодного Послания Владимира Путина Федеральному собрании премьер Медведев подал в отставку. Путин предложил на его место главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.

16 января кандидатуру Михаила Мишустина 383 голосами поддержали все фракции Госдумы, кроме КПРФ, коммунисты воздержались при голосовании. Вскоре после голосования Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром.