Жена Михаила Мишустина — Владлена Юрьевна Мишустина одна из самых богатых жён российских чиновников и депутатов

В 2014 году супруга новоназначенного премьера РФ Михаила Мишустина Владлена Юрьевна Мишустина вошла в рейтинг Forbes самых богатых жён российских чиновников и депутатов, заняв в нём 9 место с доходом в 160,1 млн рублей.
Как пишут российские СМИ, за десятилетнее руководство налоговой службой Михаил Мишустин и его жена заработали почти миллиард рублей, причём около 800 млн из них заработала жена. Его доходы от 19 до 30 млн рублей в год, жены — от 47 до 160 млн рублей. В декларации семьи регулярно попадают квартира площадью 140 м², а также жилой дом площадью более 800 м².
В 2014 года супруга Мишустина вошла в рейтинг Forbes самых богатых жён российских чиновников и депутатов, заняв в нём 9 место с доходом в 160,1 млн рублей.
До перехода на госслужбу в 2010 году Мишустин два года был президентом группы компаний UFG, одного из крупнейших в России фондов прямых инвестиций. В одной из структур фонда, как выяснили СМИ, работала и его жена. Статьи ее дохода в 2014 году — зарплата, продажа автомобиля, депозиты и средства от продажи в рассрочку активов в связи с требованиями законодательства.
Супруги Мишулины воспитывают троих детей. Старший сын Алексей и средний сын Александр Мишустины обучались в одной из самых дорогих швейцарской школ-интернатов Institut Le Rosey.
16 января кандидатуру Михаила Мишустина 383 голосами поддержали все фракции Госдумы, кроме КПРФ, коммунисты воздержались при голосовании. Вскоре после голосования Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром.